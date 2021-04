Cinq observations de la victoire durement gagnée 1-0 du Bayern Munich sur le RB Leipzig

Le Bayern Munich a affronté ses rivaux au titre RB Leipzig à l’extérieur et est sorti vainqueur mérité dans ce qui était un affichage intelligent. L’équipe de Julian Nagelsmann est sortie en rugissant dès les premiers stades, augmentant la pression sur la défense du Bayern, mais les Bavarois ont pu affirmer leur contrôle au fur et à mesure que le match progressait, mettant en place un changement mature et intelligent. Le Bayern a réussi à battre le match 1-0 grâce à un but de Leon Goretzka. C’était encore une autre masterclass tactique de Hansi Flick.

La victoire servirait de motivation indispensable à l’approche de ce qui serait sans doute le match le plus difficile de la saison pour le Bayern à ce jour, le quart de finale aller de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Voici les observations pour le jeu:

Une configuration intelligente de la première moitié permet au Bayern de passer à travers

Flick est un maître tacticien. Je sais que ce n’est pas nouveau pour vous, mais la façon dont il a créé le Bayern en première mi-temps était tout simplement géniale. Leipzig a commencé avec beaucoup de férocité, mais la ligne défensive plus profonde que d’habitude du Bayern a permis à Leipzig de bondir encore et encore – pour que chaque tentative soit contrecarrée. Cela a conduit les attaquants de Leipzig à se fatiguer lentement au fur et à mesure que la mi-temps progressait, donnant au Bayern plus de possession et donc un plus grand contrôle.

Eric Maxim Choupo-Moting a effectué un virage solide en remplacement de Robert Lewandowski.Photo par Alexander Hassenstein / .

L’entraîneur aurait pu opter pour Serge Gnabry ou Thomas Müller à la place, mais il a choisi Eric Maxim Choupo-Moting pour mener la ligne, et cela a presque payé plusieurs fois. Choupo-Moting a généré au moins deux occasions de but direct ce match, et un jour normal, Kingsley Coman et Leroy Sané ont saisi ces occasions. Il a eu la malchance de ne pas avoir eu au moins deux passes décisives, et son intelligence de jeu était également pleinement affichée.

Cette configuration a permis à Müller de faire son raumdeutering, menant au seul but du Bayern qui a été aidé par un excellent jeu de jambes et une vision de la légende bavaroise. Il sera intéressant de voir quelle approche Flick adoptera contre le PSG, mais soyez assuré: cet homme a compris.

Attends quoi?!! UNE FEUILLE PROPRE?!

Oui, vous avez bien entendu. Le Bayern a gardé une feuille blanche après ce qui semble être des âges de mauvaise défense dans les matchs (en particulier dans les derniers stades), d’être attrapé en train de regarder le ballon et d’être lent à l’arrière sans raison. Niklas Süle et David Alaba ont bien défendu pendant une grande partie du match, et bien que le Bayern ait vraiment eu la chance de ne pas encaisser au moins deux buts en seconde période (grâce à la mauvaise finition de Leipzig), les défenseurs centraux ont très bien couvert les demi-espaces.

Les arrières ont cependant eu un match encore plus solide. Benjamin Pavard et Lucas Hernandez ont été stellaires sur les flancs et ont tenu les attaquants de Leipzig à distance pour la plupart. Lucas en particulier, a eu un très bon match, mettant des plaqués au bon moment, intervenant avec des interceptions et des duels aériens et affichant sa portée de passe, avec de longues balles, des balles et de très bons centres. Ça fait du bien de ne pas céder. Boy, combien nous avons manqué ça.

L’absence du polyvalent Lewandowski s’est ressentie

Bien sûr, le Bayern a remporté la victoire, mais c’était une victoire vraiment difficile et difficile. RB Leipzig a eu beaucoup plus de tirs ce match et semblait plus dominant à l’attaque. Sans Robert Lewandowski, le Bayern semblait manquer de «facteur X». La connexion télépathique de Lewandowski avec Müller, sa létalité devant le but, sa finition d’un autre monde, son superbe rythme de travail et son jeu de hold-up au milieu de terrain ont tous été cruellement manqués, et l’attaque du Bayern a semblé assez brutale en seconde période.

Choupo-Moting a fait un bon match. Ses premières touches étaient sur le point, et son jeu de hold-up et ses passes dans le dernier tiers étaient parfaits sur les quelques fois où il a obtenu le ballon. Cependant, il est un fait qu’il n’est pas Lewandowski, et on ne peut s’empêcher de se demander si le Bayern aurait marqué au moins deux autres avec le Polonais dans la mêlée. Cela étant dit, le Bayern a remporté la victoire, donc c’est évidemment plus que juste ‘FC LewanGOALski’.

Défense à Sané, attaque à Sané

De tous les joueurs présents sur le terrain aujourd’hui, c’est Leroy Sané qui m’a le plus impressionné. Il était très actif à l’avant, repoussant les défenseurs de Leipzig et leur donnant du fil à retordre avec ses courses de slalom et sa grande conscience. Ce qui était encore plus remarquable, c’était son apport défensif. Sané est revenu comme jamais auparavant, traquant chaque balle perdue et exerçant une pression constante sur les attaquants de Leipzig.

Manuel Neuer était sur le point contre le RB Leipzig.Photo par Alexander Hassenstein / .

Sané ressemble à un modèle d’ailier de type Flick en ce moment. Il a définitivement traversé une courbe d’apprentissage et, sous la tutelle de Flick, a ajouté encore plus d’armes à son arsenal. La récolte d’ailiers du Bayern semble prête à dominer l’Allemagne et l’Europe pour les années à venir.

Manuel Neuer est notre sauveur

Le gardien incontesté de la GOAT a de nouveau pris la tête du Bayern. Et il continuera à faire des performances comme celles-ci, car c’est ce que fait Neuer. Il est vrai que la plupart d’entre nous le tiennent pour acquis à ce stade, mais nous devons reconnaître des changements splendides comme celui qu’il a mis en place aujourd’hui. Neuer a effectué deux arrêts incroyables pour garder le ballon hors du filet et a été appelé à l’action assez souvent, intervenant admirablement et jouant le rôle de balayeur au mieux de ses capacités.

Neuer était toujours une présence apaisante à l’arrière, servant de sortie pour soulager la pression sur la ligne arrière, faire recirculer la balle et envoyer des balles longues précises sur tout le terrain. Il est fort probable que le résultat aurait pu être assez différent si Neuer n’avait pas sauvé l’incroyable coureur à longue portée de Marcel Sabitzer au début de la seconde période. Cet homme est en mission et espérons qu’il nous guidera vers un autre titre de Bundesliga et une victoire à l’UCL.