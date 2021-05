Cinq points de discussion de Valence 2-3 Barcelone

La victoire de Barcelone sur Valence a permis aux géants catalans de garder leurs espoirs de titre, mais les chances de l’équipe de terminer au sommet semblaient sérieusement compromises lorsque Gabriel Paulista s’est retrouvé dans un filet vide au début de la seconde période.

Lionel Messi s’est alors vu offrir une excellente chance d’égaliser mais a vu son penalty sauvé par le gardien Jasper Cillessen. Heureusement, une bonne bousculade de Sergio Busquets a permis à Messi de faire amende honorable et de faire un 1-1.

Antoine Griezmann a ensuite mis le Barça en tête avant que Messi ne marque un brillant coup franc pour rendre le match sûr.

Ou alors nous avons pensé.

Carlos Soler avait d’autres idées et a écrasé une frappe tonitruante contre Marc-Andre ter Stegen pour mettre en place une finition nerveuse, mais le Barça a réussi à conserver trois points très importants.

Bien sûr, Barcelone aurait pu, et aurait probablement dû, éloigner Valence beaucoup plus tôt dimanche. Pedri a raté une excellente occasion précoce, tout comme Ronald Araujo et jusqu’à ce que le Barça marque enfin, il y avait une précieuse petite menace de but malgré beaucoup de possession.

Photo de JOSE JORDAN / . via .

Ce n’est pas la première fois cette saison que nous voyons le Barça gaspiller des chances et ne pas capitaliser sur sa domination, et ce ne sera probablement pas la dernière. Un nouveau n ° 9 est nécessaire et cette performance a simplement mis en évidence à quel point elle doit être une priorité cet été.

Memphis Depay, Sergio Aguero et Erling Haaland continuent d’être liés à un déménagement au Camp Nou cet été dans le but de renforcer leur attaque. Quiconque arrive peut également vouloir prendre en charge les sanctions. L’échec de Messi signifie que le Barça a maintenant raté sept pénalités cette saison dans toutes les compétitions.

Le premier but de Valence est venu d’une autre absurdité de la défense de Barcelone qui a permis à un Gabriel non marqué tout le temps dans le monde de diriger une tête dans un filet vide.

Marc-André ter Stegen a estimé qu’il avait été bloqué par Thierry Correia mais l’arbitre n’était pas d’accord. C’est l’un de ceux qui auraient pu aller dans les deux sens, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que le gardien de but aurait pu être un peu plus fort dans cette situation.

Quant à Clément Lenglet, c’est la dernière d’une série d’erreurs dans ce qui a été une saison plutôt cauchemardesque pour l’international français. L’arrière central était de retour dans l’équipe contre Valence mais s’est complètement éteint pour le but.

Messi a frappé un autre doublé dimanche pour renforcer son emprise sur le Pichichi (il a maintenant 28 buts en Liga, sept d’avance sur Karim Benzema) et aider le Barça à venir par derrière pour battre Valence.

Le premier but est venu après que Messi a produit un penalty très faible mais a réussi à marquer le rebond. C’était un mauvais effort de la part du capitaine, mais il ne fait aucun doute que son deuxième était spécial, un coup franc de marque qui n’a laissé aucune chance à Cillessen.

Cela ne devrait pas être le cas, mais vous avez le sentiment que les coups francs sont plus faciles pour Messi que les pénalités. C’est désormais 50 buts sur coup franc direct pour Messi pour Barcelone et 26 buts toutes compétitions confondues en 2021.

Photo par Manuel Queimadelos / Quality Sport Images / .

Messi a peut-être fait la une des journaux avec un autre doublé pour Barcelone, mais on ne peut nier l’importance de Frenkie de Jong et d’Antoine Griezmann pour la victoire des visiteurs alors que le Barça a rebondi après la déception contre Grenade.

Griezmann a poursuivi sa bonne forme avec un autre objectif important pour mettre le Barça en tête. C’est maintenant 19 pour la saison, avec 12 passes décisives, dans ce qui s’avère être une campagne forte du Français.

Pendant ce temps, De Jong n’était pas sur la cible mais était à nouveau une force motrice au milieu de terrain. C’est la course du Néerlandais qui a amené un handball de Toni Lato qui a valu un penalty à Barcelone. Il a également aidé à définir l’objectif de Griezmann dans un autre affichage influent.

De Jong, Griezmann et Messi ont également tous évité une réservation qui les aurait vus exclus de l’affrontement crucial de la semaine prochaine contre l’Atletico Madrid.