Cinq phrases qui semblent inoffensives, mais minent l’estime de soi de nos enfants

11/06/2021 à 14h00 CET

Marina Borràs

Si vous vous arrêtez un instant pour vous souvenir, beaucoup d’entre vous se souviendront sûrement de certaines des phrases que vos parents, professeurs ou amis ont prononcées à un moment donné pour se référer à vous. Vous n’y avez peut-être pas beaucoup pensé à l’époque, ou ces mots peuvent plutôt rester dans votre tête à ce jour. Ce qui est clair, c’est que, même si parfois nous ne nous en rendons pas compte, les mots créent des réalités. Et nos enfants n’en sont pas exempts.

Peut-être étiez-vous la fille timide de la classe ou le mauvais garçon de la famille. Vous pouvez assimiler que vous n’étiez pas doué pour étudier, ou qu’il valait mieux cacher votre corps pour éviter les critiques et le ridicule des autres enfants. Quoi qu’il en soit, certains de ces messages sont restés dans votre esprit, et ils ont même encore un grand pouvoir à ce jour.

Si vous vous sentez reflété dans ces paragraphes, vous saurez sûrement l’importance de choisir soigneusement les mots et les phrases que nous utilisons pour nous adresser à nos enfants, parce que vous connaissez la répercussion qu’ils peuvent avoir. Par conséquent, nous allons passer en revue certaines phrases que nous utilisons plusieurs fois, soit par inertie, soit par ignorance, dans l’éducation de nos enfants et que nous devrions éviter autant que possible.

1. « Laissez-moi le faire maintenant & rdquor;

Combien de fois avons-nous pris le contrôle de quelque chose parce que nous considérions que nos enfants ne savaient pas comment le faire ? Au début, cette phrase peut sembler totalement inoffensive. Cependant, le message implicite qui accompagne ces mots est : « Tu n’es pas capable, je ne crois pas que tu vas bien faire & rdquor ;.

Si nous ne laissons pas nos fils et nos filles essayer, faire des erreurs, apprendre et même réaliser des choses par eux-mêmes, nous ne les aiderons pas à prendre confiance en eux, à prendre des responsabilités, à prendre des décisions, à tomber et à se relever & mldr; Bref, comme nous l’a expliqué Eva Millet dans cette présentation, si nous ne favorisons pas l’autonomie de nos fils et filles, nous leur disons « vous ne pouvez pas & rdquor ; », « Je ne vous fais pas confiance & rdquor ;, ce qui aura un impact très négatif sur leur estime.

2. « Nous avons réussi les maths & rdquor ;

Souvent, les pères et les mères se considèrent comme les protagonistes de la vie de nos enfants. Il est logique que nous nous soucions beaucoup que nos enfants aillent bien, que nous nous soucions de leurs problèmes et que nous les accompagnons et les guidons dans leur vie, mais à partir de là pour parler à la première personne du pluriel de leurs expériences il y a un très grand pas qui ne semble pas fortement recommandé donner. A travers ces types de messages, qui peuvent sembler de soutien ou de dévouement envers les fils et les filles, nous refusons à nos fils et filles et à nous-mêmes le droit d’avoir, séparément, notre propre histoire. Laissez nos enfants vivre leur vie et partager leur actualité avec qui ils veulent, sans envahir leur espace.

3. « Quel gâchis tu es !

Dans cette phrase, nous pouvons substituer « catastrophe & rdquor ; par n’importe quel adjectif qui vous vient à l’esprit : nerveux, méchant, embarrassant, rebelle & mldr; Comme les étiquettes sont dangereuses ! Attention à ces phrases dans lesquelles on utilise le verbe « ser & rdquor; définir nos enfants (ou même nous-mêmes), car on peut commettre l’erreur de leur coller une étiquette et, comme le souligne le psychologue Alberto Soler, «les étiquettes sont très faciles à appliquer, mais très difficiles à retirer & rdquor ;. On ne peut pas perdre de vue ça « Les étiquettes minent l’estime de soi et, pire encore, nous les « forçons » à se comporter comme nous les étiquetons pour être d’accord avec nous & rdquor;, comme nous l’a expliqué Beatriz Ayala dans cette interview.

Par conséquent, si nous répétons à nos fils et filles qu’ils sont ceci ou cela, ils finiront par assimiler que ces étiquettes font partie de leur personnalité, ce qui est assez difficile à changer ou à corriger, et non leur comportement, qu’ils ont. un contrôle. Dans ce sens, Et si on essayait de cibler le « do & rdquor; et pas tant pour « être & rdquor ;? Par exemple, au lieu de dire « quel bordel tu es & rdquor ;, on peut souligner que » la pièce est en bordel & rdquor ;. Remarquez-vous la différence? Avec la première option, on rejette la faute sur la personnalité, tandis qu’avec la seconde on vise la solution : réparer la pièce.

4. « Comme tu es belle ! Comme tu as perdu du poids ! & Rdquor;

Ces types de phrases peuvent être adressées à nos fils et filles, à nous-mêmes ou elles peuvent se référer à une autre personne, le fait est que l’idée qui les sous-tend est très dangereuse : beauté = minceur, même au détriment de la santé.

Si nous voulons encourager nos filles et nos fils à avoir une relation saine avec leur corps, avec la nourriture et même avec les autres, il est très important que nous les aidions à construire leur estime de soi à partir de l’amour et non de la haine. Puissions-nous leur donner un exemple d’amour-propre et de respect de nous-mêmes et de notre corps, ainsi que celui des autres.

5. «Quand tu seras grand, tu iras à l’université & rdquor;

Nous ne prononçons peut-être pas cette phrase telle qu’elle est écrite, mais la vérité est que cette idée est présente dans la tête de nombreux parents : la seule option possible après avoir terminé le lycée est l’université. Et si notre fils ne veut pas aller à l’université ? Et si vous préfériez d’autres types d’études ? Ou s’il ne veut pas étudier le diplôme que nous avions pensé pour lui ?

Le problème derrière ces types de phrases, ou d’autres du même style, est qu’elles reflètent les attentes que nous avons envers nos fils et nos filles. Et c’est très dangereux, car comme nous l’a dit Francisco Castaño dans cette interview, « si vous générez des attentes, vous êtes perdu. Parce que comme votre enfant ne se conforme pas, vous devenez frustré et votre enfant diminue son estime de soi. Et l’espoir est important, il faut être enthousiaste pour accompagner son enfant dans la recherche de sa meilleure version & rdquor ;.

Finalement, nous devons éduquer l’enfant que nous avons, pas celui que nous aimerions avoir. C’est pourquoi il est important que nous ne leur transférions pas ces attentes en fonction de ce que nous aurions aimé étudier, ou aurions aimé réaliser, car nos enfants ne sont pas nous et ils n’ont pas l’obligation de réaliser nos rêves frustrés. . Ne l’oublions pas.