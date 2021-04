Cinq observations tactiques d’El Clásico

Depuis ce Clásico 2017 avec l’objectif défunt Messi, j’ai trouvé que les Clásicos au cours des 4 dernières années étaient des affaires de plus en plus ennuyeuses. Le déclin des générations dorées du Real Madrid et de Barcelone a conduit à des matchs moins amusants et moins intéressants tactiquement. Mis à part le fait que le Real a gagné, je me sens bien à propos de ce dernier Clásico car il a livré sur tous les fronts: but arrière de Benzema, des tonnes de détails tactiques et de changements, un affrontement de styles de jeu différents, plusieurs coups qui ont frappé les poteaux, une pluie torrentielle, un départ Casemiro, et une fin agrippante.

Plongeons dans quelques détails tactiques amusants.

Fede Valverde comme plan anti-Alba

Même avant que la balle ne commence à rouler dans cette édition d’El Clásico, il était clair que ce jeu conviendrait très bien à Fede Valverde. Les trois arrières de Koeman au Barça ont du mal à défendre les compteurs, et le rythme et la puissance du milieu de terrain de Charrúa pourraient exploiter cette faiblesse. Le premier but du Real a prouvé ce point.

Cependant, j’aimerais me concentrer davantage sur les fonctions défensives de Fede. Zidane était naturellement préoccupé par Jordi Alba et ses bas centres dans la surface, qui sont les passes les plus dangereuses du répertoire offensif de Barcelone. Fede a joué un rôle clé pour empêcher cela. Lorsqu’il appuyait haut dans un 4-3-3, Fede se précipitait pour appuyer sur Lenglet. Cependant, lorsque le Real devait se défendre plus profondément, Fede reviendrait et suivrait Alba, formant essentiellement un arrière cinq dans lequel Lucas était le centre droit. Le schéma ci-dessous de mon ami Emmanuel Adeyemi montre la disposition tactique.

Emmanuel Adeyemi (@ EA13014802) https://twitter.com/EA13014802/status/1381231964481552384/photo/2

Les 15 premières minutes ont été un peu difficiles pour Fede et la défense du Real Madrid dans son ensemble, car ils ne savaient pas trop quand appuyer et quand défendre plus profondément, et cette indécision a conduit à des erreurs. La plus grande chance de jeu ouvert du Barça de la première mi-temps s’est produite à la 9e minute, lorsque Fede a avancé pour presser mais le reste de l’équipe ne l’a pas rejoint. Le Barça a progressé facilement via Pedri et Messi et a remis le ballon à Alba, qui a finalement eu une faible chance de croisement qui a nécessité une grosse intervention Courtois.

Otra más en la que el RM se desajusta. Fede y Lucas van, pero nadie les acompaña. Pedri encuentra a Messi completamente solo et FCB se planta dans une zone rivale avec casi nada. pic.twitter.com/wHBnR6kZKL – Albert Blaya Sensat (@Blayasensat) 11 avril 2021

Pedri est un génie

Photo par Angel Martinez / .

À mon avis, Pedri a déstabilisé la structure défensive du Real Madrid plus que tout autre joueur de Barcelone au cours de la première mi-temps. Les Blancos ont essayé d’ajuster leur bloc défensif, mais ce gamin peut trouver et couper les faiblesses de l’opposition avec la précision d’un couteau chirurgical. Il a une vision de toute la structure défensive de l’opposition, trouve l’endroit où elle laisse le plus d’espace, puis occupe cet espace. Et puis avec une orientation corporelle parfaite, il fait une première passe de touche à un coéquipier qui accélère la vitesse à laquelle l’attaque du Barça se déplace. Quel baller.

Au début du match, les milieux de terrain et les attaquants du Real Madrid avaient une idée claire de qui marquer: Vinicius sur Mingueza, Benzema sur Araujo, Fede alternant entre Lenglet et Alba, Kroos sur Frenkie, Modrić sur Busquets, Casemiro sur Messi. Mais … qui marquait Pedri?

Pedri a profité de cette situation, flottant autour de la zone de demi-espace gauche et forçant Casemiro, Lucas et Modrić à des crises décisionnelles constantes qui ont souvent fini par ouvrir des espaces pour Messi de l’autre côté. Étant le cookie intelligent qu’il est, Pedri a remarqué que Messi obtenait de plus en plus d’espace entre les lignes, alors il a commencé à descendre plus profondément, à demander le ballon et à effectuer des passes décisives à Messi.

Os adjunto otra captura más, para que veáis que es cierto. Pedri y Messi conectaron y pusieron en aprietos la defensa del RM. Con Dembélé fijando los centrales y Casemiro saltando, esa zona “estaba vacía”. El Barça no aprovechó ninguna. Y eso se paga. pic.twitter.com/Qs5RYpu6bb – Albert Blaya Sensat (@Blayasensat) 11 avril 2021

Sans surprise, parmi tous les milieux de terrain et attaquants de Barcelone, Pedri a effectué le plus de passes dans le dernier tiers (9), encore plus que Messi, Frenkie ou Busquets. C’est une folie absolue qu’un jeune de 18 ans puisse lire le jeu, comprendre ce qui se passe autour de lui et apporter des solutions à ses coéquipiers – en particulier pour Messi – comme le fait Pedri.

Mingueza contre Vinicius

Photo par Angel Martinez / .

