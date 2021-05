Cinq points de discussion de Barcelone 1-2 Grenade

Le Barça a gâché la chance de monter en tête du classement avec cinq matchs à jouer en offrant à Grenade une toute première victoire au Camp Nou.

Les hommes de Ronald Koeman semblaient prêts pour la victoire après que Lionel Messi et Antoine Griezmann se soient superbement combinés pour ouvrir le score après 23 minutes.

Cependant, pour la énième fois cette saison, le Barça n’a pas réussi à tuer le match, malgré la création d’une foule d’occasions, et a de nouveau été annulé par une mauvaise défense.

Le Barça aurait vraiment dû gagner le match et ne pas le faire a porté un coup dur aux espoirs de titre de l’équipe. Ce n’est pas encore fini, mais le Barça a maintenant besoin de faveurs s’il veut faire le double.

Photo par Pedro Salado / Quality Sport Images / .

Une chose que le Barça doit éliminer s’il veut continuer et gagner ses cinq derniers matchs, ce sont les erreurs de défense qui sont revenues hanter l’équipe jeudi soir.

Le Barça a semblé plus fort défensivement depuis son passage à une défense centrale à trois joueurs, mais Oscar Mingueza, Gerard Pique et Samuel Umtiti ont tous passé une mauvaise nuit contre Grenade.

Mingueza a réussi à offrir le ballon à Darwin Machis pour l’égalisation, tandis que Pique et Umtiti ne voudront plus revoir le deuxième but. Ce n’est pas non plus un hasard si les deux buts sont venus du côté du terrain de Sergi Roberto.

Koeman doit resserrer la défense rapidement et il a des options s’il veut faire des changements avec Ronald Araujo, Clement Lenglet et Sergino Dest toutes les options pour revenir.

Photo par Pedro Salado / Quality Sport Images / .

Ce fut une nuit difficile pour Ronald Koeman qui a finalement apporté des changements à son côté, faisant venir Sergi Roberto, Samuel Umtiti et Ilaix Moriba, mais a vu le trio échouer dans une performance bâclée de son équipe.

Le Néerlandais a ensuite réussi à se faire expulser en seconde période après une dispute avec les officiels du match alors que ses frustrations se faisaient sentir. Cela a semblé un appel dur avec le rapport de l’arbitre affirmant qu’il voyait du rouge pour avoir dit “ quel personnage ”.

Koeman s’est dûment plaint de l’expulsion après le match en insistant sur le fait qu’il n’avait rien fait de mal, mais le carton rouge pourrait signifier que le patron est banni du banc pour les deux prochains matchs du Barca.

Ce sont aussi des matches importants contre Valence et l’Atletico Madrid. Gagnez-les tous les deux et la confiance sera rétablie, perdez des points dans l’un ou l’autre et le titre sera sûrement terminé pour une autre saison.

Photo par Eric Alonso / .

Il y avait eu de nouvelles discussions sur l’avenir de Sergi Roberto et de Samuel Umtiti avant le match contre Grenade, mais d’après les preuves de jeudi soir, vous devez vous demander si l’un ou l’autre des joueurs sera au club la saison prochaine.

Umtiti semble presque certain de partir, tant que le Barça pourra trouver un club prêt à prendre un risque sur le défenseur, les blessures ayant fait des ravages sur le vainqueur de la Coupe du monde qui continue de regarder l’ombre de lui-même.

L’avenir de Roberto est également incertain au milieu des discussions sur le renouvellement du contrat de la star polyvalente dont l’accord actuel expire en 2022.

Le joueur de 29 ans a passé une grande partie de la saison à être blessé et n’a pas vraiment été manqué. Il reste une option d’équipe décente, mais avec Sergino Dest et (potentiellement) Emerson la saison prochaine, le Barça doit sûrement être tenté de vendre si les offres arrivent cet été.

Photo par Eric Alonso / .

Le Barça doit rebondir rapidement et affronter un autre match difficile dimanche à Mestalla contre Valence. Los Che mène une campagne assez misérable et n’est qu’à six points de la zone de relégation, mais a tendance à bien faire contre le Barça.

Les Catalans n’ont remporté qu’un de leurs six derniers matches contre Valence, mais doivent simplement revenir de Mestalla avec les trois points s’ils veulent avoir une chance de compléter le doublé.

Ce sera un autre match où Mingueza, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann et Lionel Messi doivent faire attention car les quatre joueurs restent à l’écart d’une suspension et rateront la visite de l’Atletico Madrid s’ils sont réservés.

Le Barça ne peut pas se permettre de s’apitoyer sur lui-même malgré la déception de jeudi car le titre est toujours une possibilité. Les quatre prétendants au titre ont encore quelques matchs difficiles à jouer et il ne serait pas surprenant qu’il y ait encore quelques rebondissements dans la course au titre à venir.