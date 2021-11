Cinq points de discussion de Barcelone 1-0 Espanyol

Xavi a pris en charge Barcelone pour la première fois samedi et a guidé son équipe vers une victoire 1-0 sur l’Espanyol pour mettre fin à une série de quatre matchs sans victoire en Liga.

La première mi-temps a été particulièrement impressionnante car Xavi a finalement fait ressembler Barcelone à nouveau à Barcelone devant 74 418 fans qui étaient de retour pour remplir le Camp Nou.

Le nouveau patron a également fait sourciller avec sa sélection d’équipe, offrant à Ilias Akhomach, 17 ans, ses débuts en équipe première. Ilias était l’un des huit diplômés de La Masia dans le onze de départ samedi soir.

Le Barça a poussé haut, a gardé le ballon et a regardé une équipe bien améliorée jusqu’à ce qu’ils se fatiguent clairement mentalement et physiquement en seconde période et ont eu un peu de chance de s’accrocher à la victoire.

Oui, les hommes de Xavi ont parfois eu leur chance et étaient loin d’être convaincants, mais c’était quand même une performance positive qui offrait aux supporters beaucoup d’optimisme pour l’avenir sous la direction du nouvel entraîneur.

Une grande partie des discussions d’avant-match s’étaient concentrées sur qui jouerait en attaque avec Ansu Fati, Ousmane Dembele, Sergio Aguero et Martin Braithwaite tous blessés.

Xavi a surpris à peu près tout le monde en lançant Ilias qui aurait probablement dû marquer avec la première vraie chance du match du Barça aussi, mais a skié son effort à bout portant.

L’adolescent n’a duré que 45 minutes mais a offert de vraies promesses et espère plus d’opportunités maintenant que Xavi est à la barre.

Ilias a été remplacé par Ez Abde, 19 ans, à la mi-temps, qui a eu plus d’impact avec sa volonté de courir avec le ballon pour essayer de faire bouger les choses. Il a presque fait 2-0 en forçant un but contre son camp peu de temps après son arrivée.

⚠️ | STAT RAPIDE Le talentueux marocain de 19 ans de Barcelone, Abdessamad Ezzalzouli, a réussi 6 dribbles contre l’Espanyol – aucun autre joueur n’a réussi plus de 4 dribbles dans le Derbi barceloní ce soir. Il n’est entré qu’à la mi-temps. #BarcaEspanyol pic.twitter.com/enfohqMN63 – SofaScore (@SofaScoreINT) 20 novembre 2021

Abde est clairement encore très brut mais pourrait devenir une option pour le Barça cette saison, en particulier avec le club admettant cette semaine que les signatures de janvier semblent peu probables en raison des problèmes financiers persistants du club.

La décision de Xavi d’accompagner le jeune duo suggère qu’il est plus que disposé à faire confiance aux jeunes joueurs du club et souligne également son désir de jouer avec des ailiers.

Ilias n’était pas le seul joueur de 17 ans sur le terrain pour Barcelone, Gavi n’ayant fait que son huitième départ en Liga. Vous ne le sauriez pas, car le milieu de terrain a fait une autre démonstration impressionnante et a donné l’impression qu’il jouait dans la première équipe depuis des années.

Le manque d’options offensives a vu Gavi sur la gauche contre l’Espanyol mais cela n’a pas semblé le déranger du tout. Il a attiré l’attention par sa ténacité, son sang-froid et ses passes intelligentes et a joué à Memphis avec un superbe ballon inversé pour le penalty.

Gavi a été emmené sous les applaudissements des fidèles du Camp Nou 70 minutes et a reçu un gros câlin de son manager qui en disait long.

Il sera intéressant de voir où jouera Gavi lorsque Xavi aura tous ses milieux de terrain en forme et disponibles. Le nouveau patron a certainement l’embarras du choix au milieu de terrain avec Nico qui revendique également et Pedri doit encore revenir. Tout cela a vu Riqui Puig descendre plus bas dans la hiérarchie.

Xavi aura certainement des décisions difficiles à prendre concernant son milieu de terrain et il est difficile de voir comment Gavi peut être laissé de côté quand il joue comme ça. C’est pourtant un bon problème pour le nouveau patron.

Photo par Urbanandsport/NurPhoto via .

Un joueur qui n’a pas passé une bonne soirée dans le derby était Oscar Mingueza à l’arrière droit. Le défenseur s’est prononcé contre Ronald Koeman avant le match, mais était confortablement le pire joueur du Barça contre l’Espanyol.

Mingueza a semblé mal à l’aise à l’arrière toute la nuit, en particulier contre Raul de Tomas, et a fait une performance très fragile avant de partir tard avec une crampe.

La performance du défenseur sera préoccupante, en particulier avant un match crucial de Ligue des champions contre Benfica mardi prochain au Camp Nou.

Il semble peu probable que Sergino Dest revienne à temps après une blessure au dos, tandis que Dani Alves (dont vous pensez qu’il pourrait devenir le premier choix dans la seconde moitié de la saison) ne pourra pas jouer avant janvier.

Quand il s’agit de gagner des matchs pour Barcelone, Memphis Depay est l’homme jusqu’à présent cette saison avec son septième but en Liga lors de sa 13e apparition en Liga pour les géants catalans.

C’était aussi une pénalité de pression pour le Néerlandais, mais il l’a expédié avec assez de confiance pour obtenir les trois points bien nécessaires pour son équipe.

Il vaut probablement la peine de souligner que Memphis a raté le match la dernière fois qu’il a eu un penalty pour le Barça. C’était lors de la défaite 1-0 contre le Rayo Vallecano qui s’est avéré être le dernier match de Ronald Koeman en charge.

Le Néerlandais n’a pas commis une telle erreur cette fois-ci pour marquer le premier but de la nouvelle ère Xavi. Memphis a peut-être ses limites, mais il a fait l’affaire pour le Barça avec Messi parti et Ansu Fati et Dembele blessés à nouveau.