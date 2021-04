Cinq points de discussion de Barcelone 1-0 Real Valladolid

Barcelone est parti tard contre le Real Valladolid mais a remporté les trois points pour réduire l’écart avec le leader de l’Atletico Madrid à un seul point avec neuf matchs à jouer.

C’est un grand revirement depuis le début de l’année où l’Atletico avait 10 points d’avance, presque hors de vue et avec le titre apparemment tout bouclé.

Pourtant, le Barça a renversé les Rojiblancos avec une série de 19 matches sans défaite et sera sacré champion s’ils remportent leurs neuf derniers matchs, y compris une visite des Rojiblancos en mars.

Il y a encore un long chemin à parcourir bien sûr et des rencontres délicates à négocier, à partir de samedi avec El Clasico. Cependant, la victoire de lundi était cruciale, et bien que ce ne soit pas une performance vintage, l’équipe a fait le travail.

Photo par Alex Caparros / .

Le Barça avait volé avant la trêve internationale, comme en témoigne la victoire 6-1 contre la Real Sociedad il y a à peine deux semaines, mais c’était une autre histoire contre le Real Valladolid.

Les visiteurs sont arrivés sans une foule de joueurs en raison de blessures et de maladies, mais se sont battus défensivement et ont vécu plusieurs moments dangereux.

Barcelone avait l’air lent en revanche et avait du mal à trouver la forme étincelante qu’ils avaient montrée plus tôt dans l’année.

Lionel Messi avait l’air rouillé plutôt que rafraîchi, Antoine Griezmann était encore une fois inefficace et Frenkie de Jong était clairement inquiet de ramasser un carton jaune qui l’aurait exclu d’El Clasico.

Messi a été entendu dans le tunnel à la mi-temps en train de dire à son équipe de l’intensifier après la pause et les joueurs ont réussi d’une manière ou d’une autre à faire le travail. Ce n’était pas du tout convaincant et le Barça doit être bien meilleur s’il veut battre le Real Madrid samedi.

Photo par Alex Caparros / .

Le vainqueur du match de lundi était Ousmane Dembele qui a inscrit son 10e but de la saison à la 90e minute pour assurer une victoire inestimable aux hôtes.

Le Français a également été impliqué dans un autre moment clé 10 minutes plus tôt lorsque Oscar Plano a reçu ses ordres de marche pour l’avoir abattu alors qu’il courait vers l’avant.

Dembele est devenu un joueur clé sous Ronald Koeman après être revenu à la pleine forme et les améliorations qu’il a apportées cette saison sont évidentes.

Le Français a également gaspillé devant le but cette saison, mais a trouvé une finition brillante lorsqu’il le fallait pour briser le cœur du Real Valladolid.

Koeman a parlé de vouloir garder Dembele après le match, et c’était une autre performance qui pourrait inciter le Barça à régler rapidement cette prolongation de contrat.

Photo de Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via .

Le patron de Barcelone a gardé la foi avec le même onze de départ pour le match de lundi, laissant à nouveau Ronald Araujo sur le banc, mais des changements pourraient survenir pour El Clasico après une performance décevante.

Araujo espère commencer, ou peut-être Gerard Pique s’il est en forme, ce qui permettrait à Frenkie de Jong de revenir au milieu de terrain. Le Néerlandais a débuté en défense contre le Real Valladolid mais est revenu au milieu de terrain en seconde période, ce qui lui a permis de faire irruption en avant.

Koeman doit également décider quoi faire avec Antoine Griezmann. Une fois de plus, le Français a travaillé dur mais a été inefficace. Il a également mené une bonne chance après que Jordi Masip ait sauvé de Dembele et ce n’était pas surprenant de le voir accro.

Photo par Pressinphoto / Icon Sport

Riqui Puig a dû attendre la 87e minute pour entrer sur le terrain pour Barcelone, mais a quand même réussi à s’impliquer dans la préparation du but gagnant.

Le joueur de 21 ans faisait sa 11e apparition pour Barcelone cette saison en Liga, mais n’a totalisé que 198 minutes de jeu, car il est généralement un remplaçant (très) tardif.

Cela ressemblait presque à un dernier lancer de dés de Koeman pour envoyer Puig alors que son équipe criait pour le genre d’invention et d’énergie que le jeune apporte au jeu.

Il est clair que Puig a un long chemin à parcourir pour gagner la confiance de Koeman, mais le milieu de terrain semble faire bouger les choses chaque fois qu’il joue, et il mérite plus que la minute impaire ici et là où il arrive en ce moment au Camp Nou.