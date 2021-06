Cinq pièces pour la voiture qu’il convient de rechercher dans une casse | Moteur

in

Nous vous présentons une liste des cinq pièces qu’il faut acheter avant dans une casse que dans un magasin de pièces détachées ou, même, que chez le constructeur lui-même.

Si vous faites partie de ceux qui n’aiment pas gaspiller de l’argent et ne vous contentez pas d’un budget de votre atelier de confiance, mais vous pensez que vous pouvez obtenir une réparation aussi bien avec des pièces de rebut qu’avec des pièces de rechange d’origine, vous serez sûrement intéressé.savoir quels sont les Cinq pièces qu’il vaut mieux acheter dans un dépotoir.

Vous n’allez pas non plus arrêter de freiner et penser que tout ce qui casse dans une voiture vaut mieux l’acheter dans une casse, car il y a des pièces qu’il vaut mieux jeter si elles sont utilisées. Du moins, s’ils ne sont pas en parfaites conditions d’utilisation. Découvrez que 5 pièces est préférable d’acquérir dans une casse que dans un magasin de pièces détachées. Nous vous en parlons sans ordre de préférence.

1. Démarreur

Comme son nom l’indique, le démarreur Il est destiné à vaincre la résistance initiale des composants cinématiques du moteur au démarrage. Et, par conséquent, c’est une pièce d’usure qui n’est pas rare à tomber en panne. Cependant, l’acquérir à la ferraille peut être une solution économique, et si cela vous échoue à nouveau, vous pouvez en acheter plusieurs pour le prix de la pièce neuve.

2. Miroirs

C’est une pièce qui frotte ou se casse relativement facilement si vous vous garez habituellement dans la rue ou dans des garages étroits. Il est donc généralement plus facile d’acheter le boîtier de rétroviseur ou rétroviseur complet Vous devez l’emmener dans un atelier de carrosserie et le peindre pour le rendre comme neuf.

3. Garniture de porte

le tissu intérieur d’une porte C’est une pièce coûteuse à remplacer et n’existe que si vous demandez au fabricant lui-même. Le problème avec une pièce de ferraille est de trouver celle qui correspond à la couleur de votre revêtement ou à votre décoration intérieure, mais avec un peu de chance et de patience, vous pouvez économiser beaucoup d’argent.

4. Sièges

Comme dans le cas des portes, la clé est de trouver une unité qui correspond à la couleur de votre sellerie, mais si c’est le cas et que ce n’est pas une voiture avec trop de kilomètres, c’est l’une des pièces dans lesquelles vous trouverez peut-être plus intéressant d’acheter à la casse auparavant dans le propre constructeur automobile.

5. Petits accessoires

Poignées de porte, butées de loquet, boutons de vitesses, propres klaxon de voiture… Tous ces types d’éléments qui ne semblent pas avoir trop d’importance, mais qui coûtent plus cher qu’on pourrait le penser si on va chez le constructeur d’origine en remplacement.

Cet article a été publié dans Autobild par Enrique Trillo.