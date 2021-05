Le Grand Prix de Monaco était de retour au calendrier de la Formule 1 cette année après avoir été annulé en 2020 en raison de la pandémie COVID-19.

Bien qu’il s’agisse généralement d’une procession et d’un manque d’action sur piste, la course de cette année était stratégiquement intéressante entre les équipes qui se dirigent vers le dégagement et les autres pour l’overcut. Cela a livré quelques faits saillants de la course.

Nous avons également été servis avec une part équitable d’action dramatique en course et avant la course; des trucs vraiment de niveau “feuilleton”.

Jetons donc un coup d’œil à nos cinq points à retenir du Grand Prix de Monaco 2021.

Ferrari: Que diable allons-nous faire de vous?

Ferrari s’est avéré être le favori surprise à Monaco. Bien qu’ils ne soient généralement bons que pour le troisième meilleur cette année, leur SF21 semblait extrêmement pratique dans la Principauté.

Carlos Sainz a montré à quel point il s’est bien et vite intégré au sein de sa nouvelle équipe en étant d’une rapidité convaincante dès le départ, ce qui est encore plus impressionnant sur une piste comme Monaco. Malgré la perte de tout le FP1 en raison de problèmes de boîte de vitesses entraînant un changement de boîte de vitesses, Charles Leclerc était immédiatement sur le rythme en FP2 et un dixième plus rapide que son coéquipier.

Il s’est avéré que le rythme de Ferrari était authentique et Leclerc a remporté la pole position malgré sa chute de fin de session lors de sa deuxième manche en Q3. Après cela, les choses sont devenues intéressantes.

Bien qu’il ait fait ce que n’importe quel autre conducteur ferait, qui pousse à la limite, Charles n’a que lui-même à blâmer pour son accident; et cela a déclenché la triste séquence d’événements qui a suivi.

L’équipe a jugé sa course de boîte de vitesses digne et ne l’a pas changée. Le jour de la course, cependant, la voiture de Leclerc est tombée en panne lors du tour de reconnaissance.

Maintenant, Ferrari a fait tout son possible en disant que la boîte de vitesses n’était pas la raison pour laquelle Leclerc ne participait pas à la course. Ils ont dit que l’arbre de transmission gauche était le coupable. Son échec «peut ou non» est lié à la chute de Leclerc en qualifications.

Maintenant, cela semble être plus un écran de fumée pour couvrir les lacunes de l’équipe.

Mattia Binotto a admis que l’arbre de transmission gauche n’avait pas été vérifié car la voiture avait été heurtée du côté droit. Mais avec ces voitures très compliquées; les ensembles de boîte de vitesses, de différentiel et d’arbre de transmission sont installés de manière si complexe. N’aurait-il donc pas dû être frappé à cette «région» de la voiture – que ce soit à gauche ou à droite – avoir justifié une inspection complète?!

Désormais, personne, y compris Ferrari eux-mêmes, ne se faisait d’illusions sur le fait que leur excellente forme autour de Monaco était autre chose qu’une anomalie liée au circuit. Mais on ne peut que penser que l’équipe de Binotto a été attirée par cette chance bizarre de gagner une course cette année pour prendre des risques.

Au lieu de faire ce qui est sûr pour le championnat en remplaçant toutes les pièces suspectes qui pourraient être compromises sur la voiture (même si cela signifiait partir de la voie des stands), et au moins en donnant à leur pilote vedette une chance de courir dans son événement à domicile ; ils ont fait exactement le contraire. Il vaut toujours mieux courir que pas et vous ne saurez peut-être jamais ce qui peut arriver pendant la course.

Le résultat final a été un autre moment embarrassant de la part de l’équipe la plus célèbre du sport au monde entier.

Binotto peut remercier Sainz pour avoir décroché une deuxième place et Daniel Ricciardo pour n’avoir marqué aucun point pour McLaren, car c’était la seule raison pour laquelle Ferrari n’a pas perdu plus de terrain face à McLaren.

