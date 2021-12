Cinq points de discussion de Barcelone 0-1 Real Betis

Le Real Betis a infligé à Barcelone une première défaite sous Xavi et vous ne pouvez pas dire que cela n’était pas venu. Le Barça avait remporté des victoires contre Villarreal et l’Espanyol avant le match de samedi, mais la chance de Xavi a tourné court lorsque le Betis a frappé sur le compteur pour obtenir les trois points.

Cela ne devrait peut-être pas non plus être une trop grande surprise. Le Real Betis connaît son meilleur début de saison en 85 ans, lorsqu’il a remporté le titre, et les trois points au Camp Nou placent Los Verdiblancos à la troisième place du classement.

Le Barça languit désormais à la septième place, n’a remporté que 6 des 15 matches de championnat et n’a marqué que 23 buts – c’est son pire total de buts depuis près de 20 ans.

23 – Le FC Barcelone n’a marqué que 23 buts après ses 15 premiers en Liga 2021/22, son plus bas total à ce stade de la saison depuis 2003/04 (19). Sécheresse. pic.twitter.com/XhiQVjSYPI – OptaJose (@OptaJose) 4 décembre 2021

Xavi a maintenant du pain sur la planche pour soulever ses joueurs pour un match tout simplement énorme mercredi contre le Bayern Munich. Une victoire est nécessaire, mais étant donné les problèmes d’attaque, les meilleures chances du Barca de se qualifier pour les huitièmes de finale résident probablement avec le Dynamo Kiev battant ou tenant Benfica dans l’autre match du groupe.

Xavi a rappelé Sergino Dest dans le onze de départ contre le Real Betis au milieu des spéculations selon lesquelles le nouvel entraîneur n’est pas encore convaincu à 100% par la star de l’USMNT et pourrait même être disposé à le décharger si nécessaire.

L’une des principales critiques de Dest semble être son habitude de s’éteindre dans les moments cruciaux et cela s’est avéré être le seul but du match. Un compteur rapide a mis le Barça dans toutes sortes de problèmes, mais Dest aurait dû faire mieux que d’être attiré par le ballon plutôt que de fermer Juanmi.

Bien sûr, Dest n’était pas le seul à être fautif pour le but, mais il était clair que Xavi n’était vraiment pas satisfait de la défense de son équipe après le match.

« On méritait plus, c’est dommage de ne pas avoir tiré quelque chose de ce match, j’étais là pour le gagner », a-t-il déclaré. «Je suis très en colère contre le but, car nous avions travaillé sur ce type de jeux. Cet objectif ne peut pas nous arriver. Ces transitions doivent être arrêtées, nous savons qu’elles activent des transitions très rapides.

Dest n’aura peut-être pas trop d’occasions d’essayer d’impressionner Xavi non plus. Le Barça a encore quatre matches avant le début de l’année. Xavi pourra ensuite faire appel à Dani Alves en janvier et vous pensez que le Brésilien ira directement dans le onze de départ.

Le Barça a également eu des problèmes à l’autre bout où l’équipe continue de paraître édentée devant le but. Philippe Coutinho a commencé brillamment, a frappé un poteau puis a fait long feu, Ez Abde a raté une gardienne absolue et Memphis Depay a eu très peu d’impact.

Le Néerlandais a fait un travail décent jusqu’à présent mais a vraiment besoin d’aide. Il aurait probablement besoin d’une pause aussi, mais cela ne se produira pas trop à cause des blessures d’Ansu Fati, Martin Braithwaite et Sergio Aguero.

Le Barça n’avait pas vraiment l’air vraiment menaçant jusqu’à l’arrivée d’Ousmane Dembele. Le rythme du Français et sa volonté de piloter les défenseurs ont causé toutes sortes de problèmes au Betis, et il a été un peu malheureux de ne pas égaliser avec l’un de ses tirs qui a explosé de peu.

Dembele devrait commencer contre le Bayern Munich, ce qui offre un peu d’espoir, mais il est très difficile de voir comment le Barça peut battre les géants bavarois. Xavi a évidemment vraiment besoin du retour d’Ansu Fati, mais il semble qu’il ne soit pas encore tout à fait prêt à revenir.

Pendant ce temps, des rumeurs continuent de circuler sur des attaquants potentiels qui pourraient arriver en janvier. Une signature en avant serait sans aucun doute un coup de pouce, mais nous savons tous que les problèmes financiers du club rendent tout transfert potentiel très délicat.

Le milieu de terrain Gavi a également aggravé les problèmes de Barcelone en se blessant à la tête en première mi-temps. C’était un peu inquiétant de voir Gavi essayer de continuer sans même être examiné par les médecins du club, d’autant plus lorsqu’il s’est retrouvé sur le terrain quelques instants plus tard.

Gavi a finalement été allongé sur une civière et envoyé à l’hôpital après le match. Le Barça a confirmé plus tard qu’il avait été démobilisé et qu’il était de retour au club dimanche, ce qui suggère qu’il ira bien.

Riqui Puig a remplacé le joueur de 17 ans, ce qui a offert au milieu de terrain une chance en or d’essayer de revendiquer plus de minutes sous Xavi. Le joueur de 22 ans était propre et bien rangé, mais ce sera une surprise s’il débute contre le Bayern Munich.

Photo par Eric Alonso/.

Une défaite contre le Bayern mettrait le Barça en Ligue Europa, ce qui serait embarrassant mais offrirait au moins aux Catalans un autre moyen de se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

Dans l’état actuel des choses, une finition parmi les quatre premiers semble être une grande demande. La défaite face au Betis laisse Barcelone à sept points de Los Verdiblancos bien qu’ils aient un match en moins. Le résultat voit également les hommes de Xavi à 16 points du sommet et à six points de l’Atletico Madrid en quatrième position.

Les deux prochains matches du Barca semblent gagnables, du moins sur le papier, alors que les Catalans affrontent Osasuna et Elche. Cependant, le dernier match de 2021 aura lieu à Séville, ce qui constituera un nouveau test pour les hommes de Xavi.