Les chances les plus dangereuses du Real Madrid sont venues de la façon dont Vinicius a dominé Mingueza lors de situations de contre-attaque. Ce que je trouve intéressant dans ce duel, c’est que lorsque les deux roulaient à plein régime, Mingueza n’était pas plus lent que Vinicius. Il y a eu des situations dans lesquelles Mingueza a même réussi à rattraper Vini à toute vitesse. La clé de la perte de ces duels par Mingueza est liée à la technique défensive et à l’orientation corporelle.

L’aspect le plus compliqué d’être un défenseur est de devoir garder une trace, simultanément, du ballon et de l’homme que vous marquez. Si vous regardez la balle trop longtemps, vous perdez la trace de votre homme, et vice versa.

L’orientation corporelle est vitale pour vous permettre de faire les deux. L’erreur de Mingueza était qu’il devait suivre les courses de Vinicius mais il faisait souvent face au ballon. Donc, chaque fois que le ballon était lobé au-dessus de sa tête, il devait faire demi-tour, et dans cette demi-seconde, Vinicius courait déjà à toute vitesse et mettait quelques mètres de séparation entre eux.

Mingueza est un défenseur vraiment agressif – peut-être trop agressif. Selon FBREF, il est dans le top 5% des arrières centraux du big 5 en tacles + interceptions et dans le top 1% en pressions. C’est souvent bien lorsque vous jouez dans une équipe à haute pression, mais il y a des moments où il vaut mieux attendre et ne pas aller au tacle, en particulier contre de grands dribbleurs comme Vinicius. Mingueza a souffert cela plusieurs fois alors que Vinicius esquivait ses tacles et se précipitait devant lui. Il y a aussi eu quelques situations où le comportement agressif de Mingueza l’a fait trop pousser en avant, laissant plus d’espaces derrière lui pour que Vinicius puisse se heurter.

L’impact des substitutions

Photo par Angel Martinez / .

Après une demi-saison de difficultés dans la gestion du jeu, cela m’a un peu surpris que les substitutions de Koeman aient eu un impact plus positif sur le jeu que celles de Zidane.

Dembelé a beaucoup souffert pendant la première moitié du match: il peut bien faire en tant qu’attaquant derrière une ligne défensive haute, mais il lutte plus contre des blocs plus profonds compacts comme le Real Madrid a présenté. Koeman a donc décidé de déplacer Dembelé vers l’aile droite et de renverser Sergiño Dest, qui avait été isolé à droite et annulé par Ferland Mendy. Ce changement a donné à Dembelé plus d’espace sur la droite pour courir et dribbler.

Pendant ce temps, Antoine Griezmann est venu jouer plus près du centre, car il peut gérer les espaces restreints d’un bloc profond mieux que Dembelé. Barcelone est passé à un 4-3-3, Mingueza se comportant plus comme un arrière droit et Dembelé étant plus un ailier droit. Mingueza avait désormais plus de liberté pour soutenir l’attaque, ce qui l’a conduit à attaquer la surface du Real Madrid et à marquer le but du Barça.

En revanche, les remplaçants de Zidane n’ont pas eu un impact aussi positif. Compte tenu de la pluie et du match à venir à Liverpool, il était logique que Zidane veuille reposer des joueurs clés comme Kroos, Benzema et Vinicius. Cependant, ces changements ont fait perdre au Real la majeure partie de son jeu de contre-attaque. En particulier, je pensais que garder Rodrygo sur le banc était la décision la plus étrange, car il semblait être le meilleur pari pour continuer la stratégie de contre-attaque.

Peut-être que Zidane visait à avoir plus de possession défensive avec Isco et Marcelo pour essayer de clôturer le match, mais cela n’a pas fonctionné.

La polyvalence sous-estimée de Zidane

Photo par Diego Souto / Quality Sport Images / .

À l’ère des philosophes tactiques, de nombreux fans et analystes s’attendent à ce que les équipes aient des plans de jeu de plus en plus complexes et multidimensionnels qui se répètent pour la plupart de semaine en semaine, avec seulement de légères modifications en fonction de l’adversaire. Il y a étonnamment peu d’appréciation pour les managers plus pragmatiques comme Zidane, qui ont des plans de jeu plus simples mais peuvent complètement changer le plan et les principes de jeu en fonction de l’adversaire. Une semaine, Zidane tentera de contrôler son adversaire via la possession, la semaine prochaine, il pourra mettre en place une stratégie de contre-attaque contre Barcelone.

Des entraîneurs comme Klopp et Guardiola ont montré que la mise en œuvre de plans de jeu complexes et nuancés peut aider à créer de grandes équipes, mais Zidane nous rappelle également que une idée simple internalisée par une équipe entière sera plus puissante qu’une idée complexe avec plusieurs lacunes dans l’exécution. Le Real Madrid de Zidane sera souvent une équipe plus simple sur le plan tactique, car sa véritable complexité est qu’il peut s’agir de nombreuses équipes simples mais extrêmement différentes tout au long de la saison.

Aller trop loin avec cette approche a aussi ses inconvénients. Étant donné que le Real Madrid de Zidane n’a jamais trop bien défini son style de jeu, il manque sans doute la cohérence qu’une équipe de Klopp ou de Guardiola utilise pour concourir pour des titres de champion. Cette adaptabilité, cependant, pourrait également être la raison pour laquelle le Real Madrid de Zidane a généralement géré les matchs à élimination directe de la Ligue des champions mieux que les équipes de Guardiola.