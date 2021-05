Cinq points de discussion de Barcelone 1-2 Celta Vigo

Barcelone s’est dirigée vers le match de dimanche avec toujours une chance de gagner la Liga, mais ces espoirs se sont complètement évanouis alors que les hôtes se sont écrasés dans une misérable défaite contre le Celta lors de leur dernier match à domicile de 2020-2021.

C’était une histoire familière alors que Barcelone a une fois de plus laissé passer une foule d’occasions de mettre le jeu hors de vue et a ensuite été annulée par une défense absurde. C’est quelque chose que nous avons beaucoup vu cette saison et le voir une fois de plus montre que cette équipe ne va nulle part pour le moment.

La façon dont le Barça a dévié l’Atletico avec une série de 19 matches sans défaite était vraiment impressionnante, mais depuis lors, et quand cela a compté, les Catalans n’ont réussi qu’une seule victoire sur cinq. Ils pourraient même terminer la saison en quatrième position s’ils perdent à nouveau contre Eibar lors de leur dernier match.

Photo de David Ramos / .

L’entraîneur Ronald Koeman était sous pression avant le match et semble désormais tenir à un fil. Il ne fait aucun doute que c’était un mauvais résultat, mais c’était la nature de la performance qui pourrait vraiment faire pour le Néerlandais.

RAC1 a rapporté après le match que le président Joan Laporta était à «99%» décidé qu’il se passerait de Koeman après la saison, et la seule chose qui pourrait empêcher le Néerlandais d’être renvoyé est le manque de remplaçant.

Koeman ne voulait pas parler de son avenir après le match, offrant seulement un bref: “Ce n’est pas une question pour moi.” Pourtant, c’est une question qui continuera d’être posée au cours de la semaine prochaine et il semble de plus en plus probable que le temps de Koeman à Barcelone soit écoulé après une seule saison.

Photo de PAU BARRENA / . via .

Koeman supportera le plus gros de l’examen après le match de dimanche, mais la défense du Barça est également à nouveau sous les projecteurs. Les discussions avant la fenêtre de transfert estivale portaient toutes sur les attaquants (Aguero, Memphis, Haaland et Neymar), mais l’argent pourrait être mieux dépensé pour faire venir un défenseur central de première classe.

La désastreuse campagne 2020-21 de Clement Lenglet s’est terminée sur un carton rouge, Gerard Pique a regardé bien en dessous de la norme requise depuis son retour d’un problème de genou, tandis que Samuel Umtiti n’est clairement pas recherché et sera expédié cet été.

Les problèmes défensifs du Barça semblent également avoir affecté le gardien de but Marc-Andre ter Stegen. L’Allemand n’a pas vu mais n’a même pas bougé pour le premier but de Santi Mina et des questions sont posées au gardien de but généralement fiable.

Bien sûr, des jeunes comme Ronald Araujo et Oscar Mingueza offrent de l’espoir pour l’avenir, tandis qu’Eric Garcia devrait également arriver sur un transfert gratuit depuis Manchester City. Pourtant, Garcia n’a encore que 20 ans et ne peut pas s’attendre à résoudre les problèmes défensifs du Barça.

L’un des rares points positifs du match de dimanche a été la vue de Lionel Messi se diriger vers le centre de Sergio Busquets pour marquer 30 buts en Liga pour la saison.

C’est un autre point de repère incroyable du capitaine de Barcelone qui, espérons-le, ne jouait pas son dernier match pour le club au Camp Nou.

Lionel Messi a maintenant marqué plus de 30 buts en neuf saisons de LaLiga différentes: ✓ 2009/10 (34)

✓ 2010/11 (31)

✓ 2011/12 (50) – toujours dingue

✓ 2012/13 (46)

✓ 2014/15 (43)

✓ 2016/17 (37)

✓ 2017/18 (34)

✓ 2018/19 (36)

✓ 2020/21 (30) – et c’est compté Ridicule. pic.twitter.com/ftt0nQXUAq – Squawka Football (@Squawka) 16 mai 2021

C’était une histoire complètement différente pour les autres attaquants de Barcelone. Antoine Griezmann a encore une fois échoué à faire bonne impression, tandis qu’Ousmane Dembele a causé des problèmes mais n’a pas pu trouver de but.

Martin Braithwaite a eu une grande chance de restaurer l’avance du Barça après être venu en tant que remplaçant, mais a réussi à manquer, et Francisco Trincao est également arrivé mais n’a jamais vraiment eu envie de faire quelque chose de dangereux à distance.

Koeman a admis après le match «nous avons besoin de plus de joueurs pour marquer des buts», ce qui est d’une évidence flagrante. Ils en auront besoin encore plus si Messi décide qu’il est temps de passer à autre chose cet été.

Après avoir à peine joué toute la saison, Riqui Puig a finalement obtenu 45 minutes précieuses de temps de jeu en équipe première dimanche. Le milieu de terrain est arrivé pour un Pedri clairement fatigué et a offert une performance typiquement animée.

Ce n’était en aucun cas une performance parfaite, pas surprenant compte tenu du temps qu’il a passé sur le banc, mais c’était sûrement suffisant pour démontrer une fois de plus qu’il a quelque chose à offrir de manière plus régulière.

Le milieu de terrain a également offert un message assez provocant sur les réseaux sociaux après le match. Il a écrit sur Instagram: «Une année difficile mais je suis sûr que cela nous rendra plus forts pour l’avenir. Nous sommes Barca et nous nous battrons toujours pour tout. Maintenant plus que jamais Vive le Barça! »

Les dernières rumeurs suggèrent que Puig sera toujours à Barcelone la saison prochaine et Laporta veut voir plus de jeunes sur le terrain. Il faudra peut-être un changement de manager pour que cela se produise, et Puig est un joueur qui ne sera sûrement pas trop triste de voir le dos de Koeman.