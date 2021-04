Cinq points à retenir du Grand Prix d’Émilie-Romagne

Après trois semaines atroces d’attente en prévision, le cirque de Formule 1 s’est présenté à Imola pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne.

La patience des fans a été rapidement récompensée car le circuit classique a livré un cracker.

Les équipes, en revanche, ne se seraient pas plaints car ce long écart avec Bahreïn leur a été utile pour travailler sur le développement de leurs voitures sur la base des données collectées lors de l’ouverture de la saison à Sakhir.

Nous sommes venus en Italie avec de nombreuses questions sans réponse. Certains ont reçu une réponse tandis que les autres restent en suspens pour le moment.

Ainsi de suite avec nos cinq plats à emporter du Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola.

La vieille école Imola ne déçoit pas

Alors que la F1 fonctionnait sous la pandémie, une lueur d’espoir a émergé sous la forme de plusieurs circuits de course classiques revenant au calendrier du championnat après des années d’absence. Imola en fait partie.

La F1 est sous le microscope depuis des années maintenant pour être prévisible avec des courses devenant des processions ennuyeuses. Cela a déclenché plusieurs réactions des parties prenantes.

La domination et la réglementation aérodynamique de certaines équipes ont généralement été mises en évidence comme les principaux coupables. À ce titre, diverses modifications de la réglementation aérodynamique ont été introduites (une modification considérable en 2017), la plus attendue étant encore à venir en 2022.

Des gadgets artificiels comme le DRS (Drag Reduction System) par exemple, ont été introduits pour faciliter les dépassements comme si une course ne pouvait être excitante qu’avec plus de dépassements.

Nous continuons d’entendre des suggestions absurdes sous la forme de qualifications inversées, et maintenant le flirt avec les courses de sprint samedi pour «pimenter» le spectacle. C’est inquiétant!

La base de l’évaluation pour une course passionnante ne doit pas être basée sur le nombre de dépassements exécutés dans une course. Une course imprévisible peut également offrir de l’excitation.

Alors pourquoi ne pas ramener des circuits old-school impitoyables et punir la moindre erreur de pilote?

Comme on l’a vu à Imola le week-end dernier, les pilotes tournaient, fuyaient, s’écrasaient et s’envolaient des bordures pendant les essais et les qualifications, ce qui a préparé le terrain pour un résultat imprévisible.

La pluie le jour de la course a été un ajout bienvenu aux efforts du circuit pour défier les pilotes. Avec son aménagement old-school, Imola se serait battu même dans des conditions sèches.

Imola et d’autres anciens circuits sont revenus dans le cadre d’une réaction pour remplacer d’autres sites incapables d’accueillir des courses en raison de la pandémie.

Alors au lieu de se concentrer uniquement sur la réglementation aéronautique, pourquoi ne pas ajouter la «réintégration» des circuits old-school au masterplan conçu pour améliorer la course en Formule 1.

Nourriture pour la pensée?

Le duel continue

Après le teaser que nous avons reçu à Bahreïn, Mercedes semble avoir fait bon usage de la pause de trois semaines.

Ils sont venus en Italie avec une voiture améliorée, rendant le choix entre la RB16B et la W12 encore plus difficile. De plus, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont continué à livrer le duel intense auquel nous aspirons tous.

Cette fois, Verstappen l’a emporté. Il n’était pas dans «la zone» lors des essais, et a perdu la pole face au septuple champion en raison d’une erreur en Q3 en qualifications samedi.

Dimanche cependant, le Néerlandais est entré dans la course avec sa mentalité habituelle de tout ou rien en réussissant ce geste audacieux sur Hamilton au premier tour. Il a fallu beaucoup de contrôle et de respect de la part des deux pilotes pour sortir de Tamburello avec le W12 ne perdant qu’une partie de sa plaque d’extrémité gauche.

Ce mouvement a été la clé de la victoire de Verstappen et il ne s’est jamais trompé après cela. Hamilton, en revanche, semblait sous pression pour regagner le poste. Pour ajouter aux difficultés de Hamilton, il a eu un arrêt au stand lent, et il s’est retrouvé dans le bac à gravier avec ce mouvement quelque peu désespéré sur George Russell de Williams tout en essayant d’attraper l’as Red Bull dans le trafic.

Malgré la période de drapeau rouge (en raison de l’accident de George Russell et Valtteri Bottas) qui a donné une bouée de sauvetage au Britannique, son entraînement de récupération n’était rien de moins qu’une masterclass et il a pu limiter les dégâts en atteignant la deuxième place.

C’était le cas de deux meilleures équipes opérant à un niveau élevé avec leurs deux pilotes extrêmement talentueux se faisant pression l’un sur l’autre dans une lutte acharnée pour les grands honneurs.

