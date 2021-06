Neuer atteint 100

Manuel Neuer n’est devenu que le 17e de nationalité allemande à atteindre les 100 sélections, atteignant des jalons que son coéquipier du Bayern Munich Thomas Müller a franchis plus tôt. Ce qui rend Neuer spécial, cependant, c’est qu’il devient le premier gardien de but allemand à atteindre ces 100 sélections spéciales.

C’est bien mérité car Neuer est sans doute le plus grand torwart allemand de tous les temps, sans vouloir offenser Kahn. Félicitations, Neuer. Ne peut penser à personne d’autre qui le mérite plus que vous.

Démarrage rapide et furieux pour Matrice Mannshaft



Rapide et furieux. 5 buts en première mi-temps dont 3 buts en 8 minutes de Gosens, Gündogan et Müller, son premier depuis 2018. L’Allemagne ressemblait beaucoup au Bayern à son meilleur et ce n’est pas étonnant étant donné qu’un noyau de l’Allemagne est du Bayern ou entraîné par Dynamisme.

Un milieu de terrain dominant et une attaque meurtrière ont laissé place à un match passionnant pour l’Allemagne. Ils ont l’air en bonne santé et en colère et les autres équipes de l’EURO devraient les surveiller.

Lativa, salue-toi

Une Allemagne en bonne santé est mortelle

Cette Allemagne est une Allemagne amusante. Mortel en attaque et clinique avec le ballon devant le but. Oui, c’est la Lettonie. Mais cela n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est que l’Allemagne n’a pas joué au niveau de l’opposition qu’elle fait si souvent. Au lieu de cela, ils ont joué affamés et avec une puce sur l’épaule. Il semble presque que l’équipe allemande vise à venger son jeu lors de la Coupe du monde 2018 et à donner à la France une course pour son argent. Pour ma part, je suis surpris de la façon dont ils jouent et je maintiens un petit niveau d’optimisme quant à leur capacité à survivre à la phase de groupes.

Gosens, Hummels, Müller et Gnabry semblent exceptionnellement bien et semblent prêts à tenir les premiers rôles. Sané, Musiala, Werner et Süle étaient assis sur le banc et semblaient être des options de banc de très haute qualité. Gnabry et Müller sont en pleine forme. Rüdiger semble être un nouvel homme après son passage avec Tuchel. Si l’Allemagne peut jouer comme ça, tout peut arriver.

Saint Hummels, Mats.