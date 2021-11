Cinq observations de la victoire neigeuse 2-1 du Bayern Munich contre le Dynamo Kiev

Super Lewandowski

Jeux de neige, Jeux de Schmo. La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, mérite le Ballon d’Or et il a encore une fois montré pourquoi avec cet incroyable coup de pied à vélo au début de la première mi-temps à Kiev. Lewandowski est le joueur le plus indispensable de tout le football mondial. Asseyez-vous et profitez-en, vous tous.

La profondeur du Bayern survit

Avec Joshua Kimmich, Jamala Musiala, Eric Choupo-Moting, Serge Gnabry et Michaël Cuisance absents en raison de leur statut non vaxé, Niklas Süle et Josip Stanisic positifs pour COVID-19, Marcel Sabitzer absent en raison d’une blessure, la profondeur du FC Bayern a été fortement testée avec des noms tels que Corentin Tolisso commençant et Malik Tillman et Christian Früchtl étant parmi les meilleures options de banc.

Prendre une avance de 2-0 dans une Kiev enneigée avec un banc fortement épuisé était un bon signe compte tenu de l’implosion contre Augsbourg le week-end dernier. En deuxième mi-temps, Bouna Sarr a été remplacé par ce qui serait plus tard confirmé comme Hernandez blessé. L’affichage du Bayern entre la première mi-temps et la seconde mi-temps était saisissant, Kyiv faisant presque de ce match un match nul tard dans la seconde mi-temps. Construire à partir de cette note…

L’égoïsme de Joshua Kimmich nuit au Bayern

Ce match (ainsi qu’Augsbourg) montre clairement que Kimmich est sans doute le deuxième joueur le plus indispensable du Bayern derrière Lewandowski. Alors que Leon Goreztka est un milieu de terrain de classe mondiale à part entière, le Bayern n’a tout simplement pas le remplaçant de Kimmich. Franchement, qui le fait ? Kimmich est, selon la plupart des métriques, l’un des, ou de l’avis de cet auteur, le milieu de terrain le plus influent au monde. Son incapacité à rester sur le terrain en raison de son égoïsme de refuser de se faire vacciner contre le COVID-19 nuit activement au Bayern. Le milieu de terrain du Bayern a eu des problèmes avec le Dynamo Kyiv pendant de longues périodes de ce match, en particulier en seconde période. Avec notre défense déjà aussi incohérente qu’elle l’a été, le milieu de terrain doit agir comme la première ligne de défense et sans Kimmich, il est considérablement faible. La nouvelle de la vaccination de Musiala et Gnabry est sans aucun doute un gros coup de pouce pour l’équipe, mais tant que Kimmich n’est pas vacciné, le Bayern court le risque de perdre l’un de ses joueurs les plus importants à tout moment.

Le départ parfait du Bayern

Il s’agit de la cinquième victoire du Bayern en cinq matchs. Détenant une élite de 19 buts pour contre trois buts contre, cette victoire 2-1 a scellé la position du Bayern en tête du groupe E. Malgré toutes les critiques légitimes à l’encontre de Nagelsmann en Bundesliga, il semble n’avoir aucun problème quand il s’agit de ne pas seulement expédier mais contrôler totalement la Ligue des champions de l’UEFA. Prochaine étape dans la préparation de nos huitièmes de finale.

La blessure d’Hernandez fait mal

Le Bayern étant déjà aux prises avec des problèmes de profondeur d’équipe, le fait que Lucas Hernandez, qui connaît une saison fantastique, se blesse semble être un moment de « coup de pied pendant que nous sommes à terre ». Comme capturé par @iMiaSanMia, le Bayern a confirmé la blessure de Hernandez. Süle étant « à déterminer », la question est désormais de savoir qui prendra la place d’Hernandez et quel impact cela aura sur la liste de matchs immédiate du Bayern.

Julian Nagelsmann : « Compte tenu des circonstances, de la situation du personnel et du fait que Lucas Hernández a également dû être remplacé en raison d’une blessure, c’était une victoire méritée je pense. Nous avons eu des situations où nous avons raté la dernière passe, nous avons concédé un malchanceux objectif. Dans l’ensemble, ça allait » pic.twitter.com/MUqXfMe1Qa – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 23 novembre 2021

Si vous avez raté notre podcast d’après-match, écoutez-le…