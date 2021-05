Cinq points à retenir du Grand Prix d’Espagne 2021

Le Circuit de Barcelone-Catalunya, siège du Grand Prix d’Espagne, est traditionnellement le lieu où les tests de pré-saison de Formule 1 sont effectués.

Son agencement récompensait toujours une voiture avec un châssis solide; à la fois mécaniquement et aérodynamiquement. La voiture qui a bien marché autour de Barcelone finirait par bien performer au cours de la saison.

Après avoir effectué des tests de pré-saison à Bahreïn (pas un circuit indicatif pour les performances d’une voiture de F1), toutes les trois premières courses de cette saison présentaient des facteurs spéciaux liés au tracé ou aux conditions de la piste; retardant par conséquent l’émergence d’un ordre hiérarchique clair.

Avec les premières difficultés de Mercedes lors des essais hivernaux (avec la nouvelle réglementation aéronautique), le plug and play RB16B de Red Bull et un milieu de terrain envoyant des signaux mitigés en termes de performances, le Grand Prix d’Espagne 2021 est devenu la première vraie chance pour nous de vraiment développer un image claire des performances relatives des équipes cette année.

Voici donc nos cinq points à retenir du Grand Prix d’Espagne de Barcelone.

Mercedes vs Red Bull: avantage Mercedes

Red Bull a commencé cette saison avec tant de promesses. Ils étaient l’équipe la plus rapide lors des tests de pré-saison et semblaient bien placés pour lancer un combat pour le titre approprié.

Mercedes, en revanche, a eu des difficultés au départ avec le nouveau design de plancher basé sur la nouvelle réglementation aéronautique et a travaillé continuellement pour retrouver ses performances perdues.

Les qualifications de Barcelone ont montré que les deux prétendants au titre avaient étroitement égalé les voitures sur un tour, Mercedes commençant à mieux comprendre leur voiture et réduisant l’écart de performance par rapport à Red Bull.

Pour aggraver les choses pour la tenue autrichienne, il devient de plus en plus évident que la W12 est la meilleure voiture en version course. Il semble juste être plus gentil avec ses pneus que le RB16B.

J’ai déjà mentionné que Mercedes est une machine gagnante. Ils ont juste mémorisé la recette de la victoire et les victoires leur viennent naturellement. Leur performance à Barcelone confirme ma déclaration.

Mercedes a économisé un ensemble supplémentaire de pneus moyens pour le jour de la course afin de garder ses options ouvertes sur la stratégie. Cela s’est avéré être une décision inspirée où, dans la course, ils ont attrapé Red Bull avec leur pantalon baissé les servant avec un aveugle d’une stratégie (un deux bouchons).

Red Bull était coincé entre un rocher et un endroit difficile: réagir au deuxième arrêt de Hamilton et abandonner sa position, ou aller jusqu’au bout avec le même train de pneus, ce qui était un pari risqué qui n’a finalement pas porté ses fruits.

Red Bull n’est pas bien placé actuellement. Ils ont perdu leur avantage en termes de performances sur Mercedes et sont également déjoués en matière de stratégie. Il sera intéressant de voir comment ils réagissent.

Lewis Hamilton contre Max Verstappen: Avantage Hamilton

Les deux pilotes étaient presque à égalité lors des qualifications, Hamilton devançant Verstappen de 0,036 seconde.

Dans la course, le Néerlandais a démarré en beauté en passant devant le Britannique pour prendre la première place. Des trucs classiques de Verstappen, et les choses allaient bien. Bien que sa conduite ait été irréprochable par la suite, on ne peut pas oublier sa course inopinée dans les stands au 24e tour avec son équipage de stand ne l’attendant pas. A-t-il paniqué après que ses pneus se soient soudainement détachés de la falaise avec Lewis apparaissant dans ses rétroviseurs?

Lorsque vous vous battez contre Lewis pour le championnat, vous ne paniquez pas!

