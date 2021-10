Cinq points de discussion de Barcelone 1-1 Alaves

Sergi Barjuan a pris en charge Barcelone pour la première fois samedi, mais n’a pas pu trouver de victoire contre Alaves car les géants catalans ont encore perdu des points.

Il y a eu quelques signes positifs sous le nouveau patron au départ, car l’équipe a déplacé le ballon beaucoup plus rapidement et Memphis Depay et Sergino Dest ont fourni la largeur.

Pourtant, les mêmes vieux défauts étaient à nouveau visibles. L’équipe a encore eu du mal devant le but et a concédé un autre but en douceur dès le premier tir cadré d’Alaves.

16 – Barcelone a pris 16 points en 11 matchs en Liga 2021/22 (W4 D4 L3), égalant son pire départ à ce stade dans les trois points pour une ère de victoire (également 16 dans les campagnes 2000/2001 et 2002/03) . Obstacle. pic.twitter.com/OAZFpFtAKX – OptaJose (@OptaJose) 30 octobre 2021

Cela fait maintenant trois matchs sans victoire pour le Barça en Liga qui maintient l’équipe à la neuvième place et à huit points du Real Madrid.

Barjuan prendra à nouveau les commandes mardi contre le Dynamo Kiev, mais le Barça saura qu’il doit recruter un nouveau manager le plus rapidement possible.

Photo de Xavier Bonilla/NurPhoto via .

Barcelone a entamé le match de samedi sans sept joueurs de l’équipe première en raison d’une blessure et a vu trois autres joueurs contraints de se battre contre Alaves.

Sergio Aguero est parti avant la mi-temps et a été transporté à l’hôpital pour un examen cardiaque, Gerard Pique a une tension au mollet et Nico Gonzalez a également demandé à être remplacé.

Des rapports après le match ont affirmé que Pique jouait avec une blessure depuis El Clasico, ce qui soulèvera plus de questions sur le personnel médical du Barca.

Il y a eu des rapports similaires sur Frenkie de Jong, alors qu’il y a eu des suggestions que Pedri a subi une rechute après avoir été remis en action trop tôt.

On ne sait pas encore qui, le cas échéant, des joueurs blessés du Barca sera de retour pour le choc contre le Dynamo Kiev, mais ce sera certainement une équipe épuisée qui s’envolera pour l’Ukraine.

Un joueur qui est disponible et qui s’améliore tranquillement à Barcelone est Eric Garcia. Le défenseur a connu un début assez torride, mais a l’air beaucoup plus stable lors des trois derniers matchs du Barça.

Le joueur de 20 ans a été le choix des défenseurs du Barça contre Alaves, portant bien le ballon par l’arrière et ouvrant presque le score avec une tête forte.

| Eric García contre Alavés. • 127 touches.

• 112 laissez-passer. (Plus)

• 96 % de précision de passage. (Plus haut)

• 1 chance créée.

• 1 passe clé.

• 1 tir sur cible.

• 2/4 Duels gagnés.

• 1 Dégagement.

• 1 Aérien gagné.

• 2 interceptions.

• 6 récupérations de balles. Il s’améliore ! pic.twitter.com/j072pNVRw5 – Barça Buzz (@Barca_Buzz) 30 octobre 2021

La forme améliorée de Garcia arrive à point nommé, Pique étant susceptible de manquer du temps de jeu en raison d’une blessure. On ne sait pas quand Ronald Araujo sera de retour, mais ce sera bien de voir les deux jeunes ensemble lorsque l’Uruguayen sera de retour en pleine forme.

La blessure de Pique signifie qu’il est probable que Clément Lenglet obtiendra un départ rare contre le Dynamo Kiev. Le Français est entré en jeu contre Alaves et a joué les 20 dernières minutes.

Eric n’était pas le seul jeune du Barça à impressionner contre Alaves. Les milieux de terrain Nico Gonzalez et Gavi ont également commencé et ont montré une fois de plus à quel point ils sont tous les deux extrêmement talentueux.

Le toucher et l’habileté de Gavi sur le ballon étaient parfois sublimes et il a produit une course et une passe brillantes pour donner une autre chance à Memphis que le Néerlandais a poussé vers le but mais a vu frapper le poteau.

| Gavi contre Alaves. • 86 touches.

• 61/67 Passes précises. (91 %)

• 3 chances créées. (1 grand)

• 3 passes clés.

• 2 croix.

• 1 prise de vue.

• 6/12 Duels gagnés.

• 3 dribbles.

• 1 Aérien gagné.

• 1 matériel

• 6 récupérations de balles. L’un de ses meilleurs matchs pour Barcelone. Joyau absolu ! pic.twitter.com/TqjouqRrMn – Barça Buzz (@Barca_Buzz) 30 octobre 2021

Il y avait aussi une délicieuse passe écopée à Jordi Alba qui a apporté une autre vue du but mais l’arrière gauche n’a pas pu contrôler le ballon et la chance est allée mendier.

Pendant ce temps, Nico a simplement repris là où il s’était arrêté contre Rayo avec une autre performance remarquable. Le joueur de 19 ans revendique rapidement une place de titulaire à Barcelone.

| Nico González contre Alavés. • 70 touches.

• 50/54 laissez-passer.

• 2 croix.

• 1 chance créée.

• 1 passe clé.

• 2 coups.

• 5/8 Duels gagnés.

• 3 dribbles.

• 2 tacles.

• 4 récupérations de balles. Encore une belle performance, après celle du précédent match contre Rayo ! pic.twitter.com/aIhFLH5MaM – Barça Buzz (@Barca_Buzz) 30 octobre 2021

Les deux joueurs ont facilement surpassé Philippe Coutinho qui a connu des difficultés après son entrée en première mi-temps. Le Brésilien a été sifflé par les supporters lorsqu’il a remplacé Aguero et n’a offert que des tirs spéculatifs qui dérivaient loin au-dessus de la barre transversale.

Le seul but du match de Barcelone est venu de la botte droite de Memphis Depay. C’était aussi un effort assez spécial du Néerlandais qui s’est replié juste à l’extérieur de la surface de réparation pour porter le score à 1-0.

C’était un effort assez spécial de Memphis et son premier match ouvert de Barcelone depuis août, ce qui devrait donner à l’international néerlandais un coup de pouce en confiance.

13 – Seul Lionel Messi (34 ans) a inscrit plus de buts hors de la surface que Memphis Depay dans le top 5 des championnats européens depuis début 2018 (13, à égalité avec Dries Mertens). Missile. pic.twitter.com/XxiGyPy6aN – OptaJose (@OptaJose) 30 octobre 2021

Le but de Memphis n’a été vu que par 37 238 spectateurs au Camp Nou alors que le Barça a enregistré sa plus faible affluence depuis 20 ans. Il y a quelques facteurs atténuants, Covid, c’est un week-end férié, le manque de Messi, mais c’est toujours une vraie préoccupation de voir des chiffres si bas.

L’attaquant n’a pas eu la chance de ne pas en attraper un autre lorsqu’il a frappé le poteau, mais il semblait toujours le seul joueur du Barça vraiment susceptible de marquer après le départ d’Aguero. Le Barça a vraiment besoin d’Ansu Fati et d’Ousmane Dembele pour offrir plus de danger dans le dernier tiers.