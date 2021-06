Avec le premier triple en-tête de la saison de Formule 1 2021 à nos portes, le Grand Prix de France a été l’acte d’ouverture qui nous a donné envie de plus.

Connu pour ses courses ennuyeuses « vertigineuses », Paul Ricard a défié toutes les attentes avec une course folle. Cela peut être attribué aux précipitations de la nuit avant la course. Cela a emporté tout le caoutchouc que les voitures avaient déposé au cours du week-end, reléguant par la suite tout le travail des équipes aux essais pour comprendre la dégradation des pneus.

Avec les deux courses de rue de Monaco et de Bakou, faussant en quelque sorte l’ordre hiérarchique de la F1, il était bon de revenir à une piste de course traditionnelle et de voir comment la lutte pour le championnat entre Mercedes et Red Bull reprendrait – surtout après que leurs principaux pilotes seraient inutiles courses à Bakou.

Max Verstappen a dûment signé la pole position avec les deux meilleures équipes occupant les deux premières lignes de la grille, préparant le terrain pour ce qui serait l’une des courses les plus excitantes de 2021 à ce jour.

Voici nos cinq points à retenir du Grand Prix de France 2021.

Mercedes : le rachat doit attendre

Personne n’était plus soulagé que Toto Wolff et son équipe de laisser derrière eux les cauchemars de Monaco et de Bakou. Avec Red Bull historiquement en difficulté au Paul Ricard, les champions en titre auraient eu hâte de retrouver leur forme après deux week-ends éprouvants d’affilée.

Ce n’était malheureusement pas le cas car Red Bull semblait avoir transformé sa voiture en une bête redoutable sur le circuit du Castellet.

Rappelant leurs jours de diffuseur soufflé, Red Bull était si confiant dans la capacité de sa voiture à générer une force d’appui à partir du sous-plancher, qu’ils ont utilisé un aileron arrière plus mince qui, associé à un nouveau groupe motopropulseur Honda boulonné au RB16B, a rendu les Bulls inaccessibles. sur les lignes droites. Mercedes, en revanche, n’a pu sacrifier aucun appui par peur de perdre dans les virages et a fini par se débattre avec la vitesse de pointe.

Les difficultés de Mercedes au cours du week-end étaient évidentes, les deuxième et troisième sur la grille des qualifications se sentant comme en pole position. Mais l’écart de plus de deux dixièmes de la pole, en plus d’être pris en sandwich par les deux pilotes Red Bull, ne pouvait que compliquer les choses.

Le jour de la course, Verstappen a remis à Lewis Hamilton et à son équipe une bouée de sauvetage (nous en parlerons plus tard), mais Mercedes l’a laissé filer. Ils ont sous-estimé l’effet de contre-dépouille et appeler Hamilton un tour trop tard lors de la première série d’arrêts s’est avéré être leur perte.

Mais on aurait pu penser qu’ils apprendraient de leur erreur lorsque la perspective d’aller à deux arrêts a émergé, ce dont Hamilton se méfiait. Mais encore une fois, Red Bull a réagi plus vite et s’est arrêté en premier, confiant de son rythme et de son Hollandais volant. Mercedes n’avait d’autre chance que de garder Hamilton à l’écart et d’espérer que ses pneus durent et/ou que ceux de Verstappen ne le fassent pas.

Eh bien, nous savons tous comment cela s’est passé avec Verstappen rattrapant et dépassant facilement Hamilton avec moins de deux tours à faire.

Mercedes a fini par goûter à sa propre médecine – vous vous souvenez de Barcelone ??

Pour ajouter l’insulte à la blessure, Max a également marqué un point supplémentaire pour le tour le plus rapide, Mercedes hésitant à opposer Bottas en espérant que Perez serait pénalisé pour sa passe.

Cela n’a pas fonctionné non plus. Aie.

Max Verstappen : Cela a failli finir en larmes

Verstappen se débrouillait brillamment avec ses affaires ce week-end, scellant confortablement la pole samedi après-midi et se préparant pour une victoire en course jusqu’à ce qu’il vacille au premier virage. Après cela, il s’agissait de savoir comment lui et son équipe ont réagi. Et ils ont répondu avec style !

Certes, Red Bull avait la voiture gagnante, mais ils étaient suprêmes dans leur opération de course. Vous pouviez voir comment leur mur des stands fonctionnait avec la tête froide et une confiance extrême. Ni l’équipe ni Verstappen n’ont été perturbés en perdant la tête dès le premier tour. Ils ont simplement élaboré la stratégie parfaite pour gagner la course, battant toujours Mercedes à la gâchette et les laissant réagir.

