Cinq points à retenir du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Après le Grand Prix d’Autriche il y a quinze jours, la Formule 1 était de retour en action pour le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 à Silverstone.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne de cette année allait toujours être spécial avec des fans autorisés à pleine capacité et avec les essais de la première course de qualification de sprint – ou comme vous voulez l’appeler – pour la première fois.

Mercedes est revenue avec la volonté de faire amende honorable après le triple martèlement qu’elle a reçu de Red Bull lors du triple précédent. Ils ont apporté une voiture mise à jour à cet événement, et Lewis Hamilton allait toujours être gonflé pour sa course à domicile, surtout avec la foule qui était là après une longue absence.

Eh bien, avoir les foules là-bas était définitivement une vue pour les yeux endoloris, et les entendre applaudir et interagir avec l’action de course était quelque chose qui nous manquait tous.

La course s’est avérée être un événement encore plus intéressant pour des raisons que personne n’aurait imaginées, ce qui a suscité nos cinq plats à emporter habituels du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021.

La saga Max Verstappen et Lewis Hamilton

Eh bien, ne nous cachons pas derrière nos doigts ici, mais à un moment donné de cette saison, quelque chose comme ça devait arriver.

Verstappen a atteint un sommet au cours des trois dernières courses, et Hamilton et Mercedes n’ont, disons simplement, pas été gracieux dans la défaite (ailes pliées et tout bien considéré). Mais bon, avec un championnat si serré, tout est juste en amour et en guerre ; droite?

Silverstone a toujours été un terrain de chasse heureux pour Hamilton et Mercedes depuis un certain temps maintenant. Rappelez-vous, il a même gagné sur trois roues auparavant, et le sentiment était qu’ils avaient l’intention de garder les choses comme ça.

Terminer les qualifications vendredi était un signal clair d’intention, mais Verstappen, dans le rapide RB16B, a mis une clé dans le jeu pour Hamilton après l’avoir battu lors de la course de sprint de samedi.

Dès que les lumières se sont éteintes dimanche, il était évident dès les premiers virages que la bagarre entre les prétendants au titre ne se terminerait pas bien.

Verstappen, avec de l’agressivité pure, a battu Hamilton dans des combats de roue à roue cette année à quelques reprises, et il n’y avait aucune chance que le septuple champion du monde s’en accommode, du moins pas devant son public. .

Maintenant, tant de choses ont été dites sur l’incident de Copse depuis hier, mais avec le luxe d’écrire ces mots le lendemain matin, on peut avoir la chance de le regarder avec la tête froide.

Des courses difficiles et des rivalités passionnées, c’est ce que nous voulons tous en F1. Et c’est ce que Verstappen et Hamilton faisaient. Ils ont bien jugé leurs combats jusqu’à présent, mais dans l’un des virages les plus rapides du championnat (comme l’a décrit Christian Horner), les deux pilotes ont décidé de faire preuve de prudence et leur ego a pris le devant de la scène.

Maintenant, Hamilton était trop optimiste, voire désespéré, de faire un tel geste avec un pilote comme Verstappen, connu pour ne pas céder. Sûrement qu’à une autre occasion, Hamilton se serait retiré, mais cette fois, il ne l’a pas fait avec de l’adrénaline au maximum (jeu de mots) devant son public et sachant clairement que la course serait perdue s’il n’avait pas mené la course à travers Copse.

Verstappen s’en est bien sûr moins bien tiré et a eu la chance de sortir indemne de la voiture. Hamilton a eu de la chance de n’avoir subi aucun dommage grave et que la période du drapeau rouge lui a permis de réparer sa roue fissurée et surtout de se calmer.

Au redémarrage, il était clair que le septuple champion du monde avait réduit son agressivité et mené une course plus calculée pour la victoire.

Cet incident a suscité de nombreuses discussions animées car, d’une part, c’était entre Max et Lewis, et d’autre part, le résultat aurait pu être plus laid s’il s’était produit dans un coin si risqué.

A part ça, c’était un incident de course. Dont la faute? Eh bien, il faut être deux pour tango avec Hamilton étant le partenaire de danse aux pieds lourds cette fois-ci. Il a obtenu un penalty, mais a eu le rythme pour neutraliser son effet, avec le numéro 33 RB16B hors de la course, Sergio Perez introuvable, Bottas étant un si gentil garçon et un Charles Leclerc surperformant n’ayant aucune chance réelle de gagner .

Certains pourraient prétendre que la pénalité n’était pas suffisante, mais vous ne pouvez pas baser une pénalité sur les conséquences de l’erreur du conducteur. La sanction doit être conforme à la transgression. Et écouter Christian Horner, Helmut Marko et les joyaux de Toto Wolff après l’incident est inutile, car si les rôles étaient inversés, leurs commentaires le seraient aussi. Course difficile, parti vers le sud, Dieu merci, Verstappen est en sécurité et personne n’a été blessé. Arrêt complet.

