Cinq paramètres à modifier avant de commencer

Certains d’entre vous peuvent commencer à jouer à Forza Horizon 5, un grand et magnifique jeu de course Xbox, aujourd’hui. Comme la plupart des grands et beaux jeux, il existe une suite impressionnante d’options réparties sur une tonne de sous-menus. En modifier une poignée rend le jeu plus agréable dès le saut. Essayez simplement d’étouffer votre incrédulité quant au flou de mouvement dans les menus. (Hé, faut aller vite partout !)

Tout d’abord, quelques ajustements HUD

Cela mérite de crier du haut des montagnes, ou du sommet de ce volcan au centre de la carte du jeu : Forza Horizon 5 est probablement le plus beau jeu sur console du moment. D’autre part, il dispose également d’un affichage tête haute encombré. Dans le sous-menu HUD et Gameplay, il y a trois éléments sans lesquels vous pourriez vivre :

Compétences. Il existe un système de points de compétence dans Forza Horizon 5, qui vous permet de débloquer lentement des améliorations négligeables pour vos véhicules. Mais les calculs n’ont pas beaucoup de sens, votre score apparaît au centre de l’écran et vous gagnerez toujours des points même si vous ne voyez pas les fenêtres contextuelles. (Évidemment, rallumez-le pendant les quelques objectifs qui concernent explicitement l’accumulation de points de compétence.)Anne. Forza Horizon 5 propose un assistant d’IA dans le jeu appelé Anna, qui est censé être un peu comme un GPS Siri. J’ai joué plusieurs dizaines d’heures et pas une seule fois j’ai trouvé l’utilité d’Anna. Toutes les informations que vous pouvez obtenir, vous pouvez les obtenir tout aussi facilement, et avec plus de liberté de choix, à partir de la carte.Lien Forza. Cette fonctionnalité multijoueur nommée Silicon Valley vous permet d’utiliser le D-pad pour communiquer des phrases rudimentaires à vos collègues joueurs : des lignes comme « Bon jeu ! », « À la ligne d’arrivée ! » ou ma plus utilisée, « Oh non! » Si vous prévoyez de partir en solo, vous n’en avez pas besoin. Et si vous vous connectez dans un convoi, vous devriez probablement utiliser un micro de toute façon.

Vous pouvez également désactiver avis– qui affichent des notifications à chaque fois que vous gagnez de l’XP ou découvrez une nouvelle route – si vous voulez vraiment un écran vierge. Personnellement, je les ai gardés, car vous gagnez un prix à chaque niveau, et moi, un paquet d’impatience enroulé sous la forme d’un humain, j’aimais savoir que ces prix arrivaient.

Taille du texte des sous-titres

Forza Horizon 5 ne viole pas ce péché capital du concepteur de jeux de manière aussi flagrante que les autres grands jeux. (Je regarderais directement The Outer Worlds de 2019… si j’avais pu lire ses sous-titres par défaut.) Mais ce n’est pas génial. Par défaut, les sous-titres sont définis à la taille 18. Quelque part entre 20 et 23 (une modification que vous pouvez apporter dans le sous-menu Accessibilité) a mieux fonctionné pour moi. Pour référence, j’ai joué au jeu sur des téléviseurs de 43 et 50 pouces.

Ligne de conduite

La caractéristique principale de Forza Horizon est la ligne de conduite, une superposition de navigation qui vous montre exactement où vous devez conduire pour optimiser votre itinéraire. Il apparaît également dans des termes codés par couleur dictant la vitesse à laquelle vous devez aller, le bleu signifiant rapide, le jaune signifiant lent et le rouge signifiant essentiellement que vous devez vous arrêter sur un centime. Cette fonctionnalité est activée par défaut.

Voir. C’est Forza. Si vous ne ralentissez pas, vous allez aussi vite que possible. Avoir une ligne bleue sur la route est tout simplement redondant. Dans le sous-menu Difficulté, vous pouvez configurer la ligne de conduite pour qu’elle ne s’affiche que lorsque vous devez freiner, elle est donc utile en cas de besoin sans encombrer inutilement votre écran.

Mode graphique

Comme tant de jeux de console de nouvelle génération de nos jours, Forza Horizon 5 offre la possibilité de basculer entre deux préréglages graphiques : qualité et performances. Sur Xbox Series X, le premier affiche des graphismes 4K nets pour une fréquence d’images verrouillée à 30 ips stable; le second lance les choses jusqu’à 60 fps mais au détriment de la fidélité. Au choix du concessionnaire, bien sûr. Mais encore une fois, c’est probablement le plus beau jeu sur Xbox en ce moment. Ce boost de framerate vaut-il vraiment le coup pour la fidélité ?

Contrôle de stabilité

Les progrès dans Forza Horizon 5 sont basés sur le rapport risque/rendement. Accélérez le défi et vous gagnerez plus de crédits, la devise du jeu utilisée pour acheter de nouvelles voitures et de nouveaux produits cosmétiques. Il existe un éventail impressionnant de réglages de difficulté au-delà de l’échelle standard facile-moyen-dur, des différentes transmissions et modes de direction à diverses formes de freins. (Tout cela se trouve dans le sous-menu Difficulté.) J’ai découvert que la désactivation du contrôle de stabilité est le moyen le plus simple de gagner un bonus de crédit de 10 %.

Le contrôle de la stabilité, en bref, tempère tout épuisement potentiel dans les virages serrés. Mais si vous conduisez une bonne voiture et que vous comprenez son fonctionnement et ses sensations, vous pourrez très bien prendre les virages. Et pour ces moments où vous vous trompez ? Hé, tu as toujours le bouton de rembobinage.