Cinq points à retenir du Grand Prix F1 de Bahreïn 2021

Si le Grand Prix de Bahreïn 2021 était un indicateur de choses à venir, nous allons nous régaler sous la forme d’une saison de Formule 1 passionnante.

Étant la dernière année avant l’entrée en vigueur des principales réglementations aéronautiques en 2022, la saison 2021 allait toujours être intéressante et la F1 a livré un thriller de course à Bahreïn. Dimanche, nous avons eu un premier aperçu de la bataille tant attendue entre Mercedes et Red Bull, et plus précisément, Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Alors sans plus tarder, voici cinq points à retenir de l’ouverture de la saison:

Mercedes et Red Bull: le combat est lancé

Pour la première fois depuis le début de l’ère turbo-hybride, Mercedes semble faire face à un véritable défi (un défi qui risque de ne pas s’essouffler en milieu de saison comme ce fut le cas avec Ferrari en 2017 et 2018).

Verstappen a montré son intention en dépassant les trois séances d’essais et en battant Hamilton à la pole de 0,388 seconde un jour où le septuple champion du monde a admis qu’il n’avait pas de réponse au rythme du Néerlandais.

Cela a préparé le terrain pour une bataille épique tout au long de la course entre ces deux as et leurs équipes respectives. Les deux équipes ont joué le jeu de stratégie, la course étant un jeu d’enfant alors que Verstappen traquait Hamilton sans relâche dans sa dernière partie, pour ne pas être à la hauteur.

Bien qu’il ait dépassé Hamilton au 53e tour, Verstappen a dû céder sa position pour avoir dépassé les limites de la piste en dépassant et après cela n’a pas été en mesure de passer et de remporter la victoire.

Quel que soit le résultat final, nous avons vu deux pilotes talentueux à leur meilleur, se battant férocement pour la victoire et livrant des trucs de bord de votre siège. C’est quelque chose à espérer au cours de la saison.

Mercedes est toujours une machine gagnante

Malgré leur forme inhabituelle lors des tests de pré-saison, Mercedes a fait ses devoirs et s’est présentée à l’ouverture de la saison prête à se battre. Bien que la W12 ne soit clairement pas à la hauteur de la RB16B sur un rythme d’un tour comme en témoigne les qualifications, elle semblait être un match sur toute la distance de la course (au moins entre les mains de Hamilton).

Mais Mercedes a montré qu’il était le pionnier d’une équipe. Malgré leur désavantage en termes de performances, ils ont planifié et exécuté une stratégie de course méticuleusement. Une combinaison de prise de risque par les stratèges de l’équipe (arrêt au stand précoce) et d’une exécution parfaite de Hamilton leur a donné la victoire un jour où ils n’auraient pas dû gagner. C’est la marque d’une équipe de championnat.

Pour dire le moins, Red Bull était désavantagé, Sergio Perez dans la soeur RB16B se qualifiant trop loin derrière pour être un facteur dans la stratégie. Cependant, cela n’enlève aucun crédit à Mercedes et Hamilton qui méritent les applaudissements de la journée.

En guise de note finale à ce sujet, Lewis est connu pour jouer parfaitement le long jeu et Max devrait garder cela à l’esprit tout en le combattant. Sur une longue saison comme celle de cette année, chaque point compte et aucune des deux équipes ne peut se permettre de laisser tomber le ballon une seule fois. Red Bull en viendra peut-être à regretter d’avoir laissé celui-ci partir.

Et Ferrari?

Après leur triste saison 2020, Ferrari n’avait qu’un seul chemin à parcourir: aller de l’avant.

Bien que l’équipe de Maranello fasse beaucoup de bruit sur les progrès réalisés avec leur SF21, leurs performances restent en quelque sorte un mystère, surtout qu’aucun miracle ne peut être attendu avec la limitation du développement aéronautique pour cette année et le point de départ très bas qu’ils avaient avec leur bloc d’alimentation 2020.

Mettant en vedette l’un des meilleurs couples de pilotes sur la grille avec Charles Leclerc et Carlos Sainz, ils se sont bien qualifiés, mais cela ne peut pas être une bonne indication de leur position car nous sommes habitués à ce que Leclerc flatte son cheval cabré et le place là où il ne l’est pas. méritent d’être. Sainz, bien qu’impressionnant lors de ses débuts avec l’équipe, a encore besoin de temps pour trouver ses marques et devenir une bonne mesure des performances de la voiture.

Leur groupe motopropulseur a montré quelques lueurs d’espoir, les pilotes de la Scuderia n’étant pas si facilement mangés de manière embarrassante dans les lignes droites. Cela peut être dû au fait que Ferrari a moins d’appui que les meilleures équipes, mais quelle que soit la puissance de 2021, elle n’est pas «aussi mauvaise» que son prédécesseur (nous ne pouvons pas dire «mieux», pouvons-nous maintenant?)

