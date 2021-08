Cinq points de discussion de Barcelone 4-2 Real Sociedad

in

Barcelone a lancé une saison de Liga sans Lionel Messi pour la première fois en 18 ans avec une victoire 4-2 sur la Real Sociedad au Camp Nou qui devrait laisser les supporters prudemment optimistes quant à la vie sans le GOAT.

La formation de Ronald Koeman n’a pas donné trop de surprises, à part peut-être un début pour Eric Garcia, avec Pedri de retour en action aux côtés de Frenkie de Jong, de nouveau en forme.

L’entraîneur du Barca et Gerard Pique avaient parlé avant le match de la nécessité d’être unis cette saison, et c’était amusant de regarder les joueurs attaquer et défendre en équipe dans une période d’ouverture impressionnante qui a marqué trois buts.

Bien sûr, le Barca étant le Barca, il y avait toujours du temps pour le drame. Deux buts bâclés encaissés offraient à La Real l’espoir d’un point improbable jusqu’à ce que Sergi Roberto tue leurs rêves avec le quatrième du Barca dans les arrêts de jeu.

Ce n’était pas une performance parfaite, bien sûr, mais c’était probablement bien mieux que ce que la plupart des gens attendaient contre une équipe qui a terminé cinquième la saison dernière. Et n’oubliez pas que le Barça était sans joueurs tels que Marc-André Ter Stegen, Ansu Fati, Ousmane Dembele et Sergio Aguero.

L’homme du moment Pique l’a bien résumé après le match aussi. Il a déclaré à Movistar : « La Real a bien joué mais n’a pas créé beaucoup d’occasions. Je pense que nous allons nous amuser cette année.

Pique avait fait la une des journaux avant le match après l’apparition de nouvelles recrues Memphis Depay et Eric Garcia pourraient jouer dans le match parce que le défenseur central avait accepté une grosse baisse de salaire.

Le geste du joueur de 34 ans a été largement applaudi, et à juste titre, mais les choses se sont encore améliorées dimanche lorsqu’il a marqué le premier but du club de la saison. Memphis a pris le relais et a laissé tomber un ballon sur la tête de Pique pour ouvrir le score après seulement 19 minutes. Après tout ce qui s’était passé, il semblait approprié que ce soit Pique qui ait lancé le Barça en 2021-2022.

C’était aussi un but historique pour le défenseur central.

Pique se dirige peut-être vers la fin de sa carrière, mais son leadership et son dévouement évident au club seront nécessaires cette saison. Comme Koeman l’a dit après le match, “Pique est le leader de cette équipe, il l’était aussi la saison dernière.”

Un autre joueur qui semble pouvoir soulager une partie de la douleur du départ de Messi est le nouvel arrivant Memphis Depay qui a connu des débuts impressionnants en Liga contre la Real Sociedad.

Le Néerlandais aime clairement la vie au Camp Nou et semble déterminé à tirer le meilleur parti de sa grande chance à Barcelone. Peut-être plus important encore, il semble avoir la personnalité requise pour réussir avec les géants catalans.

Memphis Depay a créé quatre occasions en première mi-temps contre la Real Sociedad, aucun joueur n’en a créé plus en Liga au cours du week-end d’ouverture jusqu’à présent. Et il a une passe décisive à montrer pour cela. pic.twitter.com/FtxU6U46v9 – Squawka Football (@Squawka) 15 août 2021

Memphis a semblé dangereux tout au long et semble être le créateur du Barça cette saison. Son aide pour Pique a aidé le Barça sur son chemin, alors qu’il y avait aussi quelques coups soignés et un grand effort pour lober le gardien à 40 mètres.

Le très décrié Martin Braithwaite a également aidé à lever la morosité de Messi. L’international danois a terminé le match avec deux buts et une passe décisive dans une belle prestation du joueur de 30 ans.

Il y a eu beaucoup de discussions cet été sur la vente de Braithwaite, bien que l’agent de l’attaquant ait insisté sur le fait que le Danois ne va nulle part malgré toutes les spéculations.

Il reste encore du temps sur le marché des transferts pour que le Barça vende des joueurs, et les pressions financières du club signifient que rien ne peut vraiment être exclu. Pourtant, c’est le genre de performance qui suggère que Braithwaite restera, en particulier avec Messi parti et Aguero jusqu’en novembre. Koeman était certainement plein d’éloges pour Braithwaite après le match.

“Je pense que c’est un exemple de professionnel, il travaille toujours pour l’équipe et a amélioré son jeu”, a-t-il déclaré. Il nous aide beaucoup et il est rapide et difficile à arrêter. Je suis ravi d’avoir des joueurs comme lui.

À l’autre bout du terrain, Eric Garcia a également fait ses débuts en défense centrale en tant que partenaire de Gerard Pique. C’était quelque peu surprenant de voir Garcia entrer directement dans l’équipe devant Ronald Araujo, mais Koeman a expliqué après le match que c’était parce qu’il avait un « rythme de match » après les Jeux olympiques.

La défense est un domaine que le Barça doit améliorer cette saison s’il veut faire quoi que ce soit, et Garcia a offert une prestation assurée lors de sa première sortie. Il semble que l’international espagnol se battra avec Araujo pour une place cette saison, mais l’avenir pourrait voir les deux jouer ensemble.

La sélection de Koeman a également suggéré que Garcia devance désormais Clément Lenglet dans l’ordre hiérarchique, tandis que Samuel Umtiti n’a même pas fait partie de l’équipe dans ce qui semble encore un autre message au Français qu’il n’est plus requis au Camp Nou.