Cinq points de discussion de Barcelone 3-2 Elche

La victoire de Barcelone sur Elche a vu l’attaquant du Barca B, Ferran Jutgla, 22 ans, donner son premier départ senior et saisir l’opportunité d’impressionner Xavi des deux mains.

16 – Ferran Jutglà est le troisième joueur le plus rapide à marquer lors de ses débuts en @LaLigaEN pour le @FCBarcelona au 21e siècle (16 minutes) après Sandro Ramírez en 2014 contre Villarreal (12) et Eidur Gudjohnsen en août 2006 contre le Celta Vigo (13). Précoce. – OptaJose (@OptaJose) 18 décembre 2021

L’attaquant a rejoint le club de l’Espanyol cet été et a marqué lors du match amical en milieu de semaine avec Boca qui l’a vu sélectionné contre Luuk de Jong pour la visite d’Elche.

Jutgla avait le ballon au fond des filets avec moins de deux minutes au compteur, après une belle finition d’une belle passe de Gavi, mais l’a vu exclu pour un hors-jeu très serré.

Pourtant, Jutgla n’a pas mis longtemps à marquer à nouveau et cette fois ça a compté. Le jeune a dirigé un corner au premier poteau pour mettre le Barça 1-0 après 16 minutes.

Il aurait pu y avoir plus aussi. Il a forcé Edgar Badia à effectuer un bon arrêt après une autre combinaison soignée avec Gavi et a tiré de peu à côté juste après l’heure où les scores étaient encore de 2-2.

Jutgla a admis après le match que Xavi lui avait dit d’attaquer le premier poteau avant le match et qu’il espérait avoir plus d’occasions. Il semble presque certain de les obtenir.

Il ne fait aucun doute que ce sont les jeunes qui ont une nouvelle fois attiré l’attention contre Elche mais c’est Gavi, le plus jeune du lot, qui s’est le plus démarqué avec un affichage que Xavi a qualifié à juste titre de « spectaculaire » après le match.

Le point culminant de la performance de Gavi a sans aucun doute été son premier but très spécial pour le club qui a porté le score à 2-0. Il y avait même des nuances de Lionel Messi dans la façon dont il a tourné, s’est dégagé, a assis son défenseur, puis a tiré un coup précis à la maison.

La célébration passionnée de Gavi était également une joie à regarder. Si le Barça ne faisait pas déjà des heures supplémentaires pour assurer son avenir avec un contrat à long terme, ils devraient vraiment le faire maintenant.

Le jeu de Gavi par les nombres contre Elche : 97% de précision de passe

89 touches

10 duels gagnés

6 fautes gagnées

5 touches en op. boîte

4 coups

2 chances créées

2 prises

1 but

1 aide Son premier but en Liga. pic.twitter.com/dT2fukxuct – Squawka Football (@Squawka) 18 décembre 2021

C’était une performance qui avait tout pour plaire: détermination, désir, rythme de travail, attitude, compétence, ambition, un objectif, une passe décisive et de la discipline aussi. Un autre carton jaune aurait entraîné une suspension d’un match et l’aurait exclu du match contre Séville.

Il y a eu aussi un moment révélateur après le match. Gavi a été capturé en revenant au vestiaire avec Ronald Araujo derrière lui. « C’est une machine », dit Araujo à la caméra à propos de Gavi avec un grand sourire sur le visage. Il n’a pas tort.

La victoire de Barcelone a été plus compliquée qu’elle ne devrait l’être, mais a rapporté trois points importants qui devraient remonter le moral. La fragilité de l’équipe était à nouveau visible, en particulier lorsqu’Elche a marqué deux fois en 94 secondes pour atteindre le niveau, mais la capacité de réagir et de trouver un vainqueur était importante.

La grande question est maintenant de savoir si Xavi et ses joueurs peuvent s’appuyer sur la victoire et terminer l’année en beauté lors de leur dernier match contre Séville. L’équipe de Julen Lopetegui vole haut à la deuxième place et vient de remporter une victoire sur l’Atletico, ce qui pourrait en fait aider le Barça.

Trois points au stade Ramon Sanchez-Pizjuan amèneraient le Barça au-dessus de l’Atletico dans le classement et à égalité de points avec Rayo Vallecano à la quatrième place. Après le chaos des derniers mois, ce ne serait pas le pire endroit pour terminer l’année.

Il y avait encore beaucoup de points négatifs lors du match de samedi, en particulier défensivement où le Barça était encore une fois médiocre et continue d’être un vrai toucher doux à l’arrière.

Le gardien Marc-Andre ter Stegen n’est pas le seul à blâmer, mais vous avez le sentiment qu’il aurait dû faire mieux avec les deux buts. Xavi a fortement soutenu l’Allemand avant le match, alors qu’il y avait aussi des rapports selon lesquels il aurait été dit qu’il était « intouchable ».

Et c’est peut-être l’un des problèmes de Ter Stegen. Le Barça a Neto, Inaki Pena et Arnau Tenas dans les parages, mais il n’y a tout simplement aucune pression sur l’Allemand pour sa place, rien pour le garder sur ses gardes. Et cela montre.

En effet, il a même été dit que Pena partirait en janvier à la recherche d’un football régulier et vous pouvez difficilement lui en vouloir. Le gardien aura 23 ans en mars et sa carrière ne va nulle part pour le moment au Camp Nou.

Le milieu de terrain Frenkie de Jong est un autre joueur qui était auparavant intouchable mais qui ne l’est clairement plus. Le Néerlandais a été étonnamment éliminé en seconde période contre Elche, bien que Xavi ait réduit son remplacement après le match et déclaré que c’était parce qu’il avait besoin de repos.

Même ainsi, vous vous demandez ce que l’avenir réserve à Frenkie à Barcelone. L’émergence de Gavi et Nico Gonzalez a accru la concurrence pour les places au milieu de terrain qui deviendra encore plus intense avec Pedri attendu en janvier.

Sergio Busquets reste le capitaine et il est peu probable qu’il abandonne, Gavi s’est rendu pratiquement impossible à laisser tomber pour le moment, et vous avez le sentiment que Pedri retournera directement dans l’équipe quand il sera en forme.

Il y a déjà eu beaucoup de spéculations sur l’avenir de De Jong, et vous pouvez probablement vous attendre à encore plus maintenant, mais il sera certainement intéressant de voir ce que le reste de la saison réserve au Néerlandais sous Xavi.