Il reste à voir comment ils se développent et se comportent au cours de la saison et s’ils seront capables de combattre une McLaren en forme pour la troisième place du championnat des constructeurs.

Cependant, une équipe de la stature et des ressources de Ferrari n’a aucune affaire à languir au milieu de terrain. Ils devraient se ressaisir très bientôt et cesser de frustrer les Tifosi et surtout ne pas ruiner la carrière de leurs deux pilotes prometteurs. Rien de moins que de se battre pour gagner est inacceptable.

Fernando Alonso est-il revenu avec la bonne équipe?

Tout le monde attendait le retour du double champion du monde Fernando Alonso en F1 cette année. Nando n’a pas déçu de sa performance. Après les tests de pré-saison, il était dessus et conduisait comme s’il n’avait jamais quitté la F1. En course, il était aussi fougueux que jamais, mais se battait malheureusement dans la mauvaise partie de la grille jusqu’à ce qu’il soit mis hors de sa misère lorsque son A521 est tombé en panne.

Mais la question est: est-ce qu’il conduit pour la bonne équipe? Et la réponse est un grand «NON». Alonso est là pour gagner et peut-être ajouter un troisième championnat à son CV. Son talent et ses performances le justifient.

Mais à 39 ans, a-t-il assez de temps pour attendre qu’Alpine lui livre la bonne voiture dont il a besoin pour gagner? C’est le grand doute.

L’équipe basée à Enstone n’a pas réussi à gagner sous le nom de Renault depuis 2016 et Cyril Abiteboul en a peut-être payé le prix. Changer le nom en Alpine ne justifie pas un changement de fortune.

Si les choses ne s’améliorent pas, combien de temps faudra-t-il avant qu’Alonso ne devienne agité et que les choses ne tournent mal au sein de l’équipe? Cela s’est déjà produit avec Ferrari et McLaren.

Fernando aurait dû revenir en F1 avec l’une des deux équipes: Mercedes ou Red Bull. Arrêt complet.

Le cas curieux de Sebastian Vettel

Sebastian Vettel a rejoint Aston Martin pour 2021 à la suite de sa dernière saison désastreuse avec Ferrari. Ses dernières années avec l’équipe ont été marquées par des erreurs de pilote et des performances inférieures à la normale (selon son propre aveu). Cela est en partie dû à la pression, à la culture du blâme et à l’environnement toxique au sein de la Scuderia, mais Vettel en assume également une partie.

Le sympathique Allemand cherche maintenant à redémarrer sa carrière et sa réputation dans un nouvel environnement, mais ses premiers pas dans ce sens étaient loin d’être idéaux, voire désastreux. Aston Martin a jusqu’à présent déçu lors de sa première saison, tandis que Vettel a vu son temps de test tronqué en raison de problèmes de fiabilité. Donc les deux sont entrés dans la première course massivement non préparés.

Vettel s’est qualifié P18 lors de sa première séance de qualification avec sa nouvelle équipe. Cela était en partie dû au fait qu’il ne s’était pas acclimaté avec sa nouvelle course et en partie aux drapeaux jaunes causés par Nikita Mazepin en Q1. En plus de cela, il a reçu une pénalité de grille pour avoir ignoré les drapeaux jaunes et est parti du fond de la grille et a eu trois points de pénalité ajoutés à sa licence.

Le jour de la course, il a bien commencé et a pris six positions dans le premier tour. Il a été mis sur une stratégie à un arrêt et pendant la course a eu de belles bagarres avec Alonso. Jusqu’alors, c’était une course propre et on aurait pu espérer que Sebastian aurait peut-être pris un virage.

Puis il va frapper Esteban Ocon dans le dos et le blâme pour cela (ce qui lui a valu deux points de pénalité supplémentaires). A quoi pensait-il? Pourquoi a-t-il mis sa voiture derrière celle d’Ocon? Un conducteur de son expérience devrait savoir qu’il finirait par perdre son appui et bloquer ses roues.

Je ne crois toujours pas que Vettel ait oublié comment conduire. Vous ne faites tout simplement pas ça. Je sens que tout est dans sa tête et qu’il devrait se débrouiller.

C’est maintenant à Aston Martin d’embrasser Seb, de le soutenir et de lui offrir un environnement sans blâme en espérant qu’il retrouve son mojo. C’est gagnant-gagnant pour les deux. Il relance sa carrière et l’équipe gagne un atout précieux sous la forme d’un quadruple champion expérimenté, en forme, capable de développer et de pousser Aston Martin vers le succès.

Nous voulons tous que l’ancien Vettel revienne. C’est maintenant à lui de se présenter à la fête.