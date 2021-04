Cinq points de discussion de Villarreal 1-2 Barcelone

Barcelone a travaillé dur avec Villarreal mais a quand même remporté les trois points pour garder ses espoirs de titre en vie avec seulement six matchs de la saison à disputer.

Le revirement de forme a été assez stupéfiant, le Barça ayant maintenant pris 46 points sur 51 possibles depuis le début de l’année.

Le week-end s’est encore amélioré pour le Barca lorsque l’Atletico a de nouveau glissé dimanche soir et a été battu par l’Athletic à San Mames.

Gagner jeudi contre Getafe et le Barça sera en tête avec seulement cinq matchs à jouer. Les hommes de Ronald Koeman pourront même alors faire match nul contre l’Atletico.

Ce n’est pas seulement le Barça qui prospère en 2021, tout comme Antoine Griezmann, vainqueur du match du Barça à l’Estadio de la Cerámica avec deux buts en première mi-temps.

Le premier était un magnifique jeton sur Sergio Asenjo après avoir été joué par Oscar Mingueza, tandis que le défenseur de Villarreal, Juan Foyth, a involontairement rattrapé Griezmann pour le deuxième.

Le Français a désormais été impliqué sur 22 buts toutes compétitions confondues en 2021, un record seulement amélioré par deux autres joueurs.

22 – Seuls Lionel Messi (32 – 23 buts, 9 passes) et Gerard Moreno (24 – 18 & 6) ont été impliqués dans plus de buts qu’Antoine Griezmann (22 – 13 & 9) toutes compétitions confondues en 2021 parmi tous les joueurs de la Liga. Heureux. pic.twitter.com/VppQM4UgYj – OptaJose (@OptaJose) 25 avril 2021

Griezmann a eu beaucoup de critiques pendant son séjour à Barcelone, et à juste titre parfois, mais il en a maintenant 18 pour la saison et il ne fait aucun doute qu’il a joué un rôle clé dans la résurgence de l’équipe.

Photo de Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via .

Un joueur qui ne prospère pas actuellement est Pedri qui a l’air, sans surprise, fatigué et a fait pendant un petit moment. La seule surprise est que Ronald Koeman continue de démarrer le jeune malgré le fait qu’il dispose de nombreuses autres options.

Pedri a été une révélation cette saison, mais dimanche était sa 40e apparition de la campagne et cela commence à se manifester. Il ne reste plus que six matchs, mais Koeman doit sûrement songer à donner une pause au jeune.

Ilaix Moriba, Riqui Puig et même Sergi Roberto sont toutes des options pour entrer dans l’équipe. Miralem Pjanic est également une possibilité s’il peut ignorer une blessure au genou qui l’a exclu du voyage de dimanche à Villarreal.

Le Barça a sans aucun doute été aidé en seconde période lorsque Villarreal a été réduit à 10 hommes lorsque Manu Trigueros a reçu un carton rouge pour un défi brutal sur Lionel Messi qui a laissé le capitaine dans la douleur sur le gazon.

Heureusement, l’international argentin a pu continuer et jouer les 90 minutes entières, mais c’était certainement un moment inquiétant pour le Barça.

Le patron de Villarreal, Unai Emery, a admis après le match que le carton rouge s’était avéré coûteux, mais a également réussi à se plaindre de la décision.

«Défi Trigueros sur Messi qui lui a valu un carton rouge? C’est excessif, ça nous fait beaucoup mal, parce que le joueur touche d’abord le ballon puis glisse », a-t-il déclaré. “Ma question est, si c’était l’inverse, serait-ce une expulsion?”

Photo de Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via .

La victoire de Barcelone à Villarreal a eu un coût, Antoine Griezmann et Oscar Mingueza ayant tous deux pris les réservations.

Les cartons jaunes signifient que le duo rejoint Lionel Messi et Frenkie de Jong pour être à seulement un de l’interdiction automatique d’un match.

Les quatre joueurs devront faire attention dans les matchs à venir avec quelques matchs clés en route. Le Barça jouera ensuite à Grenade, puis fera un voyage à Valence avant d’accueillir l’Atletico.

Ronald Koeman ne voudra certainement pas se passer de l’un de ses joueurs clés pour le run-in et en particulier pour le match contre l’équipe de Diego Simeone au Camp Nou le 8 mai.