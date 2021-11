Cinq points de discussion de Villarreal 1-3 Barcelone

Barcelone a dû attendre fin novembre mais a finalement réussi à s’imposer à l’extérieur en Liga. Ils ont également remporté des victoires consécutives en championnat pour la première fois en 2021-2022, ce qui en dit long sur le déroulement de la saison jusqu’à présent.

Ce n’était en aucun cas une victoire convaincante, mais les trois points étaient essentiels et devraient fournir une confiance et une conviction bien nécessaires pour l’avenir. Le Barça affrontera désormais le Real Betis, Osasuna, Elche et Séville avant la fin de l’année.

La victoire signifie que Xavi a maintenant deux victoires et un match nul lors de ses trois premiers matchs en charge et a vu son équipe marquer quatre fois et (en quelque sorte) encaisser une seule fois malgré de nombreuses occasions. Les résultats s’améliorent, mais il reste évidemment un long chemin à parcourir et de nombreux problèmes à résoudre.

Il ne fait aucun doute que la victoire de Barcelone sur Villarreal a été assez chanceuse. Un match sauvage à El Madridal a vu un arbitrage très douteux, Xavi proposer des tactiques curieuses, les boiseries ont frappé à plusieurs reprises et un petit crachat entre les deux managers après le match.

Dani Parejo aurait facilement pu être expulsé dans les premières minutes pour une faute horrible sur Sergio Busquets, tandis que Villarreal voulait un penalty lorsque Gerard Pique semblait bloquer le tir d’Arnaut Danjuma avec sa main. Aucune décision n’a été rendue.

Le Barça avait bien commencé, Gavi et Ez Abde touchant tous les deux le poteau, mais ont tout simplement disparu. Le but de Frenkie de Jong a donné l’avantage aux visiteurs, mais après l’égalisation de Samuel Chukwueze, il ne semblait qu’un seul vainqueur.

Pourtant, le Barça l’a volé à la mort. Un long botté de dégagement de Marc-André ter Stegen a trouvé son chemin vers Memphis Depay qui a fait preuve d’un sang-froid remarquable pour contourner Rulli, rentrer le ballon et mettre le Barca 2-1.

Et il était encore temps pour plus de drame lorsque Philippe Coutinho a marqué un penalty pour compléter la victoire. Xavi savait que Villarreal ne méritait pas de perdre et l’a dit après le coup de sifflet final. Il saura aussi qu’il doit apprendre de celui-ci.

L’un des problèmes avec la configuration du Barça était l’utilisation d’Eric Garcia à la droite de la défense. Le joueur de 20 ans a succédé à Oscar Mingueza, qui a eu du mal la dernière fois en Liga, et a simplement souligné qu’il n’était pas non plus un arrière droit.

En effet, le flanc droit a été un problème pour le Barça pendant la majeure partie du match et un problème que Villarreal a exploité à maintes reprises. Les changements semblaient presque certains à la pause et ce fut une surprise lorsque Xavi a choisi de garder les choses telles qu’elles étaient.

Garcia avait apparemment été chargé de suivre Moi Gomez partout, laissant le côté droit exposé. La décision a également laissé l’ailier de 19 ans Ez Abde se défendre contre Alfonso Pedraza, ce qui a semblé dérouter le jeune.

Il y a également eu un moment maladroit de Garcia en seconde période lorsqu’il a eu un peu de chance de ne pas concéder de penalty après avoir été aux prises avec Raul Abiol. Il n’y avait pas grand-chose dedans mais vous les avez certainement vus donnés.

Le premier but du Barça est venu de la botte de Frenkie de Jong qui a ouvert son compte pour la saison 2021-22 et a également mis fin à sa sécheresse de buts en Liga. Cela faisait 10 mois que le Néerlandais n’avait pas trouvé le fond des filets dans l’élite espagnole.

De Jong ne marquera pas non plus trop de buts plus faciles, même s’il était agréable de voir quelqu’un le suivre et d’être sur place pour frapper à bout portant pour une fois.

On a beaucoup parlé de De Jong récemment avec des suggestions même que le Barça ferait peut-être mieux d’essayer de vendre le joueur de 24 ans cet été pour essayer de lever des fonds pour renforcer l’équipe ailleurs.

Pourtant, ce fut une performance animée de De Jong qui a tiré les ficelles au milieu de terrain et aurait dû obtenir une passe décisive dans les 20 premières minutes. Il a donné à Memphis une chance glorieuse que le Néerlandais ait roulé large et a également joué à Memphis pour trouver Gavi qui a frappé le poteau.

Les buts ont été un problème pour Barcelone cette saison, ce qui n’est pas surprenant compte tenu des blessures des attaquants, mais ils ont réussi à trouver deux frappes tardives de deux joueurs qui en auraient peut-être le plus besoin.

Memphis avait raté quelques belles occasions plus tôt dans le match, ce qui semblait avoir aspiré la confiance de l’attaquant. Pourtant, il a superbement pris son but et a admis après le match que sa frappe était un booster de confiance.

Le Néerlandais a également cédé de manière désintéressée la tâche de tirer des penaltys à Coutinho qui a remporté le tir au but après être entré en jeu en tant que remplaçant. Il a déclaré après le match que le Brésilien avait demandé à tirer et il a accepté car « il en avait besoin pour sa confiance. S’il est heureux, je suis heureux.

Coutinho n’a pas encore commencé dans les trois matchs de Xavi, ce qui semble assez révélateur, et pourrait ne pas durer plus longtemps au Camp Nou, mais a envoyé son penalty avec confiance, ce qui devrait l’aider.