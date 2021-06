Cinq panneaux d’affichage le même jour et à la même heure, lequel choisir ?

Cinq panneaux d’affichage différents les uns des autres, mais tous avec plus ou moins de convocations coïncideront le 19 juin en même temps. Il s’agit d’un nouvel exemple d’aveuglement promotionnel ou d’une incapacité alarmante à se coordonner. Empiler cinq panneaux d’affichage le même jour, alors qu’il y a des samedis sans aucune activité, pourrait littéralement être un suicide économique.

Avec la quasi confirmation de Kamil Szeremeta comme nouveau rival de Jaime Munguía, tous les événements prévus pour cette date sont fermes et tous coïncideront dans le calendrier.

Le titre de Munguía à El Paso, Texas, rejoint Jermall Charlo vs. Juan Macias Montiel à Houston, Naoya Inoue contre. Michael Dasmarinas à Las Vegas et les deux événements PPV : Teofimo López vs. George Kambosos à Miami et Julio Cesar Chávez Jr. contre. Anderson Silva à Jalisco, Mexique.

Dans cette vidéo, je vous parle du plus important de chaque événement, de ses principales approbations et attentes après les combats les plus importants du 19 juin.