Cinq personnages Netflix Marvel que nous aimerions voir revenir dans le MCU .

Récemment, il a été dit que Kingpin de Vincent D’Onofrio pourrait faire le saut de Netflix à l’univers cinématographique Marvel – bien que sur le petit écran via la série Disney + Oeil de faucon – ce qui soulève toutes sortes de questions. Je veux dire, si Kingpin se présente pour casser des têtes avec sa portière de voiture, cela signifie-t-il que d’autres héros de Netflix Marvel apparaîtront éventuellement aux côtés de Thor et Spider-Man dans les prochains films de la phase 4 de Marvel?

Eh bien, si la réponse est oui, voici les cinq personnages de Netflix Marvel que nous voulons vraiment voir, au cas où le studio accepterait les demandes.

casse-cou

Commençons par l’évidence, voulez-vous ? Le casse-cou La trilogie télévisée était un sac mélangé qui n’a jamais pleinement atteint son potentiel. Oh, bien sûr, il y avait beaucoup de points forts – à savoir cette dernière saison sauvage (?) Maintenant, de nombreuses rumeurs abondent selon lesquelles Cox apparaîtra dans Spider-Man: No Way Home sous une forme ou une autre, ce qui génère toutes sortes de frissons … Pouvez-vous imaginer Daredevil – ce Daredevil – se battre aux côtés de Spider-Man de Tom Holland? De tous les membres de l’équipe hétéroclite de héros de rue de Marvel, Matt Murdock mérite absolument d’être poursuivi sur grand écran.

Temple Claire

Écoutez, Claire Temple n’est peut-être pas le personnage le plus excitant à faire le saut vers le MCU, mais par souci de continuité, il semble presque criminel de la laisser hors de la liste. Le personnage a plus ou moins servi de fil conducteur à la liste des émissions de Netflix, apparaissant d’abord dans Daredevil et partageant plus tard une relation intime avec Luke Cage. Comme le décrit Rosario Dawson, ce serait en fait plutôt cool de voir Claire surgir pour offrir des conseils ou aider à guérir un héros blessé. Dans une série remplie à ras bord de super-héros, avoir un personnage plus ancré comme Claire offre un peu plus de nuances pour aller avec toutes les manigances de haut vol que nous nous sommes habitués à voir.

Jessica Jones

Jessica Jones Les saisons 2 et 3 n’ont pas tout à fait été à la hauteur du battage médiatique généré par la saison 1, mais le personnage est resté fascinant tout au long. Il reste beaucoup de bandes dessinées à explorer qui pourraient certainement être liées à certaines des plus grandes histoires de MCU, mais le souhait ici tourne vraiment autour de Jessica, la dure comme les ongles, qui a la chance d’affronter des gens comme Scarlett Witch, Ant-Man ou Thor. Étant donné qu’elle n’est pas tout à fait au même niveau de puissance que certains des guerriers divins du MCU, cela créerait également de nombreuses opportunités pour explorer davantage sa personne et comment elle s’intègre dans le récit plus large de Marvel.

Vraiment, cependant, la majorité des personnages de cette liste méritent simplement une seconde chance sur une plate-forme beaucoup plus grande. Considérant que Krysten Ritter était l’une des meilleures choses à propos des émissions Netflix, pourquoi ne pas donner à l’actrice une autre chance de briller avec les grands garçons et filles du MCU ?

Luc Cage

Un autre personnage qui méritait, enfin, beaucoup plus, était Luke Cage, le héros presque invincible de Harlem vu pour la dernière fois prendre le contrôle du club Harlem’s Paradise après la mort de son ancienne propriétaire, Mariah Dillard. Après deux saisons de descente, mais certainement pas remarquables, nous n’avons pas encore vu Cage atteindre son plein potentiel. Non seulement ses compétences seraient mieux utilisées dans le MCU où il pourrait se battre aux côtés d’autres héros puissants contre des ennemis de puissance similaire, mais son code moral presque incassable ferait de lui un contre-courant intéressant aux règles plus avides du MCU.

Imaginez une série mettant en vedette Luke, Sam et Bucky. Parlez d’une équipe de rêve.

punisseur

Évidemment, nous devons inclure Punisher. Malgré la réponse mitigée à la représentation de Jon Bernthal de l’anti-héros classique, j’ai vraiment aimé où la série emmenait le personnage avant son annulation brutale. Peut-être qu’un quasi-redémarrage dans le MCU donnerait à Bernthal une chance de mieux développer Frank Castle en l’homme violent que nous connaissons et aimons tous, ou peut-être qu’il a juste besoin de matériel plus solide avec lequel travailler. En tout cas, le MCU n’est vraiment pas complet sans les méchants psychopathes aux armes à feu en lambeaux. Sa présence (et ses croyances éthiques douteuses) entraînerait une interaction unique entre les personnages, en particulier lorsqu’il est associé à un bienfaiteur comme Sam Wilson / Captain America ou un joker comme Nebula.