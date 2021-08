Cinq points de discussion de Barcelone 2-1 Getafe

Sergi Roberto a plus que sa juste part de critiques, mais a succédé à Pedri dimanche et n’a eu besoin que de 99 secondes pour ouvrir le score contre Getafe. Incidemment, c’est le but le plus rapide que le Barça ait marqué sous Ronald Koeman en championnat.

Cela fait maintenant deux buts et une passe décisive pour le troisième capitaine du Barca en seulement 120 minutes de football depuis qu’il a été rétabli au milieu de terrain pour la campagne 2021-22 par Koeman. Qu’on le veuille ou non, c’est un bon départ de Roberto après une campagne lamentable la dernière fois.

Le joueur de 29 ans semble désormais le premier choix de Koeman au milieu de terrain si l’un des trios préférés du Néerlandais abandonne, bien qu’il devra garder un œil sur les jeunes Gavi et Nico Gonzalez qui poussent également fort pendant des minutes.

Memphis Depay n’a disputé que trois matchs de Liga avec Barcelone mais semble déjà être devenu le talisman du club après le départ de Lionel Messi.

Il a commencé la saison en inscrivant le premier but du Barça de la nouvelle campagne, suivi d’un brillant égaliseur contre San Mames et a marqué un autre beau vainqueur contre Getafe.

Memphis a également joué le rôle de pom-pom girl en chef, essayant d’attirer la foule au Camp Nou après que son but ait rétabli l’avance du Barca. Il ne fait aucun doute que les supporters se sont immédiatement rendus à Memphis et il est au pays des rêves après un début de vie explosif avec les géants catalans.

Memphis a déclaré par la suite: “Même dans mes rêves les plus fous, je ne pouvais pas imaginer que mon nom soit scandé au Camp Nou.”

Nous n’en sommes qu’à trois matchs, mais Memphis prétend déjà être l’une des recrues de l’été en Liga.

Alors que Memphis maintient l’attaque du Barca, il y a des problèmes persistants plus loin avec les géants catalans toujours un toucher doux et sans une feuille blanche après leurs trois premiers matches.

Koeman a dû apporter des modifications à sa ligne de fond avec Eric Garcia suspendu et Gerard Pique blessé, mais une fois de plus, la défense avait l’air fragile et Sandro Ramirez a été autorisé à marquer beaucoup trop facilement.

Marc-André ter Stegen était de retour dans le but mais semblait mal placé pour l’égalisation, Sergio Busquets a également été pris au dépourvu, tandis que Clément Lenglet ressemble toujours à un accident qui attend de se produire à l’arrière central.

La frustration de Koeman envers ses défenseurs a également été repérée lors d’une pause dans l’eau en première mi-temps. Il était au-dessus de sa tête et racontait à ses joueurs le but de Sandro : “Vous devez arrêter ce mouvement, trois ou quatre joueurs, faites une faute s’il le faut.”

Le match de dimanche a vu Emerson Royal faire ses débuts complets pour Barcelone, le Brésilien ayant la possibilité de revendiquer une place de titulaire devant Sergino Dest.

C’était une performance décente de l’ancien homme du Real Betis, le point culminant étant un défi qui a empêché ce qui semblait être un certain objectif de Carles Alena.

Pourtant, il devra intensifier sa défense s’il veut être un régulier et offrir un peu plus à l’avenir. Dest a remplacé Emerson en seconde période et a préparé Memphis pour ce qui aurait dû être un autre but.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles Tottenham ferait pression pour Emerson avant la fermeture de la fenêtre, même si le Brésilien semble déterminé à rester. S’il continue au club, la compétition avec Dest devrait, espérons-le, faire ressortir le meilleur des deux joueurs.

Il ne fait aucun doute que le match de dimanche était sans intérêt pour Koeman et son équipe, mais le seul gros point positif était l’arrivée tardive de Gavi et Nico Gonzalez. Gavi n’a eu 17 ans qu’il y a un peu plus de trois semaines et est le quatrième plus jeune joueur à faire ses débuts pour les Catalans en Liga.

• Gavi, 17 ans, a fait ses débuts contre Getafe, montrant un aperçu de son talent. • Il a effectué 12 passes (1 longue), gagné 2 fautes et récupéré 3 ballons démontrant son implication défensive. • Il a perdu la possession à des moments qui s’amélioreront sûrement avec le temps.#FCB Via : @mundodeportivo pic.twitter.com/eXKaDZeNZg – Barça Buzz (@Barca_Buzz) 30 août 2021

C’était aussi une brillante apparition de l’adolescent qui a attiré les éloges de Koeman et de son homologue après le match. Michel a déclaré aux journalistes : “L’entrée de Gavi dans le match était très importante pour Barcelone, ils ont ralenti le rythme du match.”

Koeman était également satisfait du jeune et mérite le mérite d’avoir fait confiance aux deux milieux de terrain tard. Il a déclaré : « Ils se sont entraînés avec nous et ont montré leur qualité. Ils sont entrés dans un match difficile et c’était très important pour eux d’avoir confiance et pour moi. Je n’ai aucun doute sur les jeunes joueurs que nous avons. Ce seront de très bons joueurs. »

En fait, la seule mauvaise nouvelle semble être que Gavi et Nico ont désormais devancé Riqui Puig dans l’ordre hiérarchique au Camp Nou. Puig n’a toujours pas joué une seule minute en 2021-2022 et cette situation ne devrait pas changer de si tôt.