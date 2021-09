Cinq points de discussion de Barcelone 3-0 Levante

in

Les fans du Barça n’ont pas eu grand-chose à s’enthousiasmer ces dernières semaines, mais le retour d’Ansu Fati dimanche a certainement fait battre le cœur au Camp Nou.

Le simple fait de voir le jeune de 18 ans de retour sur le terrain après 323 jours sur la touche avec une blessure au genou et le sourire du jeune alors qu’il courait était autre chose.

Fati était de retour dans l’action et n’a pas eu la chance de gagner un penalty quelques minutes après son arrivée. La décision n’a pas été rendue mais cela n’a pas semblé déranger un peu le jeune de 18 ans.

Avec le match dans les arrêts de jeu, l’attaquant a pris le ballon, a pivoté devant quelques défenseurs, puis a traversé au but et a écrasé un premier tir bas devant Aitor Fernandez.

Ce fut un moment brillant alors que le Camp Nou se levait pour saluer leur jeune héros avec le n ° 10 sur le dos pour la première fois. Fati a couru dans les tribunes pour célébrer avec l’équipe médicale, alors que son père ne pouvait retenir ses larmes, et les fans du Barça ont recommencé à rêver.

Fati n’était pas le seul adolescent à enthousiasmer les fans pour l’avenir de Barcelone. Nico Gonzalez et Gavi ont tous deux commencé le match au milieu de terrain et ont montré une fois de plus tout ce qu’ils ont à offrir.

Gavi avait semblé prêt à voler tous les gros titres après une superbe performance au milieu de terrain, mais a fini par être éclipsé par le moment magique d’Ansu, tandis que Nico a progressé dans le match après un démarrage lent.

| Pablo Paéz ‘Gavi’ contre Levante. • 67 Touches.

• Forfaits 44/50.

• 3/4 balles longues précises.

• 2 coups.

• 1 grande chance manquée.

• 8/12 Duels gagnés.

• 5/5 dribbles terminés.

• 2/2 Antennes gagnées.

• 6 récupérations de balles.

• 1 Faute gagnée. pic.twitter.com/yQOFr9ZhKm – Barça Buzz (@Barca_Buzz) 26 septembre 2021

Le Barça a perdu Ilaix Moriba au cours de l’été, mais le joueur de 18 ans a déjà été rapidement oublié, tant les géants catalans ont maintenant au milieu de terrain.

L’avenir du milieu de terrain du Barca semble en effet très sûr avec Nico et Gavi rejoignant Frenkie de Jong, Pedri et Riqui Puig en tant qu’options et avec Jandro Orellana potentiellement le prochain à faire la percée.

Il y a également eu une performance remarquable en défense où Sergino Dest, 20 ans, a de nouveau joué hors de position à l’arrière gauche mais s’est bien amusé contre Levante.

Il s’agissait de la meilleure performance de Dest pour Barcelone depuis longtemps et la star de l’USMNT n’a récolté que sa deuxième passe décisive pour les géants catalans en première mi-temps.

Dest a envoyé Luuk de Jong au but avec une passe parfaitement pondérée qui ne demandait qu’à être repoussée et l’international néerlandais dûment obligé.

Les statistiques montrent à quel point Dest était impressionnant dimanche.

Sergiño Dest (20) c. Levante : ☑️ 89 minutes

️ 1 aide

4 chances créées

5/6 dribbles gagnés

8 récupérations de balles

⚔️ 11 duels gagnés

99 touches

victoire 3-0 Une très, très bonne journée pour Dest. pic.twitter.com/eOqcBTAalk – Football Wonderkids (@fbwonderkids) 26 septembre 2021

Jouer à gauche permet à Dest de se frayer un chemin à l’intérieur et de se lier avec plus de ses coéquipiers, et il pourrait bien continuer dans cette position contre Benfica avec Jordi Alba qui devrait à nouveau manquer en raison d’une blessure.

Le duo néerlandais de Barcelone, Memphis Depay et Luuk de Jong, figurait également sur la feuille de match avec des buts précoces qui ont rendu l’après-midi confortable pour les hôtes.

Memphis avait l’air beaucoup plus brillant après quelques matchs tranquilles, gagnant et marquant un penalty, et aurait probablement dû en avoir quelques autres mais n’a pas pu battre à nouveau Aitor Fernandez.

Pendant ce temps, De Jong a ouvert son compte pour son nouveau club avec une finition confiante d’une jolie passe de Sergino Dest qui l’a envoyé au but.

2 – Deux joueurs néerlandais différents (Memphis Depay et Luuk de Jong) ont marqué dans le même match de Liga pour la première fois depuis mars 2009 à l’Athletic-Real Madrid à San Mamés (Klaas-Jan Huntelaar et Arjen Robben). Orange. pic.twitter.com/4fCK14kTSt – OptaJose (@OptaJose) 26 septembre 2021

Le grand attaquant a admis qu’il était “beau” de marquer son premier but pour Barcelone après avoir échoué à trouver le fond du filet lors de ses trois premières apparitions pour son nouveau club.

De Jong a déjà attiré de nombreuses critiques mais a bien pris son but et a travaillé dur tout au long des 90 minutes. Ce fut un bon moment pour le joueur de 31 ans qui saura que le temps de jeu sera difficile à trouver une fois que les attaquants blessés du Barca seront de retour.

La victoire du Barca sur Levante est intervenue au milieu des spéculations continues sur l’avenir de Ronald Koeman au Camp Nou. Le Néerlandais semble toujours sur une glace très mince, mais il n’est toujours pas clair si l’une des cibles signalées par le Barça est prête à assumer le poste dès maintenant.

Koeman a été contraint de regarder le match depuis les tribunes en raison de son interdiction sur la ligne de touche, ce qui signifiait qu’Alfred Schreuder et son pantalon moulant prenaient le relais. L’entraîneur adjoint était visiblement vocal sur la ligne de touche alors qu’il exhortait ses joueurs et criait des instructions tout au long des 90 minutes.

Une victoire bien méritée est arrivée et pourrait soulager une partie de la pression sur Koeman, du moins pour le moment, tandis que le retour d’Ansu Fati ajoutera une certaine positivité bien nécessaire autour du club. Le patron du Barça était certainement heureux de voir l’adolescent de retour en action.

Koeman sera de retour sur le banc mercredi en Ligue des champions contre Benfica mais sera dans les tribunes pour la deuxième fois ce week-end contre l’Atletico Madrid alors qu’il termine sa suspension.

C’est une grosse semaine pour le Barça avant la trêve internationale. Une victoire au Portugal lancera leur campagne en Ligue des champions, tandis que trois points au Wanda Metropolitano verraient le Barça dépasser les champions du classement.