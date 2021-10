Cinq points de discussion de Barcelone 3-1 Valence

Barcelone a affronté Valence ayant besoin d’une victoire après des défaites consécutives contre Benfica et l’Atletico Madrid et pour lancer une semaine difficile qui apportera également des matchs clés contre le Dynamo Kiev et le Real Madrid.

Les hôtes ont fait le pire départ possible en concédant tôt (plus tard) mais ont bien riposté pour prendre trois points importants qui placent l’équipe en septième position et à seulement deux points du Real Madrid et de l’Atletico Madrid.

Malgré tout ce qui s’est passé, toutes les blessures, le chaos financier, la sortie de Lionel Messi, la morosité générale autour du club au cours des premières semaines de la saison, ce n’est pas une si mauvaise position après huit matchs joués.

Pourtant, bien qu’il y ait eu beaucoup de points positifs (un premier départ pour Ansu, un but pour Coutinho et des débuts pour Sergio Aguero), c’était parfois une autre performance moins que convaincante, en particulier en seconde période, mais la victoire renforcera toujours la confiance à venir. de la visite des champions d’Ukraine.

Photo de David Ramos/.

L’un des points négatifs du point de vue du Barça était la vue des Catalans concédant à nouveau un but précoce. Cela devient une mauvaise habitude pour Ronald Koeman et doit être corrigé.

L’arrière latéral de Valence Jose Gaya, qui est régulièrement lié au Barça, n’a eu besoin que de cinq minutes pour faire un effort acharné devant le gardien Marc-Andre ter Stegen pour donner l’avantage à Valence et laisser le Barca devoir faire un autre retour.

Le Barca a également concédé dans les premières minutes cette saison contre Grenade et Benfica, tandis que l’Atletico et Getafe ont tous deux réussi à marquer contre l’équipe de Koeman avant la marque des 23 minutes.

Compte tenu de la gestion moins que convaincante de Koeman dans le jeu, c’est quelque chose que le Barça doit maîtriser rapidement. Les attaquants du club sont peut-être de retour pour ajouter une puissance de feu bien nécessaire, mais la vie serait beaucoup plus facile si le Barça arrêtait de donner aux équipes une longueur d’avance dans les matchs.

Bien sûr, les chances que le Barça soit en mesure de combler un déficit d’un but ont été renforcées par le retour du brillant Ansu Fati de blessure.

Dimanche a marqué le premier départ du jeune depuis novembre 2020, et l’attaquant n’a pas déçu en surgissant avec un superbe but égalisateur pour porter le score à 1-1. C’était le genre de but qu’un autre brillant n ° 10 de Barcelone aurait pu marquer.

Fati n’en avait pas fini là non plus. Il a également remporté un penalty avant la mi-temps, ce qui a permis à Memphis Depay de frapper à la maison un coup franc et de donner l’avantage au Barca.

En effet, le Néerlandais mérite également un crédit pour sa performance. Sa passe décisive et son but signifient qu’il a maintenant été impliqué dans six buts lors de ses huit premiers matches de Liga. Pas mal pour l’international néerlandais.

La connexion soignée entre Memphis et Ansu pour le premier but est également de bon augure pour l’avenir, mais c’est la vue de Fati ayant presque l’air de n’avoir jamais été absent qui ravira le plus les supporters.

Photo de David Ramos/.

Fati n’est pas le seul adolescent à enthousiasmer les fans. Gavi a donné un nouveau départ à Koeman et produit une autre solide performance pour les géants catalans.

Le joueur de 17 ans semble déjà prêt à devenir un habitué cette saison, et sa faim et son désir sont une joie à regarder, mais il devra se calmer un peu.

Dimanche, l’adolescent n’a obtenu que sa quatrième réservation en huit matchs et s’il continue comme ça, il se retrouvera bientôt suspendu.

Selon AS, Gavi a commis 1,87 faute par match pour le Barça, faisant neuf fautes en six matchs (1,5 en moyenne). Si vous calculez encore plus les chiffres, vous constaterez qu’il obtient un avertissement pour chaque 3,75 fautes qu’il commet.

L’exubérance et la ténacité juvéniles de Gavi sont un atout considérable pour le Barça et sont quelque chose de rafraîchissant à voir, mais il doit apprendre à être un peu plus intelligent, quelque chose qui viendra sûrement avec l’expérience.

L’un des aspects les plus surprenants de la performance de dimanche était la feuille d’équipe de Koeman qui a pris du temps jusqu’à ce qu’il apparaisse que Sergino Dest jouait sur l’aile droite devant Sergi Roberto.

Dest avait été employé à l’arrière gauche pour couvrir la blessure de Jordi Alba avant la pause internationale, mais Koeman lui a confié un rôle plus avancé contre Valence, une sélection intéressante du Néerlandais.

La star de l’USMNT a semblé apprécier la liberté et a terminé le match avec une passe décisive pour Coutinho qui a conclu le match tard au Camp Nou.

Koeman a parlé de sa décision de pousser Dest plus loin après le match, et ses commentaires suggèrent que nous pourrions revoir le joueur de 20 ans à ce poste.

« Dans les équipes de jeunes de l’Ajax, il a toujours joué comme ailier », a-t-il déclaré. «Il connaît cette position et a bien fait. C’était une bonne performance de sa part. »

Koeman a maintenant plus d’options en attaque, ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour le Barça, et il sera intéressant de voir comment le Néerlandais alignera son équipe contre le Dynamo Kiev et le Real Madrid.