En comparaison, Hamilton était plus calme et c’est à son honneur qu’une chute au premier tour a été évitée en soulevant et en donnant plus d’espace au Verstappen en charge. Il a ensuite exercé son métier en combinant un rythme effréné avec des compétences impressionnantes en gestion de pneus permettant d’exécuter la stratégie audacieuse de son équipe.

Avec quatre courses terminées et dépoussiérées, le septuple champion a le dessus pour remporter maintenant trois courses, avec une victoire solitaire au nom de Max Verstappen.

L’écart entre ces deux se creuse lentement en faveur de Lewis. Attention Max!

Les progrès de Ferrari semblent authentiques dans un milieu de terrain très serré

Après leur cauchemar d’une saison l’année dernière. Ferrari est entrée en 2021 en étant optimiste quant à sa nouvelle voiture et son nouveau groupe motopropulseur. J’étais, comme beaucoup d’autres, sceptique quant aux affirmations de l’équipe italienne.

À Barcelone, les Ferrari étaient clairement plus rapides que McLaren (leurs rivales les plus proches). Les deux Ferrari ont surpassé les McLaren avec Charles Leclerc menant la charge pour la Scuderia.

La quatrième place de Leclerc aurait été une cinquième si Sergio Perez avait mieux performé. Néanmoins, le Monégasque a validé les progrès réalisés par l’équipe de Maranello.

Sur une autre note, c’était passionnant de voir que l’écart entre la voiture de milieu de terrain la plus lente et la plus rapide était de 0,3 seconde au deuxième trimestre. Lance Stroll a raté le troisième trimestre de seulement 0,008 s. C’est serré!

L’amélioration du rythme d’Alpine en qualifications ne s’est pas traduite par la course. Alpine a mis les deux pilotes sur une stratégie à guichet unique qui a fonctionné avec l’impressionnant Esteban Ocon mais pas avec Fernando Alonso.

Aston Martin a connu une course torride en terminant en dehors des points pour la deuxième course consécutive. Le package aérodynamique amélioré fixé sur l’AMR21 de Sebastian Vettel cette semaine semble être un flop après une certaine promesse lors de la séance d’essais de vendredi. C’est un signe inquiétant pour l’équipe basée à Silverstone.

Daniel Ricciardo semble avoir tourné un coin

Après avoir eu du mal à maîtriser sa nouvelle course, Daniel Ricciardo semble être plus en phase avec son MCL35M. Il a surpassé un Lando Norris en forme et l’a également battu en course.

Mais le duel de l’Australien avec Sergio Perez au volant d’une voiture beaucoup plus rapide, a été à mon avis l’aspect le plus impressionnant de sa course.

Une fois Ricciardo fonctionnant à son meilleur niveau, la lutte pour la troisième place du classement des constructeurs entre McLaren et Ferrari devrait devenir plus intéressante.

Yuki Tsunoda: contrôlez vos crises de colère

La dernière fois que Yuki Tsunoda a été mentionné dans cette chronique, son talent a été reconnu tout en soulignant son besoin d’apprendre et de se développer après son plongeon en forme suite à des débuts impressionnants.

A Barcelone, Tsunoda a été surqualifié par son coéquipier (éliminé en Q1), et a prouvé une fois de plus qu’il a encore beaucoup à apprendre.

Sa diatribe post-qualification sur la radio de l’équipe – où il a critiqué sa voiture tout en se demandant si son équipe le traitait également – était pour le moins peu flatteuse.

Bien qu’il puisse être excusé d’être frustré, ce qu’il a fait est un grand «Non-Non» à Franz Tost et, plus important encore, le règlement du conseiller Red Bull Helmut Marko.

Son coéquipier Pierre Gasly a emprunté cette voie au cours de son bref mandat avec l’équipe senior, où il a imputé sa mauvaise performance à la voiture Red Bull qu’il conduisait à l’époque. Ces commentaires (vrai ou faux n’a pas d’importance) ne se sont pas bien déroulés avec la rétrogradation de Marko et Gasly à AlphaTauri avant même la fin de la saison.

Yuki devrait garder cela à l’esprit et peut-être discuter avec Pierre de ce qu’il ne faut pas dire à partir de maintenant.