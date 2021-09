Cinq points de discussion de Benfica 3-0 Barcelone

in

Après le sommet du brillant retour de but d’Ansu Fati dimanche, Barcelone a connu un nouveau creux alors que les hommes de Ronald Koeman ont subi une nouvelle catastrophe en Ligue des champions.

Benfica a manqué les vainqueurs mérités 3-0 à l’Estadio da Luz pour laisser un Barcelone sans espoir et inutile en bas du groupe E et Koeman regardant à nouveau le sac en face.

Les cinq derniers matchs de Barcelone en Ligue des Champions #UCL : ❌ Défaite 3-0 à Benfica

❌ Défaite 3-0 face au Bayern

1-1 nul avec le PSG

❌ Défaite 4-1 face au PSG

❌ Défaite 3-0 face à la Juventus ️ Le navire de Barcelone coule rapidement pic.twitter.com/SrGpkKmfiC – WhoScored.com (@WhoScored) 30 septembre 2021

Une fois de plus, le Néerlandais a changé de formation et il n’a fallu que deux minutes et 13 secondes à Benfica pour montrer que Koeman s’était à nouveau trompé lorsque Darwin Nunez a marqué.

Le Barça aurait toujours pu trouver un moyen de revenir, mais Luuk de Jong, que seul Koeman voulait ne pas oublier, a raté une autre gardienne et a ensuite gêné le suivi de Pedri.

Koeman a apporté des changements, mais laisser tomber Frenkie de Jong, le joueur le plus efficace de son équipe, en défense était une très mauvaise idée et en seconde période, ce n’était que le chaos. De nouveau.

Nous savons tous qu’il y a beaucoup de problèmes à Barcelone en ce moment en raison des finances et des blessures du club, mais ce qui est clair comme du cristal, c’est que l’équipe devrait toujours performer bien au-dessus de son niveau actuel.

Eric Garcia a vécu une période assez torride à Barcelone depuis son retour de Manchester City et a fait un autre cauchemar à Benfica.

L’arrière central était en faute pour le premier but de Benfica qui a laissé Barcelone sous le choc quelques minutes après le coup d’envoi et a terminé la soirée avec un autre carton rouge à ajouter à sa collection.

Garcia n’a évidemment encore que 20 ans mais a offert très peu de preuves depuis son retour qu’il est vraiment à la hauteur et vous devez vous demander pourquoi Koeman l’a choisi dans le cadre d’un dos trois au lieu d’Oscar Mingueza.

En toute honnêteté, le jeune n’était pas le seul défenseur à lutter. Gerard Pique a dû être remplacé avant d’être expulsé, Sergino Dest a accordé un penalty et Sergi Roberto n’a encore une fois rien offert à l’arrière droit.

Garcia n’était pas le seul joueur de Barcelone à souffrir à l’Estadio da Luz alors que Luuk de Jong a réalisé une autre performance qui a laissé les supporters se demander, pas pour la première fois, pourquoi diable le Barça l’avait signé le jour de la date limite.

Frenkie de Jong avait mis un égaliseur sur une assiette pour son homonyme après seulement 10 minutes, mais l’international néerlandais a réussi à tout gâcher complètement.

Il y avait aussi une autre occasion claire après la pause qui mendiait, même s’il aurait probablement été hors-jeu s’il avait réussi à trouver le fond des filets de toute façon.

De Jong a clairement été amené en tant que plan B, un joueur qui doit sortir du banc pour marquer un but, mais a dû jouer régulièrement en raison des blessures d’Ansu Fati, Ousmane Dembele, Sergio Aguero et Martin Braithwaite.

Les blessures lui ont permis d’essayer de montrer ce qu’il peut faire cette saison en prêt au Camp Nou, mais n’a réussi qu’à confirmer qu’il n’aurait jamais dû être signé en premier lieu.

L’un des rares joueurs à être crédité du match de mercredi était Frenkie de Jong. Le Néerlandais était le meilleur joueur sur le terrain dans les phases d’ouverture jusqu’à la curieuse décision de Koeman de le mettre en défense.

De Jong a créé des occasions précoces pour Luuk et Memphis Depay et son départ du milieu de terrain a été une grosse perte pour le Barça et a joué un rôle dans l’équipe perdant complètement l’intrigue en seconde période.

5 – En seulement 45 minutes, Frenkie de Jong a été directement impliqué dans cinq tirs (deux tentatives et trois passes décisives), égalant son meilleur record dans un match de l’#UCL (cinq, deux et trois avec l’Ajax également contre Benfica en octobre 2018). Phare. pic.twitter.com/hvNqT89MAi – OptaJose (@OptaJose) 29 septembre 2021

La soirée s’est avérée difficile pour le Néerlandais lors de sa 100e apparition toutes compétitions confondues pour Barcelone. Pendant ce temps, il a réussi 60 victoires, 19 nuls, 21 défaites, a marqué 9 fois et a réussi une précision de passe de 91,9%.

Après le match, il a été demandé à De Jong si un changement d’entraîneur résoudrait les problèmes du Barça et a déclaré qu’il ne pensait pas que ce soit la réponse, bien qu’il n’ait guère soutenu son compatriote.

“Je ne pense pas que changer d’entraîneur soit la solution”, a-t-il déclaré. « Je ne peux pas parler de Koeman, ce n’est pas ma place. Nous devons continuer à nous battre, rester ensemble et surmonter cette situation. Nous ne pouvons y échapper qu’en travaillant dur et en étant unis en équipe. »

Le résultat de Barcelone signifie qu’ils sont confrontés à une véritable bataille pour se qualifier pour les huitièmes de finale et qu’ils devront peut-être même commencer à penser à la possibilité de jouer au football en Ligue Europa cette saison s’ils terminent troisièmes.

Les deux prochains matchs contre le Dynamo Kiev sont cruciaux pour que le Barça progresse et donneront à l’équipe l’espoir de pouvoir encore décrocher la deuxième place. Les hommes de Koeman ont finalement battu les champions d’Ukraine à domicile et à l’extérieur la saison dernière.

Prédisez comment le Groupe E finira… 1. _______

2. _______

3. _______

4. _______#UCL – UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 29 septembre 2021

L’équipe de Mircea Lucescu a commencé par un match nul et vierge contre Benfica, mais a été battue 5-0 par le Bayern Munich mercredi lors d’une victoire convaincante pour les champions de Bundesliga à l’Allianz Arena.

Sergio Busquets et Frenkie de Jong ont tous deux parlé des chances de qualification du Barça après leur match, mais il faudra une énorme amélioration si les géants catalans veulent se faufiler dans les 16 derniers.