Cinq outsiders à soutenir au Festival cette année, dont un tir de la Gold Cup 14/1

Le Festival de Cheltenham est peut-être mieux connu pour la foule qui rugit à la maison un shorty, mais il y a beaucoup de gros prix disponibles tout au long de la semaine.

Cette année, plus de 60000 personnes ne seront malheureusement pas sur la piste pour tenter leur chance à la maison, mais il y aura encore des courses fascinantes pour se régaler des yeux dans le confort de votre canapé.

L’année dernière, plusieurs gagnants ont gagné à des cotes énormes, voici donc cinq outsiders qui pourraient surprendre les bookmakers avec une grande course …

Larmes noires – 14/1 *

(Mares ‘Hurdle – Mardi, 15h40)

Après avoir terminé deuxième derrière Dame De Compagnie, bien handicapée, dans une Coral Cup à l’allure forte la saison dernière, les relations ont décidé de franchir le cap des Mares cette année.

Elle appréciera une course très courue et adore courir à Cheltenham, ayant également terminé quatrième derrière Eglantine Du Seuil dans la haie des novices des Mares en 2019.

Expulsée à 12/1 pour la Coral Cup l’année dernière et 14/1 pour cela, elle fait beaucoup appel pour un tir dans chaque sens.

Remasterisé – 8/1

(National Hunt Chase – mardi, 16 h 50)

La forme peut être extrêmement importante à l’approche de la semaine du Festival et un cheval handicapé qui a tiré sur tous les cylindres ces derniers temps est Remastered de David Pipe.

À Ascot le mois dernier, Tom Scudamore a positionné Remastered à la tête des affaires dès le départ et tandis que le défi de ses rivaux faiblissait un par un, il continuait à produire les sauts requis par son cavalier.

Il a remporté ses trois dernières courses, les deux dernières victoires étant à 3 milles suite à une opération au vent, et a l’air d’un bon prix à 8/1.

GETTY Il y a toujours de gros chocs à Cheltenham et nous nous attendons à ce que cette année ne soit pas différente

Ours Ghylls – 10/1

(Ballymore Novices Hurdle – Mercredi, 13h20)

Quatre manches, quatre victoires et toujours à 10/1 pour cette course? Bear Ghylls est certainement une perspective alléchante.

La forme de ce cheval entraîné par Nicky Martin a été affranchie à plusieurs reprises (Gowel Road, Make Me A Believer et Red Rookie) et dans une course assez ouverte, il aura certainement une chance.

Vainqueur de 19 longueurs d’un pare-chocs à Warwick en mars dernier, le joueur de six ans a continué dans la même veine cette saison en réalisant un triplé de victoires sur les haies.

Protégez vos rêves – 14/1

(Coral Cup – Mercredi, 14h30)

L’écurie de Nigel Twiston-Davies a été en grande forme cette année et a sans doute le meilleur record récent de tous les entraîneurs.

Guard Your Dreams a fait preuve d’un courage incroyable pour gagner à Sandown en janvier, prenant le dessus sur Friend Or Foe de manière impressionnante.

Il a soutenu cela avec une performance impressionnante dans le Betfair Hurdle à Newbury le mois dernier.

À 14-1, Guard Your Dreams fait beaucoup d’attrait dans les deux sens pour ce faible poids.

Frodon – 14/1

(Wellchild Cheltenham Gold Cup – Vendredi, 15 h 05)

L’entraîneur quatre fois vainqueur de la Cheltenham Gold Cup, Paul Nicholls, a admis qu’il pensait que le héros du roi George VI Chase, Frodon, était un « excellent prix dans chaque sens » la semaine dernière.

La star appartenant à Paul Vogt est six fois vainqueur de 11 départs sur les clôtures à Cheltenham, marquant le plus récemment sur la piste en compagnie de handicap en octobre en donnant plus de 18 livres à ses rivaux.

Bryony Frost adore défier toutes les chances et elle est devenue la première femme jockey à monter une gagnante de haut niveau au Festival de Cheltenham sur Frodon dans le Ryanair Chase en 2019.

Le duo a également scellé un deuxième succès de première année en dominant le roi George parrainé par Ladbrokes à Kempton en décembre.

* Les chances sont correctes au moment de la publication, mais peuvent varier. BeGambleAware.org

