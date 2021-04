Cinq points de discussion de Barcelone 5-2 Getafe

Le Barça est entré dans le match sous un peu de pression après avoir vu l’Atletico, le Real Madrid et Séville gagner, mais toujours en sachant que la destination du titre reste entre leurs mains.

Getafe semblait être un test délicat, mais le Barça a émergé avec les trois points et n’a plus que sept matchs à jouer. Le score de 5-2 a un peu flatté le Barça, mais l’équipe de Ronald Koeman était à l’aise, à part un sort de 20 minutes après que Getafe eut porté le score à 3-2.

C’est une bonne victoire qui vient à la suite du triomphe de la Copa del Rey et prépare le Barca bien avant un grand week-end en Liga. Le premier est le Real Madrid, qui accueille le Real Betis samedi soir. Séville affronte ensuite Grenade, l’Atletico se dirige vers l’Athletic et le Barça est absent à Villarreal.

L’une des clés de la charge de titre du Barça est, bien sûr, la forme du capitaine Lionel Messi qui semble actuellement absolument déterminé à faire glisser son équipe vers le haut du tableau.

Le match de jeudi a vu Messi marquer un autre doublé. Il a maintenant marqué un doublé lors de quatre de ses six derniers matches toutes compétitions confondues avec Barcelone.

Un autre jour, il aurait peut-être aussi eu un tour du chapeau. Le capitaine a été refusé par la barre transversale dans les premières minutes du match, puis a confié les tâches de pénalité à Antoine Griezmann dans le temps d’arrêt.

Les buts de Messi contre Getafe ont également resserré son emprise sur le Pichichi. Il a maintenant 25 ans en Liga pour la saison, pour la 12e campagne consécutive, et a quatre ans d’avance sur le challenger le plus proche Karim Benzema.

Le capitaine de Barcelone n’est pas le seul joueur à mériter le crédit pour la victoire du Barça sur Getafe, car Sergio Busquets a également brillé au milieu de terrain jeudi soir.

Le point culminant a bien sûr été la passe tout simplement magnifique qu’il a jouée pour que Messi puisse courir et ouvrir le score après seulement huit minutes.

Cela représente maintenant quatre passes décisives pour Busi cette saison, une amélioration par rapport à ses deux dernières campagnes.

Sergio Busquets a maintenant quatre passes décisives en 29 matchs de Liga cette saison. Plus qu’il n’en a réussi lors de ses deux dernières saisons combinées (3 en 68 apparitions). pic.twitter.com/tgjpPQVBWJ – Squawka Football (@Squawka) 22 avril 2021

La performance du joueur de 32 ans a également attiré les éloges de Ronald Koeman après le match, qui estime que la formation 3-5-2 fait ressortir le meilleur du milieu de terrain.

«C’est un joueur très intelligent et très important pour l’équipe, surtout à cause de sa façon d’être», a-t-il déclaré. «Jouer avec trois défenseurs centraux l’a aidé à utiliser sa qualité.»

C’est une toute autre histoire pour le pauvre vieux Clément Lenglet qui ne peut tout simplement pas faire une pause cette saison et a eu une autre sortie difficile pour les géants catalans.

Tout a commencé après seulement six minutes lorsque le Français a été sévèrement réservé pour bloquer Juan Iglesias après que l’arrière latéral de Getafe l’ait heurté directement.

Clement Lenglet est le seul joueur à avoir marqué un but contre son camp, a été expulsé et a commis une erreur menant à un but adverse en Liga cette saison pic.twitter.com/polNBC5QF3 – WhoScored.com (@WhoScored) 23 avril 2021

Cela ne s’est pas arrêté là cependant. Lenglet a ensuite donné un but contre son camp, détournant la frappe d’Angel Rodriguez devant Ter Stegen, pour donner à Getafe une bouée de sauvetage après que Messi ait donné au Barca un départ parfait.

Le but est venu quand Oscar Mingueza était en dehors du terrain pour recevoir un traitement et après une mauvaise défense, une fois de plus, du Barça. Cependant, c’est Lenglet qui a malheureusement eu la touche décisive, et sa misère a été comblée quand il a été accro à la mi-temps.

Koeman a choisi de faire deux changements à la mi-temps, amenant Ronald Araujo et Ilaix Moriba pour Lenglet et Gerard Pique. Francisco Trincao était le prochain à arriver, mais les remplaçants ont perturbé le flux du Barça dans ce qui était une seconde mi-temps plate.

En fait, tout est devenu un peu nerveux quand Araujo a donné un penalty et Getafe l’a fait 3-2. La pression était également assez révélatrice sur la ligne de touche lorsque Koeman a perdu le poteau et a fait rage à Oscar Mingueza pour avoir rejoint une attaque et laissé la défense exposée.

Koeman a ensuite enlevé Mingueza et l’a remplacé par Samuel Umtiti pendant les 15 dernières minutes, bien qu’il ait nié après le match que le remplacement était dû au fait qu’il était en colère contre le jeune.

Le Néerlandais a également poursuivi en disant qu’il avait parlé à Mingueza et “il n’y a pas de problème”, mais c’était certainement un incident curieux compte tenu de la performance du défenseur contre Getafe et tout au long de la saison.