Cinq observations de la victoire 5-2 du Bayern contre le FC Augsburg

Dans ce qui était un adieu approprié aux nombreux joueurs et membres du personnel quittant le Bayern Munich, les champions du record ont terminé leur saison avec une fantastique victoire 5-2 contre Augsbourg. Les Bavarois ont établi un nouveau record en remportant leur 9e titre consécutif en Bundesliga, le but record de la machine à buts Robert Lewandowski étant le point culminant du match. Voici cinq observations du jeu:

Flicki-Flacka sort avec un bang

C’était comme d’habitude pour Flick and co. alors que le Bayern est sorti avec des armes flamboyantes pour marquer le premier but dans les dix premières minutes. Trois autres buts ont suivi avant le coup de sifflet à la mi-temps. C’était une autre démonstration de mouvement intelligent combiné à des passes incisives qui ouvraient des canaux pour créer des chances – le style de football auquel le Bayern s’est habitué sous Flick.

Les Bavarian ont dominé la possession de balle avec 71%, tout en ayant un taux de réussite de 87% et en créant 20 occasions. La ligne arrière a connu des jours pires cette saison et les deux buts donnés auraient pu être évités comme les plusieurs buts encaissés cette saison. Highline or Die pour la victoire!

Magie des gardiens de but

Photo de SVEN HOPPE / POOL / . via .

Bien que le match soit un festival de buts de 7 buts, les deux gardiens ont été fantastiques aujourd’hui, en particulier Rafal Gikiewicz d’Augsbourg. Le Bayern aurait pu avoir des buts à deux chiffres sans lui.

C’était un Polonais qui se heurtait à un autre alors que Robert Lewandowski frappait à plusieurs reprises au but de Gikiewicz pour marquer le 41e but record. Rafal était incroyable dans son positionnement car son anticipation intelligente le plaçait souvent juste à la fin des tirs. Gikiewicz a effectué un total de 10 arrêts tout en faisant face à 14 tirs cadrés et a presque arrêté le 41e but record de Lewandowski.

Capitan Manuel Neuer lui-même réalisait un superbe match après avoir effectué deux arrêts brillants, dont un depuis le point de penalty. Toujours conscient des dangers de la ligne haute, Neuer a quitté son poteau de but pour “ balayer ” les balles lâches et renflouer sa défense.

Pilote Lucas

Photo de M. Donato / FC Bayern via .

Un autre jour, une autre solide performance du Français. Il semble être le meilleur candidat pour devenir le centre de la défense du Bayern la saison prochaine, maintenant que les joueurs seniors Jerome Boateng et David Alaba quittent le club. Il a réussi à affûter la défense fragile du Bayern avec sa ténacité, son rythme, ses tacles sans fioritures et ses excellentes capacités techniques.

Bien que Lucas ait donné un penalty qui a été sauvé par Manuel Neuer, il a par ailleurs eu un excellent match avec 7 duels gagnés, un taux de réussite de 94 pour cent et 12 récupérations de balle au total. Aimez-le ou détestez-le, le Français a toujours un élément de danger pour son style de jeu et il sera intéressant de voir comment Julian Nagelsmann utilise cette partie du jeu de Lucas.

LEGENDOWSKI

Photo par Alexander Hassenstein / .

La bête Robert Lewandowski l’a enfin fait! Briser le record de 50 ans de Gerd Muller pour le plus grand nombre de buts en une seule saison de Bundesliga. Lewy a réussi à marquer 41 buts en seulement 29 matchs! Le fait que le disque de Gerd Muller soit resté intact pendant si longtemps prouve à quel point le disque était fou. Il a fallu au Bayern le score gratuit de Hansi Flick pour vaincre la légende d’un but.

Déjà une légende du club et de la Bundesliga, Lewandowski avec cet exploit consolidera son statut de légende du football allemand et européen. Avec son 41e but, Lewy a obtenu un autre Torjägerkanone pour être le meilleur buteur de la ligue ainsi que le soulier d’or européen!

Plusieurs adieux

Photo par Alexander Hassenstein / .

Beaucoup d’émotions, mais peu de mots. Légendes du club! Et deux prêts. Merci pour tout. Tu vas nous manquer.