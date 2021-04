Cinq observations de la palpitante victoire 3-2 du Bayern Munich contre Wolfsburg

C’est l’une des saisons défensives les plus pauvres du Bayern de mémoire récente. Le Bayern Munich a concédé 38 buts jusqu’à présent cette saison. Au cours des quatre dernières saisons, les Bavarois avaient concédé 32, 32, 28 et 22 buts (ordre inverse), et c’est sur la bonne voie pour le pire bilan défensif du Bayern en 30 ans. Oui, les joueurs sont fatigués et oui, la ligne haute du Bayern allait toujours être risquée, mais laisser entrer autant de buts (une grande partie d’entre eux étant la conséquence de manquements défensifs évitables) ne servira pas bien le Bayern dans les années à venir.

Avec Boateng et Alaba sur le point de partir à la fin de cette saison, nous ne pouvons qu’espérer que Lucas, Süle et Upamecano forment un trio assez fort pour garder les choses serrées à l’arrière. On ne peut pas continuer à compter sur l’attaque pour battre les adversaires … parfois, les choses peuvent ne pas se passer, comme lors du match aller contre le PSG.

Lucas est déçu après que le flanc droit du Bayern ait offert à Wolfsburg de l’espace et du temps pour marquer un but.Photo de Martin Rose / .

Sané, visez le filet, bitte!

Il n’y avait pas un joueur qui gaspillait plus d’occasions sur le terrain que Sané. Il a reçu le ballon dans de bonnes positions tout le temps. Müller, Musiala, Kimmich et Choupo-Moting lui ont tous donné de belles balles qu’il ne pouvait tout simplement pas enterrer. Ce manque de netteté devant le but n’est pas ce que nous avons l’habitude de voir, surtout plus tôt dans la saison … on a certainement l’impression que ses capacités de prise de décision et de but ont régressé.

Sané doit vraiment rebondir, sinon il sera mis sur le banc par deux de Coman, Gnabry et Musiala. Il a certainement beaucoup d’habileté, de capacités défensives et d’intelligence de jeu, mais il doit montrer qu’il a ce qu’il faut pour mettre les jeux au lit et faire la différence. En espérant qu’il puisse retrouver ses marques.

La montée en puissance d’un talent

Je sais que j’ai parlé lyrique de Musiala, mais ce n’est pas sans raison. Ce gamin est un baller absolu. Le ballon reste collé à ses pieds chaque fois qu’il est en possession, et la façon dont il glisse sur le terrain, contournant plusieurs lignes de défense et envoyant des milieux de terrain et des défenseurs manger de l’herbe est un spectacle à voir. Aujourd’hui, il a une fois de plus prouvé qu’il faisait la différence, marquant deux beaux buts pour aider l’équipe à remporter encore 3 points cruciaux.

La forme dans laquelle il se trouve, on a certainement l’impression qu’il obtiendrait plus de départs et de minutes régulières dans un proche avenir. Il y a cependant une question importante à aborder: quelle est sa meilleure position? Est-il plus précieux en tant que AM ou en tant qu’ailier? On a vu qu’il pouvait jouer les deux rôles à merveille, et ses dribbles d’aujourd’hui rappelaient Franck Ribéry. C’est le moment idéal pour être fan du Bayern, et on a l’impression qu’un autre âge d’or vient de commencer.

Musiala dribble à travers la défense de Wolfsburg.Photo de Martin Rose / .

La fatigue rattrape l’équipe

Oui, le Bayern a remporté la victoire, mais certains des joueurs ressemblaient à des fantômes vers la fin. Il est évident que le calendrier pèse lourdement sur la santé et la forme physique des joueurs. Gegenpressing intense chaque match au milieu d’un calendrier chargé mettra inévitablement n’importe quel joueur dans une situation difficile. Ajoutez à cela la pression de jouer pour le Bayern Munich, l’un des meilleurs au monde, et vous pouvez voir pourquoi les joueurs sont gazés.

Les blessures ont fait que l’entraîneur Flick n’a pas d’autre choix que de disputer un match XI similaire après match. Ce sera un combat pour arriver à la fin de la saison et émerger des champions, mais un combat pour lequel le Bayern sera prêt. Cela étant dit, les Euros emportant une éventuelle pause estivale, de nombreux joueurs du Bayern pourraient se retrouver dans une situation plus difficile la saison prochaine. Espérons qu’ils auront quelques semaines de congé avant la prochaine saison.

Davies se remet en forme

Il y a peu de joueurs plus excitants à regarder en forme qu’Alphonso Davies. L’arrière gauche, qui a connu une saison à l’envers jusqu’à présent, criblée de blessures et d’incohérences, avait l’air vraiment affûté aujourd’hui. Il avait l’air dangereux à chaque fois qu’il courait vers l’avant et a magnifiquement aidé Musiala pour le premier du Bayern. Il était aux avant-postes pendant le reste du match, facilitant le travail des défenseurs de Wolfsburg et leur donnant un temps torride.

Le Canadien s’est associé à merveille à Musiala à plusieurs reprises. Cela fait du bien de le voir retrouver sa forme, et les fans du Bayern du monde entier espèrent qu’il atteindra à nouveau son niveau 2019-20. Pour ma part, je pense qu’il va nous faire mieux et se présenter sous une forme encore meilleure pour le Bayern la saison prochaine. Lorsque Davies est en forme et tire sur les flancs, vous ne pouvez pas l’arrêter. Demandez simplement à Nelson Semedo.