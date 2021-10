Cinq points de discussion de Barcelone 1-0 Dynamo Kiev

Barcelone a affronté le Dynamo Kiev en sachant que c’était un match à gagner après avoir débuté avec des défaites contre le Bayern Munich et Benfica et a dûment pris les trois points contre les champions d’Ukraine.

Ce n’était guère une performance convaincante de l’équipe de Ronald Koeman contre une équipe du Dynamo Kiev qui offrait très peu de choses à l’avenir. Le gardien de but Marc-André ter Stegen n’avait pratiquement rien à voir dans le but du Barça, tant le manque d’ambition des visiteurs était important.

Les Catalans auraient pu, et auraient vraiment dû, gagner par plus que la simple frappe de Gerard Pique, mais la victoire maintient toujours le Barca en vie à mi-parcours.

Une autre victoire en Ukraine placerait le Barça à la deuxième place et en bonne forme pour se qualifier, à condition que Benfica ne choque pas le Bayern à l’Allianz Arena, ce qui semble peu probable étant donné que les géants allemands ont perdu 4-0 au Portugal mercredi.

Le seul but du match est venu de la botte de Pique qui a montré à Luuk de Jong comment terminer et a rapidement gravé son nom dans les livres d’histoire de la Ligue des champions avec son 16e but de la compétition.

La plupart des buts des défenseurs en Ligue des champions : 1⃣6⃣ Gérard Piqué

1⃣6⃣ Roberto Carlos

1⃣5⃣ Sergio Ramos

1⃣5⃣ Ivan Helguera

1⃣2⃣ Dani Alves#UCL pic.twitter.com/TobChipqQo – UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 20 octobre 2021

Le Barça ne devrait vraiment pas compter sur un défenseur central de 34 ans pour livrer la marchandise contre le Dynamo Kiev, mais Pique semble certainement être un meilleur finisseur que l’attaquant néerlandais qui a été prêté le jour de la date limite.

C’était un mouvement déroutant à l’époque et cela ne semble pas mieux maintenant. Lorsque De Jong joue, le Barça semble se contenter de simplement lancer des croix dans la surface dirigées dans la direction générale de l’attaquant et espère qu’il pourra faire quelque chose.

Jusqu’à présent, il a eu du mal à impressionner même dans les airs. L’homme dont Koeman a dit qu’il était « plus dangereux que Neymar » lorsqu’un centre arrive a raté une glorieuse chance de la tête en première mi-temps et personne n’était triste de le voir partir à la mi-temps.

Le Barca a maintenant remporté les 14 matches de Ligue des champions auxquels Pique a participé, selon Opta, mais le défenseur n’était pas le seul capitaine du Barca à avoir aidé à faire le travail mercredi soir.

Jordi Alba a récupéré la passe décisive pour le but de Pique et a également créé toutes sortes d’occasions pour les hôtes de l’arrière gauche en première mi-temps. Le défenseur a déploré l’incapacité de son équipe à convertir les occasions après le match.

« En première mi-temps, nous aurions dû marquer plus d’une fois », a-t-il déclaré. « Dans la seconde, sans qu’ils créent beaucoup de danger ou d’occasions, nous n’avons pas bien joué. Nous devons mettre les adversaires à l’écart, maintenir la même intensité tout au long. Cela s’obtient en travaillant et en faisant bien les choses.

| Jordi Alba contre Dynamo Kiev. • 1 aide.

• 114 touches.

• 79/90 laissez-passer.

• 3/4 balles longues précises.

• 5 croix.

• 4 chances créées.

• 3 passes clés.

• 1 Dégagement.

• 1 plaquage.

• 8 récupérations de balles. Belle performance! pic.twitter.com/ZP63DYlJ8E – Barça Buzz (@Barca_Buzz) 20 octobre 2021

Sergio Busquets a également été l’un des rares joueurs du Barça à s’être démarqué pendant les 90 minutes. Koeman avait appelé ses stars expérimentées à « donner l’exemple aux jeunes » lors de sa conférence de presse d’avant-match et les têtes plus âgées ont montré la voie.

Il y a également eu une rare apparition de Clément Lenglet contre le Dynamo Kiev. Le Français n’avait réussi que cinq minutes d’action depuis août pour le Barça mais a effectué sa deuxième titularisation aux côtés de Piqué en défense centrale.

Bien sûr, Lenglet n’a vraiment joué que parce que Ronald Araujo est blessé et Eric Garcia suspendu mais a profité de 90 minutes solides, en grande partie grâce à l’approche très limitée du Dynamo Kiev au Camp Nou.

La feuille blanche aidera la cause de Lenglet et il se demandera s’il a une chance de continuer contre le Real Madrid ou s’il retourne sur le banc. Araujo est toujours absent et Eric Garcia devrait revenir mais l’international espagnol a également du mal à convaincre depuis son déménagement.

Koeman devra corriger sa ligne de fond si le Barça veut avoir une chance. Le Real Madrid est de loin le meilleur buteur de la Liga (avec 22 buts en 8 matchs) et a à la fois Karim Benzema et Vinicius Junior en grande forme.

La victoire sur le Dynamo Kiev fait suite à la victoire de dimanche sur Valence et signifie que Barcelone est, du moins en termes de résultats, en bonne forme pour le troisième match de ce qui est une semaine cruciale pour les géants catalans.

Les résultats peuvent renforcer la confiance, mais il ne fait aucun doute que le Barça est toujours en difficulté sous Koeman. Le Néerlandais n’a pas encore remporté un Clasico en tant qu’entraîneur du Barça et il y a d’énormes doutes quant à sa capacité à renverser la vapeur dimanche.

Le Néerlandais a apporté trois changements à son équipe contre le Dynamo Kiev, mais ils n’ont vraiment pas payé. D’autres changements sont arrivés à la pause avec Sergino Dest revenant étonnamment à l’arrière droit, tandis que Philippe Coutinho est entré en jeu et n’a rien fait pour suggérer qu’il mérite de commencer de si tôt.

Ansu Fati s’est également vu accorder 45 minutes supplémentaires et aurait dû porter le score à 2-0, mais a semblé s’emporter en essayant de marquer un coup de pied au-dessus alors qu’il aurait vraiment dû passer à un coéquipier mieux placé.

Le joueur de 18 ans commencera sûrement contre le Real Madrid et offre un certain espoir que le Barça puisse tirer quelque chose d’El Clasico, mais pour ce faire, il devra jouer beaucoup mieux que contre Kiev.