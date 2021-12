Cinq points de discussion de Séville 1-1 Barcelone

Barcelone n’a peut-être pas réussi à battre Séville mardi, mais il ne fait aucun doute que c’était une performance très prometteuse qui pourrait bien être la meilleure de l’équipe jusqu’à présent sous Xavi.

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais il y a eu une nette amélioration chez les Catalans sous la direction de leur nouveau patron. L’intention est claire, la mentalité s’améliore et l’équipe a même redécouvert ses bottes de tir.

Opta a souligné (ci-dessous) les tirs du Barça en première mi-temps et les visiteurs ont terminé avec 23 au total, dont 11 de l’extérieur de la surface. C’est un grand changement par rapport au début de la saison.

Le match de mardi a toujours promis d’être un bon baromètre de la situation actuelle de l’équipe de Xavi et ils ont bien rivalisé avec l’équipe de Julen Lopetegui. En effet, les visiteurs auront le sentiment qu’ils auraient dû continuer et gagner après l’expulsion de Jules Kounde et sans le poste qu’ils auraient fait.

Bien sûr, des faiblesses familières en défense subsistent et doivent être corrigées, ce que Xavi a reconnu après le match, et l’équipe manque toujours d’une pointe d’attaque, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la situation des blessures.

Le retour de Pedri et Ansu Fati en janvier renforcera encore l’équipe qui semble certainement se diriger vers 2022 dans la bonne direction. Xavi l’a probablement mieux dit après le coup de sifflet à temps plein: « Le Barça est construit pour gagner des matchs, mais nous sommes sur la bonne voie. Ce Barça est ce que je veux.

Le Barça a dû revenir par derrière au stade Ramon Sanchez-Pizjuan après que Séville ait exploité les faiblesses des visiteurs sur les coups de pied arrêtés pour ouvrir le score. Ce fut un mouvement bien travaillé qui a vu Papu Gomez laisser Ez Abde et Ferran Jutgla dans son sillage pour tirer un tir précis.

Le buteur a admis après le match que c’était quelque chose que l’équipe avait prévu avant le match après avoir regardé des vidéos du Barca.

Papu Gomez sur son objectif « La vérité, c’est qu’on y a pensé ce matin, on a vu sur des vidéos qu’ils avaient laissé un espace là-bas, et ça s’est parfaitement déroulé ! » – Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) 21 décembre 2021

Ronald Araujo a également admis que le Barça s’était « un peu déconnecté » pour le but. Ils se sont à nouveau éteints en seconde période pour donner à Thomas Delaney une autre chance sur corner et c’est quelque chose qui doit être réglé à l’avenir.

Du côté positif, bien sûr, le Barça a marqué sur un coup franc pour égaliser. Les Catalans ont marqué d’un corner pour le deuxième match consécutif, après la tête de Ferran Jutgla contre Elche, avec Dembele à nouveau le fournisseur.

Le Barça a maintenant un peu de temps pour se reposer et Sergio Busquets et Gavi en auront plus que la plupart après avoir été bannis d’un match. Les deux joueurs ont reçu leur cinquième carton jaune de la saison et ne participeront pas au déplacement au Real Majorque le 2 janvier.

La nouvelle est un peu un coup dur, mais pourrait en fait être une bonne chose. Busquets a commencé tous les matchs du Barça jusqu’à présent cette saison et devrait se reposer. L’absence du capitaine offre également à Xavi la chance de voir comment l’équipe se débrouille sans le joueur de 33 ans dans le XI.

Gavi sera également contraint de se reposer, ce qui ne peut pas être une mauvaise nouvelle compte tenu de tout ce qu’il a joué cette saison pour le club et le pays. Le joueur de 17 ans joue avec une telle intensité et un tel désir qu’on ne peut s’empêcher de se demander s’il pourrait avoir besoin d’être manipulé avec précaution dans la seconde moitié de la saison pour éviter l’épuisement.

Il nous manquera cependant après une autre démonstration influente contre Séville.

Les absences sont également une bonne nouvelle pour Nico et Riqui Puig qui espèrent tous deux débuter contre le Real Majorque. Il est également possible que nous puissions revoir Pedri sous le maillot de Barcelone pour la première fois depuis septembre à San Moix.

Photo de Fran Santiago/.

Le but de Barcelone est venu de la tête de Ronald Araujo et c’était un effort brillant de l’international uruguayen qui en a maintenant deux pour la saison. Le joueur de 22 ans est passé le plus haut du corner d’Ousmane Dembele pour diriger sa tête devant Bono juste avant la mi-temps.

L’objectif renforce encore la position d’Araujo en tant qu’acteur clé du Barça. Il a de nouveau joué à l’arrière droit contre Séville, ce n’est pas sa meilleure position, et il n’aura peut-être pas à jouer plus longtemps avec Dani Alves disponible en janvier.

Les discussions sur de nouveaux contrats se sont récemment concentrées sur Gavi, et à juste titre, mais le Barça devrait également agir le plus rapidement possible pour attacher Araujo. On a beaucoup parlé de Ferran Torres, Edinson Cavani et Erling Haaland mais la prolongation d’Araujo doit être une priorité.

Ousmane Dembele est un joueur qui n’a pas marqué mais a marqué le but et a semblé le joueur le plus dangereux du Barça. Le Français a été une menace toute la nuit et n’a pas eu de chance de ne pas l’emporter avec un brillant effort de curling qui a heurté le poteau.

Pourtant, c’était un genre de performance différent de Dembele. Le Français a semblé réticent à utiliser son rythme explosif et a plutôt choisi régulièrement de rentrer à l’intérieur à bon escient.

Match impressionnant d’Ousmane Dembélé hier soir. Xavi essaie vraiment de mettre l’accent sur son port de ballon pour ouvrir le terrain pour le Barça. En 35 matchs depuis le début de la saison dernière, ses deux totaux de matchs les plus élevés pour la distance de portage/progrès ont été ses deux derniers (v Elche + Séville). pic.twitter.com/6RWY3SfESn – Jamie Kemp (@jamiemkemp) 22 décembre 2021

La prise de décision de Dembele est encore parfois frustrante, mais il ne fait aucun doute qu’il peut faire la différence s’il reste au-delà de la fin de la saison. Xavi a déjà clairement indiqué qu’il souhaitait que le Français continue au Camp Nou et a à nouveau félicité l’attaquant après le match.