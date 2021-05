Cinq points de discussion de Barcelone 0-0 Atletico

Barcelone a raté l’occasion de se hisser en tête du classement pour la deuxième fois en 10 jours avec un match nul et vierge contre l’Atletico Madrid qui a sérieusement entamé les espoirs de titre de l’équipe.

Un autre grand match a apporté une autre performance décevante car le Barça a abandonné une foule d’occasions et a vraiment eu du mal à créer beaucoup à l’autre bout.

Le résultat signifie que le Barça n’a pas battu le Real Madrid ou l’Atletico cette saison, tandis qu’un autre match clé contre Grenade a été perdu et aurait vraiment dû être gagné.

Bien sûr, c’est un peu un miracle que le Barça soit même dans la course au titre en cette saison de transition, mais après avoir réduit l’écart à deux points, l’équipe a maintenant échoué quand cela compte le plus.

Le Barça avait le titre entre les mains, mais la perspective de terminer en tête du peloton s’est maintenant éloignée, et l’avenir de Ronald Koeman est susceptible d’être à nouveau sous les projecteurs.

Le résultat de samedi ne convient pas non plus à l’Atletico Madrid. Les Rojiblancos restent deux points d’avance sur Barcelone mais tomberont deuxième si le Real Madrid bat Séville ce soir.

Ce n’a pas été une bonne semaine pour Madrid, qui a été expulsé de la Ligue des champions par Chelsea mercredi, et a vu un Eden Hazard en riant faire la une des journaux après le match.

Pourtant, l’équipe de Zinedine Zidane sait maintenant qu’elle va jouer avec Barcelone et l’Atletico et conserver le titre s’ils remportent leurs quatre derniers matchs de la saison.

Ce n’est pas encore tout à fait fini. Les Blancos semblent avoir le match le plus difficile sur papier avec Séville, Grenade, Athletic et Villarreal encore à jouer.

Y a-t-il plus de rebondissements à venir dans la course au titre?

Le seul joueur de Barcelone qui ait jamais vraiment aimé marquer était, sans surprise, Lionel Messi. En effet, il a presque ajouté un autre but mémorable à sa collection après avoir battu six joueurs et tenté de marquer, mais a vu Jan Oblak effectuer un bel arrêt.

Le capitaine de Barcelone a réussi à être le joueur le plus brillant des hôtes bien qu’il ait été clairement ciblé par l’Atletico qui semblait à son tour encrasser le joueur de 33 ans.

9 – Lionel Messi a été victime de neuf fautes contre l’Atlético de Madrid, le plus par un joueur de Barcelone dans un match de LaLiga depuis au moins 2003/04. Vigilance. pic.twitter.com/n3cF3ThYoe – OptaJose (@OptaJose) 8 mai 2021

Même Luis Suarez en était à son premier retour au Camp Nou dans un maillot de l’Atletico. L’attaquant s’est emparé de son bon compagnon dans les premières minutes pour concéder un coup franc dans sa moitié de terrain.

L’Atletico s’est également assuré que la ligne d’approvisionnement entre Jordi Alba et Messi était perturbée, ce qui a permis à l’Argentin de ne pas ajouter à son record de 32 buts contre les Rojiblancos.

Barcelone a également souffert contre l’Atletico après que Sergio Busquets ait été enlevé à la demi-heure après avoir été blessé à la tête.

Le milieu de terrain a été remplacé par Ilaix Moriba mais son influence sur le match a été rapidement révélée lorsque le Barça a perdu le contrôle et a vu l’Atletico commencer à dominer.

NOUVELLES MÉDICALES | Sergio a une contusion faciale avec une fracture du maxillaire supérieur et progresse favorablement. Son rétablissement déterminera sa disponibilité. pic.twitter.com/meltM8XvMw – FC Barcelone (@FCBarcelona) 8 mai 2021

Alfred Schreuder a admis après le match nul que son équipe avait perdu le contrôle une fois que Busquets était parti et ce n’était pas surprenant de voir des changements apportés à la mi-temps.

Oscar Mingueza a également été enlevé à la pause, après une première mi-temps difficile, et il ne fait aucun doute que le Barça a été meilleur en seconde période.

On ne sait pas encore si Busquets manquera le match de mardi contre Levante. Le club a confirmé qu’il avait subi une fracture du visage, mais le milieu de terrain était de retour à l’entraînement dimanche matin lors de la séance de récupération.

Un autre changement à la mi-temps a vu Ronald Araujo entrer dans la mêlée et aider à raffermir une ligne arrière qui avait trouvé la tâche difficile dans les 45 premières minutes.

C’était une sorte de surprise de voir Araujo exclu du onze de départ, mais il pourrait bien se retrouver dans l’équipe après une performance encourageante.

Araujo n’a pas tout à fait trouvé sa meilleure forme depuis son retour de blessure, mais a revendiqué samedi avec une solide performance défensive. Il était également une menace à l’autre bout des coups de pied arrêtés.

En effet, Araujo a réussi à mettre le ballon au fond des filets pour le voir exclu du hors-jeu.