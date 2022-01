Cinq points de discussion de Linares 1-2 Barcelone

Barcelone a survécu à une autre frayeur de la Copa del Rey après être revenu par derrière pour vaincre Linares, l’équipe de troisième niveau mercredi. C’était un terrain où le Barça B a perdu 2-1 en octobre, et l’équipe senior a finalement obtenu le même résultat, mais seulement après que Gerard Pique, Ousmane Dembele et Frenkie de Jong aient été présentés à la mi-temps.

Les 45 premières minutes ont probablement été les pires que nous ayons vues sous Xavi alors qu’un Barca négligent et négligent s’est mal débattu. Le but était aussi mauvais à concéder. Riqui Puig et Jordi Alba n’ont pas réussi à empêcher le centre tandis qu’Oscar Mingueza et Eric Garcia se sont levés et ont regardé Hugo Díaz rentrer chez lui.

Photo de JORGE GUERRERO/. via .

Riqui a eu un match particulièrement médiocre qui a été pénible à regarder. C’est la première fois qu’il débute deux matchs de suite cette saison, mais il a perdu possession du ballon d’innombrables fois en première mi-temps et ce n’était pas une surprise de le voir accroché à la pause. Cela pourrait prendre un certain temps jusqu’à ce que nous le revoyions sur cette preuve.

Mingueza était un autre joueur qui était bien en dessous de la moyenne. Le jeune est devenu un joueur important de l’équipe la saison dernière, notamment en raison de sa polyvalence, mais il est maintenant difficile de voir où il s’intègre.

Il y avait aussi une performance loin d’être assurée de Neto dans le but. Le Brésilien a semblé nerveux toute la nuit et s’en est tiré avec un très mauvais moment lorsque Linares a vu un but marqué. Il est sûrement temps qu’Inaki Pena ait une chance d’être le remplaçant de Marc-Andre ter Stegen ?

Il y avait beaucoup de jeunes exposés à Linares, mais il y avait aussi la vue de Dani Alves, 38 ans, faisant à nouveau la queue pour le Barça. C’était aussi un effort important du vétéran qui a joué les 90 minutes entières et qui n’a pas pu arrêter de sourire par la suite.

Xavi a employé Alves dans un rôle d’ailier arrière et il a parlé de sa position après le match.

« Aujourd’hui, j’avais un rôle entre un arrière latéral et un milieu de terrain, remplissant des espaces, c’est un poste que je domine, avoir des joueurs de cette qualité à mes côtés facilite les choses. »

| Dani Alves contre Linares. • 93 touches.

• 53/60 Passes.

• 5/8 balles longues précises.

• 7/13 Croix.

• 7 chances créées. (Plus)

• 7 passes clés.

• 9/14 Duels gagnés.

• 1 Dégagement.

• 3 dribbles.

• 3 tacles.

• 8 récupérations de balles.

• 3 fautes gagnées. Quel joueur ! pic.twitter.com/3xKm2wOsyI – Barça Buzz (@Barca_Buzz) 5 janvier 2022

Alves a également fait un autre commentaire révélateur après le match. « Nous devons apprendre à rivaliser et à nous battre jusqu’au dernier moment – ​​seuls ceux qui combattent gagnent », a-t-il déclaré.

Vous avez le sentiment que l’une des raisons pour lesquelles Alves a été ramené est sa personnalité et son influence dans le vestiaire. Le Barça a réussi à trouver l’esprit nécessaire pour terminer le retour et même si cela n’a peut-être pas été joli, les géants catalans sont dans le chapeau pour les 16 derniers.

Ferran Jutgla a attrapé le vainqueur pour Barcelone avec une belle frappe qui porte son total à trois buts en cinq départs pour l’équipe senior (contre Boca, Elche et maintenant Linares). L’attaquant n’est peut-être pas le plus talentueux de la génération actuelle de jeunes du Barça, mais il s’avère certainement efficace.

Le joueur de 22 ans n’est arrivé au Barca B en provenance de l’Espanyol qu’au cours de l’été, mais des blessures lui ont donné une chance en équipe première. La retraite de Sergio Aguero et les problèmes financiers du Barça pourraient signifier qu’il en aura un peu plus pour le reste de la saison.

Le Barça devrait faire revenir Ansu Fati et Ferran Torres (les doigts croisés) assez bientôt, tandis que Martin Braithwaite ne semble pas non plus être trop loin d’un retour. Cependant, Luuk de Jong devrait partir, Yusuf Demir aussi, et Alvaro Morata ne viendra pas, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour Jutgla.

L’autre buteur du Barça était Ousmane Dembele qui est sorti du banc et a égalisé le match pour les visiteurs avec un effort de curling. C’est le premier but du Français de la saison pour le Barça lors de sa neuvième apparition.

L’apparence de Dembele a certainement semblé énerver Linares et il aurait dû ajouter à son compte contre l’équipe de troisième niveau. Le joueur de 24 ans a réussi sept tirs au total en 45 minutes sur le terrain, mais n’a trouvé le fond du filet qu’une seule fois.

7 – Ousmane Dembélé a tenté sept tirs contre Linares Deportivo (deux cadrés), le plus par un joueur du @FCBarcelona dans un match cette saison toutes compétitions confondues et le plus par un remplaçant de la Liga dans un match de compétition cette saison. Critique. pic.twitter.com/43mgn8oEYt – OptaJose (@OptaJose) 5 janvier 2022

À bien des égards, c’était une performance typique de Dembele. Il y avait un peu d’éclat pour le but, un autre morceau de magie pour créer une meilleure chance, puis une fin sauvage alors qu’il n’avait que le gardien à battre mais a réussi à écraser son tir contre la barre transversale à la place.

Nous avons vu Dembele rater de bonnes chances tout au long de sa carrière à Barcelone (tout le monde à Liverpool ?), ce qui vous fait vous demander combien il a réellement progressé pendant son séjour au Camp Nou, en particulier lorsqu’il aurait demandé des salaires énormes pour continuer.

Le Barça a ramené le Dr Ricard Pruna pour essayer de résoudre la crise des blessures de l’équipe, mais a rencontré plus de problèmes mercredi alors que Ronald Araujo et Frenkie de Jong se sont tous deux blessés.

Les rapports de jeudi matin estiment qu’Araujo s’est fracturé la main et pourrait nécessiter une intervention chirurgicale, ce qui pourrait signifier une longue absence. Si cela s’avère vrai, c’est un coup dur pour le joueur et le club étant donné l’importance d’Araujo au cours des premiers mois de la saison.

De Jong pourrait également être contraint de revenir sur la touche en raison d’un problème musculaire. Le Néerlandais a joué moins d’une demi-heure après être entré en jeu à la mi-temps et semble maintenant un gros doute pour le match de samedi à Grenade.