Course de sprint ou qualification de sprint ou comme vous voulez l’appeler

Si vous recherchez sur Google le mot « qualification » ou « qualification », vous obtiendrez la définition suivante :

« Avoir droit à un avantage ou à un privilège particulier en remplissant une condition nécessaire ».

Ainsi, lorsqu’un pilote se qualifie pour commencer la course en pole, il doit être le pilote capable de réaliser le tour le plus rapide sur un circuit pour gagner ce privilège.

Comment les qualifications de sprint garantissent-elles cela? Ce n’est tout simplement pas le cas. Si le pilote le plus rapide, par exemple, souffre de problèmes de voiture sans faute de sa part et perd les qualifications au sprint, en quoi est-ce juste pour lui ? Ce n’est qu’un exemple de la façon dont cela peut être injuste.

De plus, à part quelques anomalies lors du sprint de samedi, il n’y a pas eu de changement significatif dans l’ordre hiérarchique.

Le départ rapide Fernando Alonso en a profité, pas le filature Sergio Perez. George Russell et Carlos Sainz ont tous deux été défaits par leur altercation pendant le sprint. A part ça, qu’est-ce que le sprint a ajouté ?

D’accord, nous avons eu un vendredi passionnant pour changer, les équipes n’ayant qu’une heure pour peaufiner leurs voitures avant les qualifications. A part ça, la qualification pour le sprint n’était qu’un dîner de répétition de mariage.

Dans un autre ordre d’idées, en quoi la qualification pour le sprint sert-elle l’objectif de réduction des coûts dont la F1 a parlé depuis un certain temps maintenant ?

Ces sprints ne nécessiteront-ils pas plus de dépenses ? Vous avez le coût du carburant, non comptabilisé pour l’usure des composants de la voiture (principalement le groupe motopropulseur et la boîte de vitesses) dont la consommation est fortement contrôlée par la FIA. La liste continue.

Et si une procédure est mise en place pour réduire les coûts lors de la mise en œuvre des qualifications de sprint, comment la FIA contrôlera-t-elle cela ? Ce serait un miracle s’ils pouvaient surveiller correctement le plafond de coûts actuel qu’ils appliquent actuellement.

Sebastian Vettel – n’y retourne pas !

Après Monaco, et surtout après Bakou, Vettel semblait être dans un endroit plus heureux. Bien qu’il n’ait pas mis le feu au monde dans le triple en-tête suivant, cela peut être attribué aux limitations de la voiture.

Les choses semblaient brillantes à Silverstone, l’Allemand montrant un rythme pratique et une belle bagarre avec Alonso lors de l’épreuve de sprint. Mais ensuite est venu ce spin après le redémarrage de la course, et le plus inquiétant, le fait qu’il n’a pas pu récupérer après avoir été coincé 17e pour l’infini.

Le retrait de la voiture vient de mettre un terme à sa misère. Une misère bien visible lors de son interview vidéo de 25 secondes sur le site de la F1.

Nous ne pouvons pas supposer que nous savons pourquoi il a filé, mais le plus important est que Vettel et son équipe derrière lui s’assurent qu’il ne retourne pas dans l’endroit sombre où il se trouvait autrefois. Cela devrait être un effort collectif pour aider lui rebondir de cela.

Sécurité des voitures de Formule 1

Chaque fois qu’un accident comme celui de Max se produit, nous apprécions les niveaux de sécurité que les voitures de F1 sont parvenus à atteindre ces jours-ci. Un crash 51G aurait eu un résultat impensable il y a des années.

J’étais l’une des personnes qui craignaient l’ajout du Halo au début, mais depuis lors, je dois admettre que c’était une bénédiction et a atténué les quasi-accidents massifs.

Imaginez si Romain Grosjean est entré la tête la première dans la barrière lors de son horrible chute à Bahreïn l’année dernière. Le Halo, entre autres facteurs de sécurité, a assuré qu’il marche encore parmi nous aujourd’hui.

Les pilotes de F1 risqueront toujours leur vie à chaque fois qu’ils monteront dans ces voitures, mais les enjeux sont bien moindres de nos jours.

Alors bravo pour la sécurité de premier ordre en F1.

Coups rapides

Leclerc a le mérite d’avoir donné à Ferrari un soupçon de victoire possible dans une voiture qui ne mérite pas de gagner une course, en particulier sur une piste comme Silverstone. Gérer ses problèmes de groupe motopropulseur avec Lewis à la chasse était pour le moins admirable. La facilité avec laquelle Lewis l’a rattrapé et dépassé montre à quel point Charles faisait du bon travail dans ce SF21 alors qu’il réussissait à garder Bottas derrière.

Daniel Ricciardo semble avoir fait un pas de plus vers son coéquipier. Être séparé de 2 millièmes de seconde en qualifications et une bonne performance tout en gardant Carlos Sainz à distance pendant la course sont de bons signes pour l’Australien.

Esteban Ocon semble apprécier son nouveau châssis avec de bien meilleures performances et un écart plus petit avec son coéquipier vétéran en constante amélioration qui nous a bien diverti avec ses départs de course.