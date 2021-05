Cinq points de discussion de Levante 3-3 Barcelona

Le match nul de Barcelone avec Levante a laissé les espoirs de titre du club en lambeaux alors que les géants catalans ont glissé une fois de plus dans un grand match sous Ronald Koeman.

La chance de monter en tête du classement, du moins temporairement, était à nouveau offerte mardi soir, mais le Barça l’a ratée et a simplement prouvé qu’il ne méritait pas d’être couronné champion.

Bien sûr, les visiteurs auraient dû prendre les trois points pour garder leurs espoirs de titre vivants pour un autre week-end. Trois buts à Levante auraient dû suffire pour la victoire mais une fois de plus, le Barça s’est effondré et les Frogs se sont amusés contre les géants catalans.

Une avance de 2-0 a été perdue, puis un avantage de 3-2 gaspillé alors que le Barça produisait un mélange trop familier d’occasions manquées et de défense abimée. Beaucoup de choses ont changé au Camp Nou cette saison, mais c’est le genre de performance qui a rappelé de mauvais souvenirs des sorties de la Ligue des champions.

Photo de Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via .

Le résultat exercera une pression sur Ronald Koeman qui est entré dans le match avec des informations selon lesquelles le Barça a des doutes sur sa continuité et pourrait décider de se séparer cet été.

si tel est le cas, ce résultat ne fera qu’accélérer le départ de Koeman. La décision de remplacer Ronald Araujo par Sergi Roberto au lieu, vous savez, d’un véritable défenseur à la mi-temps s’est avérée assez désastreuse puisque Levante a marqué trois fois en seconde période.

En effet, le Barça semble avoir reculé depuis la fin de sa série de 19 matches sans défaite, et l’insistance de Koeman à utiliser à peu près la même équipe chaque semaine, malgré le calendrier brutal, continue de frustrer.

L’échec du Néerlandais dans les grands matches et la mauvaise gestion du jeu ne seront certainement pas passés inaperçus au Camp Nou.

Koeman a peut-être remporté la Copa del Rey et donné une chance à la jeunesse cette saison, mais il est difficile de le voir rester. La seule question maintenant est de savoir qui remplace Koeman si le moment n’est toujours pas propice pour Xavi?

Photo par Alex Caparros / .

Le penchant de Koeman pour Sergi Roberto n’aidera probablement pas non plus la cause du Néerlandais, le joueur de 29 ans se classant dans une catégorie désastreuse après être sorti du banc à la mi-temps, puis avoir été remplacé tardivement.

Roberto n’est tout simplement pas un défenseur et la décision de le faire venir plutôt qu’Oscar Mingueza était au mieux perplexe. Moins de 15 minutes après l’introduction de Roberto, le match était de 2-2 et le Barça vacillait.

Roberto n’a pas été le seul défenseur à lutter, mais il s’est certainement démarqué avec une performance qui n’aura convaincu personne au Camp Nou qu’il méritait un nouveau contrat.

L’accord actuel du défenseur / milieu de terrain expire en 2022 et il semble que le moment soit venu de dire au revoir.

L’un des rares points positifs contre Levante était le but de Lionel Messi qui le porte à 29 ans en Liga et garantit presque un huitième trophée Pichichi record pour le capitaine de Barcelone.

Messi a maintenant huit buts d’avance sur ses rivaux les plus proches Karim Benzema et Gerard Moreno, et vous ne parieriez pas contre lui en marquant à nouveau lors des derniers matchs du Barca et en atteignant la barre des 30 buts pour une autre saison.

L’Argentin a longtemps fait savoir qu’il n’était pas trop gêné par les récompenses individuelles, mais c’est encore une autre réalisation remarquable de dominer à nouveau les classements de l’élite espagnole.

Il convient également de noter que 21 de ces buts ont été marqués lors des 19 derniers matchs de Messi en Liga, ce qui n’est pas mal pour un joueur qui aura 34 ans le mois prochain.

Photo de Jose Miguel Fernandez / NurPhoto via .

Le prochain match de Barcelone est un dernier match à domicile de la saison contre le Celta Vigo dimanche, et Koeman sera obligé de faire au moins un changement avec Frenkie de Jong suspendu après avoir remporté une cinquième réservation de la saison.

Le Néerlandais a été à un match d’une interdiction pour les 14 derniers matches, mais a finalement revu le jaune et va maintenant prendre une rare pause et abandonner sa place habituelle au milieu de terrain.

Le Néerlandais ne pourra pas non plus faire appel à Roberto. La saison du joueur de 29 ans s’annonce après avoir été exclu pour une blessure musculaire, tandis que Ronald Araujo semble également un doute en raison d’un problème à la cheville.

Koeman a favorisé Ilaix Moriba ces dernières semaines mais le jeune n’a pas du tout joué contre Levante. Au lieu de cela, c’est Riqui Puig qui a vu du temps de jeu dans les dernières minutes. Avec son travail menacé, Koeman pourrait-il enfin se tourner vers le jeune dimanche?