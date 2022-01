Cinq points de discussion de Grenade 1-1 Barcelone

L’incapacité de Barcelone à contrôler les matchs a de nouveau été démontrée samedi alors que les géants catalans ont laissé filer une avance de 1-0 pour faire match nul 1-1 à Grenade et ont raté l’occasion de se hisser à la troisième place du classement.

Bien sûr, cela aurait pu être une autre histoire si le premier but de Luuk de Jong avait été maintenu. C’est le plus dur des appels de hors-jeu qui a décidé que Gavi était hors-jeu lors de la préparation.

De Jong a finalement trouvé le fond des filets, après un superbe ballon de Dani Alves, et cela semblait avoir suffi pour gagner. Avec un peu plus de contrôle, cela aurait dû l’être aussi, mais le Barça s’est effondré tard et a finalement concédé à la 89e minute.

La blessure d’Eric Garcia n’a pas aidé, tandis que l’expulsion de Gavi a été un véritable tournant et a remis l’initiative à Grenade. Pourtant, les remplacements de Xavi n’ont pas non plus aidé la cause du Barça et il sera déçu de voir son équipe concéder encore une fois sur un coup franc.

La blessure d’Eric est un coup dur, le joueur de 21 ans ayant connu un match solide en défense centrale jusqu’à ce qu’il soit contraint à l’arrêt en raison d’un problème aux ischio-jambiers qui devrait l’empêcher de jouer pendant quelques semaines.

C’est aussi un mauvais timing avec Ronald Araujo également absent à cause d’une blessure à la main. Xavi a déclaré qu’avant le match contre Grenade, il serait difficile de voir l’Uruguayen en Super Coupe et il semble que Garcia sera également absent maintenant.

Il ne fait aucun doute qu’Eric a connu un début de carrière difficile à Barcelone après son retour de Manchester City, mais il a semblé beaucoup plus assuré ces dernières semaines. Bien sûr, il y a beaucoup de place pour l’amélioration, mais le jeune a visiblement gagné en confiance ces dernières semaines.

La blessure d’Eric signifie que Clément Lenglet pourrait obtenir le feu vert à la Super Coupe aux côtés de Gerard Pique en défense. Le Français n’a guère impressionné après avoir remplacé Garcia à Grenade et a réussi à obtenir une réservation quelques minutes après son envoi.

Il ne fait aucun doute que l’expulsion de Gavi a eu une grande influence sur le match et que le joueur de 17 ans doit apprendre rapidement. Le milieu de terrain revenait tout juste d’une suspension, après avoir écopé de cinq cartons jaunes, et devra maintenant faire face à une autre suspension.

Xavi l’a assez bien résumé après le match lorsqu’on lui a posé des questions sur le carton rouge.

« L’expérience et le savoir-faire viennent avec les jeux. Nous ne pouvons rien demander de plus à Gavi », a-t-il déclaré. « C’est un joueur qui nous donne beaucoup et son licenciement nous a affaiblis, évidemment. »

Et Gavi donne vraiment beaucoup à Barcelone. Il pensait avoir récolté sa troisième passe décisive de la saison avec un superbe ballon dans De Jong avant que VAR ne décide qu’il était en fait hors-jeu.

Son désir et sa faim pour le jeu sont évidents et indispensables dans cette équipe du Barça, mais un peu de discipline est certainement nécessaire à l’avenir.

Un joueur dont Gavi peut sûrement apprendre est son nouveau coéquipier Dani Alves qui a fait ses débuts en Liga avant même la naissance du jeune milieu de terrain. Alves est également devenu le joueur le plus âgé à jouer pour Barcelone en Liga samedi lorsqu’il est entré sur le terrain à l’âge de 38 ans et 247 jours (battant Pinto).

Remarquablement, Alves a fait son retour en Liga pour Barcelone lors du même match où il a disputé son dernier match de championnat pour les Catalans en 2016. Encore plus remarquable, il est venu avec une passe décisive contre Grenade.

14 mai 2016 : Dani Alves assiste contre Grenade lors de son dernier match de Liga avant de quitter Barcelone. 8 janvier 2022 : Dani Alves assiste contre Grenade lors de son premier match de Liga depuis son retour à Barcelone. pic.twitter.com/kMckIPVcQN – ESPN FC (@ESPNFC) 8 janvier 2022

Il y avait des sourcils levés quand Alves est arrivé, mais il ressemble déjà à une bonne signature et prouve que l’âge n’est vraiment qu’un chiffre. Le Brésilien a produit un ballon somptueux pour le but de De Jong, s’est créé deux occasions supplémentaires, a remporté le ballon 10 fois et a effectué 45 de ses 54 passes.

Luuk de Jong est un autre joueur qui a haussé les sourcils à Barcelone, qui a de nouveau visé les géants catalans avec une autre bonne tête. Le Néerlandais devrait partir en janvier après seulement quelques mois de prêt, mais pourrait changer d’avis avec ses récentes performances.

Bien sûr, les blessures et Covid ont à peu près forcé Xavi à jouer contre De Jong, mais il a livré la marchandise et a probablement réalisé sa meilleure performance pour Barcelone contre Grenade samedi.

Xavi a été interrogé sur l’avenir de De Jong après le match, mais n’a pas vraiment révélé grand-chose.

« Luuk fait partie de l’équipe, nous devons voir ce qui se passe pour équilibrer la limite de salaire pour inscrire Ferran, mais Luuk nous a beaucoup aidés. Je suis très content pour Luuk, mais je suis foutu du résultat.

De Jong a été amené au Barça par Ronald Koeman, mais a bien mieux paru sous Xavi ces dernières semaines. Reste à savoir si cela suffira à le garder au club, en particulier avec le retour d’Ansu Fati et l’arrivée de Ferran Torres.