Cinq points de discussion de l’Athletic 1-1 Barcelone

Nous savons tous que remplacer Lionel Messi est une tâche impossible, mais Memphis Depay semble déterminé à faire de son mieux pour compenser la perte de l’Argentin.

Le Néerlandais était une fois de plus une présence vivante pour les géants catalans contre l’Athletic et le choix du peloton en attaque où Antoine Griezmann était largement invisible et Martin Braithwaite ne restera dans les mémoires que pour avoir raté une gardienne absolue.

En effet, c’était Memphis qui avait entraîné Braithwaite à la sixième minute pour ce qui aurait dû être le premier but. Braithwaite a été à juste titre applaudi pour sa performance la semaine dernière contre La Real, mais ce fut un raté choquant.

Tout cela signifiait qu’il était laissé à Memphis de fournir le moment d’inspiration qui a sauvé un point pour le Barça à San Mames. Le Néerlandais a produit une finition brillante pour écraser le ballon dans le toit du filet et ouvrir son compte en Liga avec style.

Le seul autre vrai point positif de samedi soir a été la performance de Frenkie de Jong au milieu de terrain. Le Néerlandais a de nouveau été la force motrice de Barcelone et a de nouveau joué un rôle influent.

Le milieu de terrain est sorti de nulle part pour refuser à Inaki Williams un brillant bloc volant en première mi-temps après que Neto se soit mis dans le pétrin et ait presque marqué à l’autre extrémité avec un lob qui a fini par toucher les boiseries.

Le départ de Messi signifie que le Barça a besoin de joueurs clés pour intensifier cette saison. De Jong et Memphis ont recherché le défi lors des deux premiers matchs de la saison, mais ont besoin de plus de leurs coéquipiers pour emboîter le pas.

Les problèmes défensifs du Barca sont assez connus et la ligne de fond a eu du mal à recommencer samedi. Neto avait l’air nerveux toute la nuit et était pauvre avec le ballon à ses pieds, tandis qu’Eric Garcia était clairement ciblé par l’Athletic et trouvait Inaki Williams un client coriace.

Il ne fait aucun doute que ce fut un match difficile pour le joueur de 20 ans qui a malheureusement appris que son grand-père était décédé juste avant le coup d’envoi. Garcia a terminé la soirée avec un carton rouge dans les arrêts de jeu, bien que le défi ait bien pu empêcher un vainqueur tardif pour l’Athletic.

Gérard Piqué a également connu une soirée difficile. Des rapports avant le match affirmaient que le personnel médical du Barca avait conseillé au défenseur de se reposer à cause d’un problème. Alors, bien sûr, Pique a commencé et n’a réussi que 32 minutes avant de se blesser au mollet.

Le remplaçant de Pique était Ronald Araujo qui a ajouté un rythme bien nécessaire à la ligne de fond mais a également eu une tranche de malchance. L’Uruguayen semblait avoir marqué un but parfaitement bon avec un coup de pied au-dessus, seulement pour le voir refusé pour une faute dans la préparation.

La blessure de Pique, le carton rouge de Garcia et la décision d’envoyer enfin Pedri pour des vacances en retard signifient que Ronald Koeman devra apporter des changements la prochaine fois pour la visite de Getafe.

Araujo semble certain de commencer maintenant et pourrait même être rejoint en défense centrale par Clément Lenglet si Pique ne revient pas à temps. Oscar Mingueza pourrait également être en lice alors qu’il se rapproche d’un retour d’une blessure aux ischio-jambiers.

Koeman devra également trouver un remplaçant pour Pedri. Le Néerlandais ira probablement avec Sergi Roberto, mais il y a des rumeurs selon lesquelles Philippe Coutinho pourrait être disponible à temps pour la semaine prochaine.

Les supporters espèrent également des minutes pour Yusuf Demir et Riqui Puig. Ce qui est certain, c’est que Koeman a besoin de beaucoup plus de son trio de milieu de terrain que ce que nous avons vu contre l’Athletic samedi.

Barcelone et Koeman seront toujours heureux de repartir avec San Mames avec un match nul 1-1 après avoir été dominés pendant de longues périodes de jeu et comme si une première défaite de la saison était imminente.

San Mames n’est jamais un endroit facile où aller et fournit toujours un test physique et mental aussi intense pour les équipes. Les hommes de Koeman n’étaient pas du tout géniaux, mais méritent d’être récompensés pour avoir creusé après avoir pris du retard et avoir ensuite réussi à trouver un égaliseur.

Le onze de départ du Néerlandais était prévisible et ne semblait pas du tout préparé à ce qui allait arriver. Il n’y a eu aucune surprise de la part de l’Athletic, qui a choisi le Barca dès le départ, mais Koeman semblait assez impuissant sur la ligne de touche quant à ce qu’il fallait faire avec la presse des hôtes.

Bien sûr, nous n’en sommes qu’à deux matchs et Koeman a de grands noms pour revenir dans l’équipe. Pourtant, cette performance n’offrait pas beaucoup de confiance que Koeman peut reconstruire avec succès cette équipe à la suite de la sortie de Messi.