Maintenant, Leclerc a été gracieux tout au long de ce fiasco, mais combien de temps durera cette lune de miel entre lui et son équipe? Ferrari peut-il risquer de le démoraliser comme Sebastian Vettel, et Fernando Alonso avant lui? Comment pensez-vous que Sainz se sentira en voyant son équipe de rêve sortir de telles erreurs? Comment Ferrari espère-t-il gagner à nouveau si tel est le niveau de décision dont il dispose? Honnêtement, si vous leur donnez Lewis Hamilton en W12, ils réussiront quand même à perdre le championnat.

Mercedes: Plus ils sont gros, plus ils tombent

Mercedes n’a jamais semblé en lice pour une victoire à Monaco. Ils ont admis que leur voiture ne fonctionnera pas aussi bien sur cette piste avec son empattement long et son concept de râteau bas. Ils ont eu du mal tout au long de la pratique, Hamilton et Valtteri Bottas étant incapables de faire fonctionner leurs pneus.

La force de la W12 de ne pas travailler si fort ses pneus a donné à l’équipe la victoire en Espagne. Mais cela s’est avéré être la cause de la misère de Mercedes à Monte Carlo.

Néanmoins, nous nous attendions tous à la magie de Hamilton en qualifications. Cependant, cela ne s’est pas concrétisé car le septuple champion n’avait aucune confiance en sa voiture. Cela lui a valu d’être surqualifié par son coéquipier qui a pu extraire plus de vitesse de la voiture; se qualifiant troisième au septième de Hamilton. Indépendamment de la chute de Leclerc, les deux pilotes n’avaient pas la vitesse pour mieux se qualifier.

En course, les choses ont vraiment mal tourné. Ils n’avaient toujours pas de vitesse avec Lewis coincé derrière Pierre Gasly, ce qui a incité l’équipe à aller chercher le dégagement. Cela a échoué de façon spectaculaire! Non seulement ils n’ont pas pu dépasser Gasly, mais ils ont également perdu des positions contre Sebastian Vettel dans l’Aston Martin et Sergio Perez de Red Bull.

Ajoutant l’insulte à la blessure, Bottas était hors de la course après que l’équipe n’a pas réussi à retirer son pneu avant droit pendant l’arrêt au stand en raison de «l’usinage» de l’écrou de roue.

Pour une équipe aux opérations impeccables comme Mercedes, ils ont vraiment tendance à imploser de temps en temps, mais quand ils gâchent, ils gâchent énormément.

Bien qu’ils aient été si dominants récemment, ils s’en sont tirés comme en Allemagne 2019 et Bahreïn 2020. Ce n’est peut-être pas le cas cette année. Après tout, ils ont perdu la tête des deux championnats face à Red Bull et Max Verstappen qui, en revanche, ont passé un week-end fantastique.

Plus intéressant encore, c’était l’attitude de Hamilton après les qualifications lorsqu’il a dit qu’il aurait des discussions difficiles avec ses ingénieurs. Sa communication radio avec son mur des stands pendant la course n’a montré que le niveau de sa frustration face aux décisions de son équipe. Avant, l’équipe s’appuyait généralement sur lui pour inverser les erreurs de stratégie. Dans cette course, il était impuissant, incapable même de se rapprocher de l’impressionnant Gasly, et de l’essayer. Lewis n’a tout simplement pas fait la différence cette fois.

J’ai dit que Red Bull ne pouvait pas se permettre de laisser tomber la balle cette année. La même chose s’applique à Mercedes. Ils ont passé leur week-end à Monaco. Ils ne devraient pas en envisager un autre.

Sebastian Vettel: Bienvenue à la fête

Vettel était sous le microscope cette année et tout le monde attendait de voir comment il allait se comporter après sa mauvaise forme au cours de ses deux dernières années avec Ferrari.

Son début de vie avec Aston Martin était un cauchemar limite. Le temps de test de pré-saison de l’Allemand a été écourté en raison de problèmes de fiabilité, et on ne peut pas ignorer le rôle joué par la lenteur AMR21 de l’équipe dans ses performances médiocres. Mais Vettel a également eu du mal à se familiariser avec sa nouvelle course comme il l’a si clairement admis.