Fait intéressant cependant, il reste à voir comment Red Bull et Mercedes équilibrent leurs efforts de développement entre les voitures de cette année et celles de l’année prochaine (construites selon la nouvelle réglementation aéronautique). Red Bull a fait un gâchis entre 2013 et 2014. Mercedes a réussi à maintenir son avantage sur les changements de réglementation 2016/2017 et 2018/2019.

Les conducteurs aux prises avec leurs nouveaux manèges

Tous les pilotes conduisant pour de nouvelles équipes cette saison ont notamment connu des difficultés dans cette course. Nous entendons par là Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz et Sergio Perez. Ils étaient tous sur-qualifiés (sauf Perez et Ricciardo) et dépassés par leurs coéquipiers. Cela montre l’importance de ne faire qu’un avec sa voiture sur un circuit comme Imola.

Les cinq pilotes sont expérimentés et sont en Formule 1 depuis un certain temps déjà. Devraient-ils avoir autant de mal à s’adapter à leurs nouveaux chargeurs?

Alonso a admis qu’il n’était pas assez rapide en qualifications et a même déclaré qu’il devait s’habituer à conduire dans des conditions mixtes, en prévalant à nouveau dimanche.

Vettel a eu un autre cauchemar avec des problèmes de fiabilité et une pénalité sévère affectant sa course (qui s’est terminée par un DNF). Sa performance décevante en qualifications était en fait hors de propos après avoir considéré ses problèmes susmentionnés. Nous pourrions donc lui couper un peu de temps cette fois. Mais il est sur la deuxième des «cinq courses», il a dit qu’il devait s’habituer à l’AMR21. Trois autres courses et la période de grâce est terminée.

Sainz a montré un bon rythme en course mais n’a pas pu garder sa voiture sur la piste. Ce n’est que grâce à la voiture de sécurité et aux périodes de drapeau rouge qu’il a pu sauver sa course.

Ricciardo a surpassé Lando Norris simplement parce que le jeune Britannique a vu son tour en Q3 supprimé pour avoir dépassé les limites de la piste. Sinon, Lando a surperformé Daniel tout le week-end, ce qui a conduit l’équipe à ordonner à ce dernier de laisser passer son coéquipier pour avoir un meilleur rythme. Une décision clé qui a permis à Norris de monter sur le podium.

Puis vient Perez. Du héros à zéro en moins de 24 heures. Bien qu’il ait battu Verstappen en qualifications en raison de l’erreur du Néerlandais en Q3, ses efforts de qualification ont été respectables (moins d’un dixième du temps de la pole de Hamilton). Dans la course cependant, il était partout, et contrairement à Sainz n’a pas bénéficié des voitures de sécurité et du drapeau rouge.

Est-ce vraiment si difficile de s’habituer à une nouvelle voiture? Ou était-ce que les difficultés de ces cinq pilotes étaient spécifiques à la course?

Pourquoi Valtteri Bottas est-il dans une Mercedes?

Chaque saison, Bottas sur-parle de ses chances de battre son coéquipier décoré au championnat. Et chaque année, il démarre bien, s’excite et dit à qui cela peut concerner «vous savez quoi»; mais il ne voit jamais son défi de titre à travers. Récemment, sa performance a été embarrassante avec Turquie 2020 encore fraîche dans nos esprits.

Toto Wolff a dit un jour que Bottas est le meilleur «ailier» de Hamilton et Bottas a été blessé par cela. Mais honnêtement, il n’a rien fait pour prouver le contraire. À Imola, il a même abandonné son rôle en se qualifiant huitième et en combattant dans le mauvais côté de la grille, laissant à nouveau son coéquipier se battre seul devant. Mercedes a eu de la chance que Perez ait eu du mal pendant la course, sinon il aurait joué un rôle dans le résultat final.

Avec un joyau non coupé tel que Russell qui se cache dans leurs rangs juniors, la raison pour laquelle Bottas conduit toujours une Mercedes (à moins que Toto ne veuille pas ébranler le statu quo) est un mystère.

Ce qui m’amène à la conclusion finale:

George Russell était hors ligne

Ce sera un coup rapide sur l’accident entre Bottas de Mercedes et Russell de Williams à mi-chemin de la course qui a mis fin à leurs deux après-midi.

Peu importe où se situe la faute (les commissaires sportifs l’ont plus tard considéré comme un incident de course) qui oscille vers une responsabilité 50/50; Russell n’avait pas le droit d’aller à la voiture de Bottas et de se comporter comme il l’a fait.

Le gamin a un talent indéniable et est apparu comme un gars gentil et respectueux depuis son entrée en F1. Bien que sa frustration puisse être compréhensible, cela ne justifie cependant pas sa réaction. Il est encore jeune et devrait apprendre de son erreur.