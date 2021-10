Cinq points de discussion de l’Atletico 2-0 Barcelone

in

Le match de samedi était considéré comme le dernier match de Ronald Koeman à la tête de Barcelone, mais tout a changé quelques heures avant le coup d’envoi lorsque le président Joan Laporta a insisté sur le fait que ce n’était pas le cas et que le Néerlandais resterait.

Les propos de Laporta ont été un véritable choc après des semaines de spéculation et de terribles performances de Barcelone sous Koeman. On ne sait toujours pas à quoi pense Laporta. Le Barça ne peut-il pas se permettre de limoger Koeman ou les chefs de club ne pourraient-ils pas trouver un remplaçant approprié maintenant?

Quoi qu’il en soit, ce qui a suivi a été une autre performance misérable des géants catalans qui ont perdu 2-0 mais auraient facilement pu en concéder quelques autres. Une fois de plus, le Barça n’a jamais eu l’air de marquer et a été ouvert beaucoup trop facilement par les hôtes.

Koeman semble penser qu’il pourra changer les choses une fois que ses joueurs blessés seront de retour, mais la liste des matches ne permet pas une lecture confortable. Valence, le Dynamo Kiev et le Real Madrid sont les prochains et la pression sur Koeman ne disparaît pas malgré les propos de Laporta.

La vulnérabilité de Barcelone en défense n’est pas nouvelle et s’est avérée coûteuse à maintes reprises au cours des dernières saisons. Sous Koeman, il semble que la ligne de fond s’aggrave encore avec deux autres buts encaissés samedi.

Les géants catalans n’ont réussi que deux feuilles blanches toute la saison, les erreurs individuelles sont devenues monnaie courante, et même le gardien de but Marc-André ter Stegen semble être loin de la présence composée et assurée qu’il était auparavant.

La frustration est également au rendez-vous avec Gerard Pique et Sergio Busquets qui échangent rapidement leurs opinions après le premier but.

Ronald Araujo a été superbe jusqu’à présent cette saison, mais a eu du mal à affronter Joao Felix, alors que c’était le genre de performance qui suggérait que le temps de Gerard Pique au plus haut niveau pourrait enfin être en hausse.

La même chose peut être dite de Sergio Busquets qui a offert peu de protection à sa défense, ce qui a rendu la tâche d’autant plus douloureuse lorsque Koeman a décidé de s’en prendre à Nico Gonzalez, 19 ans, après le match.

L’adolescent saura aussi bien que quiconque qu’il a été pris hors de position à des moments cruciaux au cours de ses 45 minutes sur le terrain, mais être appelé en public par son manager lors de son deuxième départ à Barcelone ne me semble pas être le meilleur moyen. pour nourrir les talents.

Les problèmes du Barca sont tout aussi criants à l’autre bout où pour le deuxième match consécutif, les Catalans ont profité de beaucoup de possession sans jamais avoir l’air de marquer ou même de savoir comment créer un danger.

Philippe Coutinho avait l’une des rares vues sur les buts. Gavi avait très bien fait dans la préparation, mais le Brésilien n’a pu gérer qu’un effort assez docile qui a volé directement à Jan Oblak.

Ailleurs, Memphis Depay a une nouvelle fois fait de son mieux mais manquait cruellement de soutien, tandis que Frenkie de Jong, qui évoluait en défense centrale en milieu de semaine, était curieusement posté sur l’aile droite et n’a pas pu entrer dans le match.

Barcelone n’a maintenant réussi que 11 buts en neuf matchs et a grandement besoin de récupérer rapidement ses attaquants blessés. Cela ne résoudra pas tous leurs problèmes, mais avoir Ousmane Dembele et Sergio Aguero comme options avec Ansu Fati et Memphis Depay devrait aider à relancer l’attaque.

Les problèmes de buts de Koeman ont été exacerbés par la vue de Luis Suarez en train de jouer Thomas Lemar pour le premier but, puis d’ajouter le deuxième pour tuer les espoirs du Barça de ramener quoi que ce soit du stade Wanda Metropolitano.

Suarez a déjà parlé à plusieurs reprises de la façon dont il était blessé par la façon dont sa sortie du Barça a été gérée, et son geste après son but semblait viser Koeman et le bref appel téléphonique que le Néerlandais a passé à l’attaquant pour lui dire sa carrière au Camp Nou était fini.

L’Uruguayen a nié cela après le match, bien qu’étant donné le sourire sur son visage quand il l’a dit, peu de gens l’ont cru. La sortie de Suarez n’était pas la pire chose que le Barça ait faite ces derniers temps, mais les effets de la décision du club de le laisser devenir un rival sans pour autant faire venir un remplaçant adéquat se font toujours sentir.

La seule très bonne nouvelle pour le Barça en ce moment est que la pause internationale est à nos portes et que les géants catalans ont maintenant deux semaines pour se reposer, récupérer quelques joueurs blessés et essayer de trouver un moyen d’aller de l’avant après un mauvais début de 2021- 22.

Barcelone a au moins évité un carton rouge lors d’un match à l’extérieur pour la première fois cette saison #AtletiBarca ‍♂️ Alors au moins il y a ça… – WhoScored.com (@WhoScored) 2 octobre 2021

On espère qu’Aguero sera de retour à temps pour la visite de Valence le 17 octobre, alors qu’il y a une chance qu’après deux semaines d’entraînement supplémentaires, Ansu Fati soit en mesure de commencer enfin pour le Barça.

Espérons que Pedri, Jordi Alba et Alejandro Balde reviendront également après la pause internationale et Ousmane Dembele ne devrait pas être trop en retard alors qu’il se remet de sa dernière opération.

Le retour des stars blessées laissera également Koeman à court d’excuses si les choses ne s’améliorent pas, les Catalans devant remettre rapidement leur campagne sur une sorte de piste.