Cinq points à retenir du tirage de Southampton à Newcastle United

Après une victoire 8-0 à Newport County lors de la Coupe Carabao mercredi, les attentes étaient élevées ce week-end pour Southampton. Faisant le plus long voyage à l’extérieur de la Premier League, les Saints ont marché jusqu’au nord-est de l’Angleterre pour affronter Newcastle United. Malgré la bonne forme récente, le match allait toujours être difficile pour l’équipe de Ralph Hasenhuttl.

Jouant extrêmement bien au début, Southampton a semblé donner des points lorsque Newcastle a pris une avance de 2-1 à la 90e minute. Cependant, un but à la 96e minute sur penalty par James Ward-Prowse sauverait un match nul pour les Saints. Malgré ce résultat, le match représente une occasion manquée étant donné la forme de match précoce de Southampton.

Cela dit, un point est un point, et le résultat est bon pour cette équipe de Southampton. Quoi d’autre était important de ce match? Découvrons et regardons cinq points à retenir du tirage des Saints à Newcastle.

Southampton : cinq points à retenir du tirage au sort à Newcastle

Mohamed Elyounoussi brille enfin pour les saints

Avant le match de mercredi au match de la Coupe Carabao à Newport County, Mohamed Elyounoussi n’avait pas réussi à marquer un seul but pour Southampton. En fait, avant cette semaine, Elyounoussi était considéré par certains comme l’un des plus gros échecs du club de tous les temps. Coûtant environ 16 millions de livres sterling à l’été 2018, l’international norvégien est entré cette saison après avoir joué seulement 19 matchs pour le club.

Ayant passé les deux dernières saisons en prêt avec le Celtic, Elyounoussi s’est offert une deuxième chance avec le manager des Saints Ralph Hasenhuttl. Jusqu’à présent, le Norvégien en a profité. Mettant fin à sa séquence de 0-0 à Southampton à 1154 jours, Elyounoussi a enfin trouvé sa touche de buteur.

Réalisant un triplé contre le comté de Newport, Elyounoussi a marqué le premier but des Saints contre Newcastle. Plus impressionnant, cependant, était le positionnement et l’habileté du Norvégien à la fois sur et hors du ballon tout au long du match. Créant quelques opportunités pour les Saints, Elyounoussi a enfin commencé à briller pour Southampton. S’il parvient à poursuivre sur cette lancée, le joueur de 27 ans pourrait pourtant trouver un poste permanent dans l’équipe première.

Saints Sport New Never Say Die Attitude

Depuis qu’il a été nommé directeur de Southampton en 2018, le mandat de Ralph Hasenhuttl peut se résumer simplement comme suit. Le bon le mauvais et le laid. Tout en se rappelant le plus immédiatement les deux défaites 9-0 du club en entendant cela, une statistique encore plus laide a été le record du club de positions gagnantes.

Sous Ralph Hasenhuttl, le club a perdu plus de 60 points en Premier League des positions gagnantes. Dans le passé, le club s’effondrait immédiatement après avoir accordé un seul but. Confiance brisée, perte d’énergie, etc. Tous étaient des symptômes visibles à chaque fois que Southampton accordait un but. Cette saison cependant, cette attitude semble avoir changé.

Contre Manchester United, Southampton a riposté malgré l’abandon de l’égalisation au début de la seconde mi-temps. Dans ce match contre Newcastle, Southampton a dominé tôt pour voir les Magpies prendre la tête à deux reprises. Se battant les deux fois, les saints refusèrent de retomber dans leurs vieilles habitudes. Bien qu’il soit encore tôt dans la saison, cette nouvelle détermination et cette nouvelle attitude sont toutes deux extrêmement prometteuses pour le reste de la saison.

L’étrange cas de Moussa Djenepo

L’une des premières recrues de l’ère Ralph Hasenhuttl, Moussa Djenepo a été un joueur à la fois curieux et frustrant pour le club. Extrêmement rapide et talentueux, Djenepo a commencé sa carrière chez les Saints avec style, marquant deux fois lors de ses deux premières apparitions pour le club de la côte sud. Depuis lors, cependant, l’international malien est en proie à des blessures ainsi qu’à une extrême incohérence.

Bien que cela conduirait normalement à un banc, Djenepo est un joueur qui possède un véritable talent qui change la donne. Capable d’affronter les défenseurs en tête-à-tête, il accomplit régulièrement la partie la plus difficile seulement pour gonfler ses lignes à la fin. De même, Djenepo semble posséder une chimie avec chaque arrière latéral avec lequel il est associé, créant plusieurs chances à chaque match pour échouer à la dernière étape.

Ces faux pas ont de nouveau été exposés contre Newcastle. Alors que l’ailier malien est extrêmement habile et talentueux, des questions doivent être posées sur sa contribution régulière à l’équipe.

Mohammed Salisu devient la star Southampton croyait qu’il le serait

Rejoignant Southampton du côté espagnol de Valladolid, Mohammed Salisu était considéré comme une future star par de nombreux membres du personnel du front office de Southampton. Sur la base de sa performance cette saison, il semble maintenant que l’avenir est maintenant. Cependant, sur la base du début de sa carrière à Southampton, cet avenir était loin d’être garanti.

Première signature du mercato de l’été 2020, Salisu a rejoint l’équipe de la côte sud avec une blessure. La réadaptation et le retour de cette blessure ont empêché Salisu de faire partie de la première équipe des Saints jusqu’à la mi-février. En fait, Salisu n’a fait que 15 apparitions pour Southampton la saison dernière. Loin de ce que beaucoup attendaient du défenseur central ghanéen.

Cette fortune a rapidement changé cette saison. Débutant chacun des trois premiers matches des Saints en Premier League, Salisu a été l’un des joueurs les plus importants du club. Faisant un certain nombre de tacles clés contre Newcastle, le défenseur a joué un rôle majeur en aidant les Saints à obtenir un match nul. Compte tenu de ces premières performances, il est clair que Salisu atteint les sommets auxquels Southampton s’attendait lorsqu’ils l’ont signé.

Guérison d’Achille de Southampton : finition

Le talent à l’avant de cette équipe de Southampton est indéniable. Che Adams, Adam Armstrong, Armando Broja sont tous des joueurs incroyablement qualifiés qui composent le front offensif de Southampton. Même à l’extérieur, le talent est exceptionnel avec Djenepo et Elyounoussi. Cependant, malgré toute cette qualité, le guérisseur d’Achille du club reste leur capacité de finition.

Prenez, par exemple, le moment de Moussa Djenepo devant le but contre Newcastle. Resté seul avec le gardien hors de position, Djenepo avait ce qui aurait dû être le but le plus facile de sa carrière. Au lieu de cela, le ballon a fini par voler haut au-dessus de la barre. Ce problème s’étend cependant bien au-delà de Djenepo, d’autres luttant également devant le but.

Bien que les joueurs ci-dessus soient extrêmement qualifiés et talentueux, ils manquent toujours d’une véritable capacité de finition. Au cours des saisons précédentes, ce problème a été couvert par Danny Ings. Cependant, avec Ings maintenant parti, ce problème pourrait rapidement devenir un briseur de dos pour Southampton cette saison.

