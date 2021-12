Cinq observations de la victoire 2:1 du Bayern Munich contre Mayence 05

Le bon discours d’encouragement de Nagelsmann pendant la pause de la mi-temps

Le Bayern Munich était hors piste tout au long de la première mi-temps contre Mayence. Le milieu de terrain était inexistant, et Corentin Tolisso n’avait pas réussi à laisser un impact dans les 45 premières minutes. xG pour le Bayern pendant presque toute la première mi-temps était de 0,51. Après la pause, le Bayern s’est visiblement amélioré et a réussi à renverser la vapeur. Julian Nagelsmann a réussi à obtenir une bonne réaction des joueurs en seconde période. L’équipe a mieux joué, avec plus de détermination, et a finalement gagné à juste titre.

Les ennuis défensifs continuent

La défense du Bayern est de plus en plus précaire, mais aujourd’hui, le milieu de terrain n’a pas trop aidé. L’absence de Joshua Kimmich et Leon Goretzka s’est fait sentir aujourd’hui, car Corentin Tolisso n’a pas tout à fait réussi à faire le meilleur travail pour contenir les attaques de Mayence. De plus, la défense du Bayern continue de paniquer lorsqu’elle est mise sous pression – ils ont souvent tendance à prendre des décisions irréfléchies. Bien qu’individuellement, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard et Dayot Upamecano ont fait un bon match.

Julian Nagelsmann doit changer quelque chose

Je comprends que le Bayern manque Kimmich et Goretzka, mais le Bayern a eu du mal au cours des 2-3 dernières semaines. La stratégie de Nagelsmann était bonne au RB Leipzig, mais je ne sais pas si cela fonctionnera pour le Bayern à long terme. Avec un back-trois, le Bayern n’a pas l’air équilibré quand l’autre équipe a un compteur. Lorsque le Bayern attaque, Lewandowski est principalement bloqué hors des attaques – il doit se battre pour récupérer le ballon. Ce style de jeu est bon quand vous avez par exemple Yussuf Poulsen comme homme cible, mais quand vous avez Lewy, c’est un gaspillage de ses talents. Il a besoin d’un peu plus d’espace. Lorsque vous avez Thomas Muller, Leroy Sane, Alphonso Davies, Kingsley Coman et Jamal Musiala dans la surface, Robert recule et cela se transforme principalement en un gâchis qui se termine par un corner. Nous avons besoin de notre meilleur finisher dans la surface, et Julian doit légèrement ajuster sa stratégie.

Le Bayern s’est effondré trop facilement

Après que le Bayern ait concédé le but en première mi-temps, ils se sont effondrés et n’ont pas pu revenir dans le match. C’était difficile de les voir jouer, et probablement tout le monde a attendu le coup de sifflet de la mi-temps. Bien que le Bayern ait réussi à renverser la vapeur contre le Borussia Dortmund le week-end dernier, je ne sais pas pourquoi ils se sont effondrés aujourd’hui. Espérons que l’équipe d’entraîneurs trouvera quelque chose.

Mayence a bien joué, mais la mentalité de vainqueur du Bayern sauve la mise

Pour être juste, Mayence était bonne aujourd’hui. Tout le monde savait que c’était un match difficile pour les Bavarois. Mayence a l’un des meilleurs records défensifs cette saison. Après une première mi-temps oublieuse, le Bayern a réussi à renverser la vapeur en seconde période. Le match d’aujourd’hui est la preuve parfaite de la raison pour laquelle le Bayern est toujours en avance sur le reste de la ligue. Le Bayern se fraye un chemin à trois points et donne tout. Mais par exemple, le BvB a encore perdu des points aujourd’hui et a aidé le Bayern à prendre une avance de six points sur la table.