Verstappen a magnifiquement exécuté la course. Son ingénieur de course est venu à la radio après avoir dépassé Hamilton et a dit « tout simplement adorable ». Cela peut être dit à propos de tout le passage qu’il a fait après son deuxième arrêt pour les médiums.

Verstappen cherchait à jeter les douleurs de Bakou derrière lui, et il l’a dûment fait. Son erreur au premier tour devrait cependant nous rappeler constamment que, lorsque vous vous battez contre Hamilton et Mercedes pour le championnat, vous ne pouvez pas livrer autre chose que la perfection.

Il a eu de la chance avec celui-ci.

Daniel Ricciardo devient racé

Daniel Ricciardo a de nouveau été sur-qualifié par Lando Norris en France. Mais pendant la course, nous avons aperçu le Honey Badger que nous connaissons tous. De beaux dépassements et un rythme constant étaient bons à voir de la part de l’Australien souriant.

Bien qu’il ait finalement été battu jusqu’à la ligne d’arrivée par son coéquipier, Ricciardo était loin d’être aussi perdu qu’à Monaco et il a également banni les images de son accident de qualification à Bakou.

Les blaireaux à miel sont des créatures dures et tenaces et il semble que Ricciardo soit à la hauteur de son surnom, apprenant lentement à mieux connaître son MCL35M. Nous espérons tous que cette fois ce sera un véritable revirement et pas si éphémère qu’en Espagne.

Alors que son équipe se bat vraiment pour le statut de « meilleur du reste » avec Ferrari, la tournure de fortune de Ricciardo ainsi que la forme impressionnante de son coéquipier seraient exactement ce que le médecin a prescrit à l’équipe basée à Woking alors qu’ils s’affrontent avec Ferrari pour la troisième place des constructeurs. ‘ classement.

Ferrari : Oh mon dieu

Ferrari savait que le retour à un circuit conventionnel effacerait l’avantage dont ils disposaient sur les circuits urbains.

Cependant, en France, ils ont pu se qualifier superbement avec Carlos Sainz en cinquième, éliminant le mauvais Charles Leclerc en septième pour changer. Cela a donné à McLaren, leur concurrent le plus proche, des frissons de perdre du terrain face à eux dans le championnat des constructeurs.

Le jour de la course est arrivé et les deux SF21 souffraient d’une dégradation extrême des pneus et sont tombées en chute libre dans l’ordre en terminant onzième et seizième. C’est zéro point au tableau pour l’équipe de Maranello et un jour où McLaren a terminé cinquième et sixième, ça fait vraiment mal.

Après leur désastreuse campagne 2020, Ferrari faisait des prédictions audacieuses sur leur saison 2021 avec leur voiture améliorée. Ils visaient la troisième place chez les constructeurs et se battaient jusqu’à présent avec McLaren.

Il ne fait aucun doute qu’ils n’ont pas maximisé leur résultat depuis Monaco et Bakou où leur voiture était performante. De plus, ils ont annoncé qu’ils avaient arrêté le développement de la voiture de cette année, l’accent étant entièrement mis sur l’année prochaine.

N’ayant plus de développements prévus pour leur voiture, Ferrari devrait extraire la dernière once de performance de son package actuel s’il veut être à la hauteur de ses attentes en s’assurant la troisième place au classement des constructeurs.

En France, ils ont fait exactement le contraire.

Combat pour le titre : Nous sommes privilégiés

À quand remonte la dernière fois où nous avons eu un combat pour le titre aussi serré et tendu ?

Cela fait un moment maintenant. Mais regarder Verstappen et Hamilton avec Red Bull et Mercedes derrière eux est un privilège pour les fans de F1 au-delà de tout autre.

Vous ne pouvez que vous souvenir avec nostalgie des combats titanesques de Mika Hakkinen et Michael Schumacher à la fin des années 90 et des combats du grand Allemand plus tard avec le jeune Fernando Alonso.

Dernièrement, la F1 a traversé des cycles de domination comme Red Bull entre 2010 et 2013, la domination de Mercedes n’ayant pas encore été brisée depuis le début de l’ère turbo-hybride en 2014.

Cela rend cette saison de F1 d’autant plus excitante que Mercedes fait face à un sérieux défi d’être retiré de son piédestal et avec un tiers de la saison seulement derrière nous, des batailles plus épiques entre les prétendants de cette année sont sûrement en préparation.

Après une course aussi palpitante, c’est super de n’avoir qu’à attendre quelques jours jusqu’à ce que la compétition reprenne. En avant et marche vers l’Autriche !