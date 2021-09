Cinq points de discussion de Barcelone 1-1 Grenade

in

Il y a très peu de points positifs à tirer de la performance chaotique de lundi, mais la performance de Ronald Araujo en est certainement une et continue le bon début de saison de l’Uruguayen.

Ronald Koeman a associé Araujo à Eric Garcia en défense centrale, Gerard Pique étant en fait exclu pour une fois, et a offert aux fans un aperçu de l’avenir.

| Ronald Araújo contre Grenade. • 1 but.

• 81 touches.

• 64/68 laissez-passer.

• 5 tirs.

• 1 dribble terminé.

• 11/13 Duels gagnés. (Plus)

• 2 Dégagements.

• 10/12 sauts remportés.

• 1 Interception.

• 5 récupérations de balles.

• 0 Faute.

• 0 fois passé dribble. Quoi. Une performance. pic.twitter.com/zBbi2yR69J – Barça Buzz (@Barca_Buzz) 20 septembre 2021

Araujo a montré l’exemple et a été nommé à juste titre homme du match après le match. Le joueur de 22 ans a été superbe aux deux extrémités du terrain et a hissé le niveau du Barça à la 90e minute.

Le jeune a peut-être été un peu malchanceux de ne pas marquer plus tôt. Une tête forte en première mi-temps a été bien sauvée par Luis Maximiano mais Araujo a simplement continué et a simplement refusé d’accepter la défaite.

Le défenseur n’en avait pas fini là non plus. Quelques minutes après son but, il s’est retrouvé à dévaler l’aile dans le but d’essayer de marquer un vainqueur. Ce n’était pas pour Araujo mais pas faute d’avoir essayé.

L’héroïsme d’Araujo a peut-être maintenu Koeman dans son poste pendant encore quelques jours après une performance qui sonnera sûrement la fin du Néerlandais au Camp Nou.

Le onze de départ de Koeman semblait prometteur avec Alejandro Balde, Yusuf Demir, Garcia et Araujo, mais son équipe a pris le pire départ possible en concédant un but tôt.

Après cela, ce n’était que du chaos pur qui est devenu plus désespéré au fur et à mesure que les minutes s’écoulaient, et le Barça a fini par tirer des centres dans la surface de réparation dans le vague espoir que quelque chose puisse arriver.

Sergi Roberto a frappé les boiseries, Luuk de Jong est entré à la mi-temps et a raté exactement le genre d’occasion pour laquelle il avait été amené, tandis que Gerard Pique a été lancé comme attaquant d’urgence. Et nous avons tous regardé avec un mélange d’horreur et d’incrédulité ce qui se passait.

Cela en dit long sur le fait qu’Araujo était l’attaquant le plus dangereux de l’équipe, et le désespoir de Koeman s’est manifesté lorsqu’il a même envoyé Riqui Puig pour ses premières minutes de la saison.

Koeman a défendu sa tactique après le match et a une nouvelle fois souligné son manque d’options, notamment en attaque. Nous savons tous que l’entraîneur doit faire face à une multitude de blessures chez des joueurs clés, mais il doit simplement faire mieux que cela.

En parlant de blessures, le Barça a perdu un autre joueur lundi avec Alejandro Balde parti avec un problème de dos dans la première moitié de ses débuts en Liga.

C’est un coup dur pour le joueur de 18 ans qui semblait prêt à profiter de l’absence de Jordi Alba et à avoir une chance d’impressionner dans l’équipe première cette semaine.

Le Barça n’a pas confirmé combien de temps Balde sera absent, mais il semble peu probable que le jeune figure à Cadix jeudi soir lorsque l’équipe reviendra à l’action.

Sergino Dest semble prêt à prendre le relais à l’arrière gauche après avoir été remplacé lundi. La star de l’USMNT semblait en fait plus à l’aise à gauche contre Grenade avec Oscar Mingueza venant prendre sa position à droite.

La nuit a peut-être été difficile pour Balde, mais un autre jeune, Gavi, a saisi sa chance de gagner plus de minutes en équipe première avec sa première passe décisive. L’énergie et le désir du jeune homme de 17 ans ont été rafraîchissants à regarder chaque fois qu’il a été présenté et ont été à nouveau présentés lundi.

Cette fois, cependant, il y avait aussi un produit final à apprécier. Le centre de Gavi pour Araujo suppliait simplement le défenseur de rentrer chez lui et l’Uruguayen dûment obligé.

Gavi devient le plus jeune joueur à fournir une passe décisive en Liga depuis Ansu Fati, âgé de 16 ans, contre Valence en septembre 2019. Au milieu de toute la morosité montrée lundi, et il y en avait beaucoup, il y a encore une quantité folle de jeunes talent dans cette équipe.

Vous devez vous demander si Koeman sera assez courageux (ou désespéré) pour lancer Gavi la prochaine fois contre Cadix. Le jeune a certainement fait plus au cours de ses 30 minutes sur le terrain que Philippe Coutinho, l’homme qu’il avait remplacé, l’avait fait au cours des 60 précédentes.

Photo de Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via .

Sans surprise, le tirage du Barca à Grenade n’a fait qu’alimenter les spéculations sur l’avenir de Koeman au club. À peine le coup de sifflet final a-t-il retenti que des rumeurs ont circulé selon lesquelles le club avait déjà décidé de se séparer de Koeman mais avait juste besoin de trouver un remplaçant.

Gerard Romero était occupé à préparer Twitch avec une grande liste de noms, tandis que Koeman était toujours à sa conférence de presse d’après-match pour dire aux journalistes qu’il était “fatigué” de répondre aux questions sur son avenir.

Et c’est la partie délicate. Le Barça ne voudra pas introduire une option provisoire, mais pourrait avoir du mal à tenter ses principales cibles. Roberto Martinez serait sur la liste mais sera occupé à rêver de soulever la Coupe du monde avec la Belgique.

Xavi sera inévitablement mentionné mais a déjà refusé le poste une fois parce que le timing n’était pas bon et a signé un nouveau contrat avec Al Sadd en mai le gardant au club jusqu’en 2023.

D’autres noms sortiront sûrement dans les prochains jours alors que le Barça réfléchira à ce qu’il faut faire ensuite et où aller à partir d’ici. Un manque d’alternatives peut maintenir Koeman au travail pour le moment, mais cela ne semble plus qu’une question de temps avant que le Barça ne se sépare d’un autre entraîneur.