Le quadruple champion était catégorique sur le fait que les choses n’étaient pas aussi mauvaises qu’elles en avaient l’air, qu’il lui fallait au moins cinq courses pour s’habituer à sa voiture et être capable de la conduire de manière intuitive. Il s’avère qu’il avait raison.

Vettel s’est qualifié un excellent huitième et a ensuite mené une course magistrale tout en exécutant l’excellente stratégie conçue par son équipe. Il a parfaitement jugé son rythme dans le relais d’ouverture, puis a effectué quelques tours rapides avant de lancer, ce qui a permis à l’overcut de fonctionner. Le mouvement qu’il a réussi sur Gasly en sortant des stands pour prendre la cinquième place était vraiment sérieux pour la course.

On dit qu’à Monaco, le pilote fait la différence. Seb a montré qu’il était toujours un pilote de grande qualité avec les performances qu’il a mises. C’était aussi agréable de le voir détendu et tout joyeux après la course. Lui et son équipe avaient tous deux besoin de ce résultat et le méritaient (Lance Stroll a également terminé huitième en partant de la 13e place), ce qui a été un regain de confiance opportun.

Il doit désormais valider sa forme en poursuivant cette tendance à la hausse des performances et de la régularité sur toute la saison. Mais Monaco a peut-être très bien rendu à Vettel son mojo.

Daniel Ricciardo: La célébration éphémère

Ricciardo a annoncé après le Grand Prix d’Espagne qu’il avait franchi un tournant pour s’habituer à sa nouvelle voiture. Pouvez-vous lui en vouloir? Il a surqualifié et surclassé son coéquipier en forme Lando Norris à Barcelone sur le mérite.

Puis vint Monaco, où il a déjà gagné et où il devrait continuer sur sa lancée. Mais l’Australien était sur le point de faire un test de réalité. Il n’a jamais pu se mettre à niveau et a été carrément battu par Norris en qualifications de près d’une seconde!

Dans la course, il a non seulement été battu, mais humilié d’être chevauché par la voiture sœur. Ce qui était plus inquiétant pour lui, c’est qu’il a dit qu’il pensait que la voiture allait bien mais que les temps au tour n’arrivaient pas. Cela signifie qu’il ne sait pas où est le problème. C’est alarmant!

La seule bonne chose qu’il avait pour cette course était son incroyable MCL35M aux couleurs rétro et son superbe design de casque. Pas assez cependant pour soulager sa douleur!

Combat de championnat: réinitialiser

C’est drôle que ce point soit le dernier point à retenir de la course. Mais avec l’accident de qualification de Leclerc, les manigances de Ferrari et l’implosion rare de Mercedes; il fallait attendre.

La meilleure chose qui est sortie du Grand Prix de Monaco a été le fait que Red Bull et son as Max Verstappen ont pris la tête des deux classements du championnat. Ils étaient irréprochables ce week-end.

On ne peut pas ignorer que beaucoup de choses se sont déroulées dans cette course, mais tout cela fait partie de la course et ne leur enlève rien. Ils ont capitalisé sur leur voiture rapide, ont fait les bons appels depuis le mur des stands, et Max n’a pas mis un pied dans l’erreur tout le week-end. Un résultat bien mérité néanmoins.

Cependant, leur avance est si mince que nous pouvons effectivement considérer la prochaine course à Bakou comme une course de la saison. De la musique aux oreilles des fans de F1.

Mention déshonorante: couverture télévisée

Je ne vais pas en parler beaucoup, mais quand une Mercedes, Aston Martin et AlphaTauri ont un dé dans les stands pour la position de piste, et quand Vettel et Gasly ont le seul véritable combat en piste à Monaco, c’est pas une priorité pour nous de voir Stroll rater son virage et parcourir les trottoirs.

Donc, même si FOM n’est pas en charge de la couverture TV à Monaco, ils ne devraient pas laisser passer cela.