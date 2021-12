Cinq points de discussion d’Osasuna 2-2 Barcelone

Le retour de Xavi a apporté beaucoup d’optimisme à Barcelone, mais ces sentiments s’estompent rapidement alors que le nouvel entraîneur est pleinement conscient de l’ampleur de la tâche qui l’attend après une semaine difficile en charge.

La défaite contre le Real Betis a été suivie d’une autre humiliation en Ligue des champions au Bayern qui a démontré l’énorme fossé entre les deux équipes.

Le Barça s’est ensuite dirigé vers El Sadar dans le besoin d’un résultat, mais le tirage au sort de dimanche a vu les hommes de Xavi ne pas regagner du terrain dans la course aux quatre premiers et à une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Les blessures restent un problème pour Xavi, qui était à nouveau sans une foule de joueurs, mais il a également du mal à tirer le meilleur parti de certains de ses joueurs clés.

Frenkie de Jong a l’air complètement perdu pour le moment, Ousmane Dembele n’a toujours pas brillé depuis son retour de blessure, et Marc-Andre ter Stegen ne convainc personne non plus pour le moment.

Et puis il y a des joueurs comme Riqui Puig, Sergino Dest et Alejandro Balde qui ne semblent pas du tout avoir convaincu Xavi et ne sont plus revenus. Le trio devrait jouer en milieu de semaine contre Boca Juniors, mais c’est un match inutile dont Xavi pourrait vraiment se passer pour le moment.

Le tirage au sort de dimanche a vu Nico Gonzalez et Ez Abde marquer leurs premiers buts pour Barcelone sur un terrain où les produits de La Masia semblent prospérer.

Nico a inscrit le premier but après un magnifique ballon de Gavi et a semblé aussi surpris que tout le monde dans le stade lorsqu’il a dépassé le gardien Sergio Herrera.

Osasuna a rapidement égalisé grâce à David Garcia, mais a de nouveau été repoussé lorsque Ez Abde a martelé le ballon au deuxième poteau après un bon travail d’Ousmane Dembele.

C’est un but qui s’est très bien passé sur le banc de Barcelone.

Les buts signifient que Nico et Abde suivent les traces d’Ilaix Moriba et d’Ansu Fati qui ont également marqué leurs premiers buts au Barca à Osasuna. Iliax était sur la bonne voie lors d’une victoire 2-0 en mars, tandis que le premier but senior d’Ansu est venu à El Sadar en août 2019.

Xavi a haussé les sourcils avec sa sélection par équipe contre Osasuna, offrant à Samuel Umtiti ses premières minutes de la saison 2021-22. Luuk de Jong était également de retour dans le onze de départ mais, avouons-le, uniquement parce que le Barça était sans une foule d’attaquants en raison d’une blessure.

Umtiti s’alignait aux côtés de Gerard Pique et Ronald Araujo en défense centrale et avait l’air, sans surprise, rouillé. Une mauvaise passe en retrait au début a conduit à un corner et il a semblé ne marquer absolument personne lorsque David Garcia a égalisé.

Pourtant, il s’est amélioré au fur et à mesure que le match avançait et il pourrait même avoir une chance la semaine prochaine aussi. Gerard Pique manquera la visite d’Elche après avoir écopé de son premier carton jaune de la saison et sera donc absent du prochain match de Barcelone en Liga.

De Jong devrait également laisser tomber celui-là après n’avoir absolument rien offert. En effet, c’était une surprise qu’il ait duré 90 minutes. Une tentative follement ambitieuse d’un coup de pied à vélo qu’il a complètement raté résume son après-midi.

Photo par ANDER GILLENEA/. via .

Alors que les vétérans se débattaient, il appartenait aux jeunes de montrer la voie avec Gavi attirant l’attention. Le milieu de terrain a déjà reçu de nombreux éloges cette saison après avoir fait son entrée dans la première équipe pour le club et le pays, mais il mérite encore plus pour une autre démonstration effervescente et implacable à El Sadar.

Le joueur de 17 ans semblait en larmes lorsqu’il est sorti contre le Bayern en milieu de semaine et semblait avoir pour mission de rattraper sa sortie d’Europe tout seul contre Osasauna. Il était partout, tout le temps, défendant avec ses bottes délacées, les protège-tibias tombant, un exemple pour certains des joueurs les plus anciens de l’équipe.

L’esprit et la bravoure de Gavi sont quelque chose d’autre et sont tellement nécessaires à Barcelone, surtout maintenant que les temps sont durs et que l’équipe manque de confiance, de conviction et d’un sac de nerfs à l’arrière.

L’adolescent a terminé le match avec une passe décisive, une précision de passe de 91%, un autre carton jaune, et sa place dans le onze de départ s’est encore renforcée.

Photo par ANDER GILLENEA/. via .

Ousmane Dembele a fait son premier départ de la saison pour Barcelone contre Osasuna, mais s’est retrouvé éclipsé par Abde qui est apparu sur l’aile gauche et a été la principale menace du Barça tout au long du match.

Osasuna était clairement inquiet de la volonté d’Abde de frapper ses défenseurs, Ruben Garcia et Nacho Vidal ont écopé de cartons jaunes pour fautes sur les jeunes, et son but bien marqué était une récompense méritée pour une performance pleine d’efforts.

« Je suis content du but, mais triste du résultat », a-t-il déclaré après le match. « J’espère que ce sera le premier but de beaucoup, mais je pense que nous n’avons pas mérité le tirage au sort à la fin. Nous devons continuer à travailler, mettre la salopette et travailler.

Abde est encore très brut et manque clairement d’un peu de produit final, mais son attitude est irréprochable et devrait donner lieu à beaucoup plus d’occasions en équipe première. Dembele, quant à lui, a fixé le but du jeune mais n’a encore une fois pas eu l’impact que Xavi aurait espéré du Français.