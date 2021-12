Cinq points de discussion du Bayern 3-0 Barcelone

Barcelone a subi un nouvel embarras et a probablement touché le fond mercredi avec une autre lourde défaite en Ligue des champions suffisamment pour condamner les Catalans à la Ligue Europa.

C’est la première fois depuis 2000/01 que le Barça ne parvient pas à sortir de la phase de groupes et ce n’est que la quatrième fois dans l’histoire du club qu’il ne parvient pas à sortir du groupe.

Une sortie anticipée de la Ligue des champions est évidemment un coup dur pour les Catalans à la fois d’un point de vue footballistique et financier. Les rapports estiment que le Barça perdra environ 20 millions d’euros après avoir été éliminé de la meilleure compétition européenne après avoir prévu un budget pour se qualifier pour les quarts de finale.

Pourtant, ce n’est pas vraiment une surprise et le Barça ne peut pas se plaindre. Ils ne sont tout simplement pas assez bons actuellement pour être en huitièmes de finale et la défaite contre le Bayern a une fois de plus mis en évidence le fossé entre les deux équipes.

Buts marqués par le Barça en phase de groupes de l’#UCL au cours de la dernière décennie : 13/12 : 11

13/14 : 16

14/15 : 15

15/16 : 15

16/17 : 20

17/18 : 9

18/19 : 14

19/20 : 9

20/21 : 16

21/22 : 2 – Le podcast de football espagnol (@tsf_podcast) 8 décembre 2021

Xavi et Ronald Araujo ont tous deux exprimé le désir d’aller gagner la Ligue Europa après la défaite, mais rien ne garantit que le Barça soit même assez bon pour le faire dans l’état actuel des choses.

Séville, le Borussia Dortmund, Leipzig et Porto ont également rejoint le Barça dans la compétition européenne de deuxième niveau, et une grande amélioration sera nécessaire si Xavi veut mettre la main sur de l’argenterie cette saison.

Jordi Alba a ajouté aux problèmes du nouvel entraîneur Xavi en boitillant en première mi-temps avec ce qui ressemblait à un problème aux ischio-jambiers. Le défenseur avait un doute avant le match mais a quand même joué et rejoint maintenant la longue liste des blessés du club.

Oscar Mingueza a remplacé Alba mais semble loin d’être la réponse. Le joueur de 22 ans s’est bien comporté la saison dernière après être entré dans l’équipe et avoir joué dans divers postes, mais a connu des difficultés en 2021-2022 et a regardé en profondeur contre Kingsley Coman and Co.

La blessure d’Alba pourrait offrir à Alejandro Balde la chance d’essayer d’impressionner le nouvel entraîneur. L’adolescent a fait cinq apparitions cette saison mais n’a pas joué depuis le match nul 3-3 avec le Celta Vigo.

Sergino Dest est une autre option et a joué à l’arrière gauche plus tôt dans la campagne sous Ronald Koeman lorsque Alba était à nouveau absent. Cependant, la star de l’USMNT ne semble pas encore avoir convaincu Xavi de ses qualités et est devenu accro après une mauvaise première mi-temps contre le Bayern.

Le deuxième but du Bayern est venu de la botte de Leroy Sane mais aurait vraiment dû être traité par le gardien Marc-André ter Stegen qui ne voudra plus revoir le but.

Ce n’était pas non plus le seul mauvais moment de l’Allemand. Une mauvaise passe dans les premières minutes a presque causé un but précoce et a forcé Sergio Busquets à commettre une faute et à écoper d’un carton jaune.

Ter Stegen a fait l’objet d’un examen minutieux ces derniers mois, le gardien de but normalement fiable semblant loin de son meilleur impérieux dans le but de Barcelone.

Et il y a beaucoup de questions sur les raisons pour lesquelles Ter Stegen a également régressé. Est-ce un manque de concurrence ? Ses blessures au genou ont-elles eu un impact ? A-t-il joué trop longtemps derrière une défense chaotique ? La question la plus importante de toutes est peut-être : peut-il revenir à son meilleur niveau ?

La défaite de mercredi n’était peut-être pas inattendue, mais elle fait toujours mal, c’est pourquoi la vue de Clément Lenglet en train de rire et de plaisanter avec Robert Lewandowski après le coup de sifflet final agacera les fans.

Lenglet n’a plus la garantie d’un départ au Barca mais a joué les 90 minutes à l’Allianz Arena. Pourtant, son moment le plus notable pourrait être la vue du défenseur central partageant un câlin et un rire avec l’attaquant du Bayern sur le terrain après le coup de sifflet final

Après une autre défaite humiliante en Europe qui exclut le Barça de la Ligue des champions, ce n’est vraiment pas beau.

Cela contraste également fortement avec la réaction de Gavi, 17 ans, lorsqu’il a été remplacé tard contre le Bayern. L’adolescent était clairement dévasté et semblait en larmes alors qu’il s’éloignait péniblement. Il a également donné un coup de fouet au drapeau de coin pour faire bonne mesure en faisant le tour du terrain.

Nous savons exactement ce que vous ressentez, Gavi.

La déception et la frustration de Xavi de sortir tôt de la Ligue des champions étaient évidentes après le match, mais il s’est également tourné vers l’avenir et a expliqué que c’était le début d’une nouvelle ère pour le club.

Xavi strong : Je suis en colère. C’est la réalité et ça m’énerve. Nous devons y faire face. Il n’y a rien d’autre pour ça. Une nouvelle ère commence aujourd’hui. On part de zéro. – Samuel Marsden (@samuelmarsden) 8 décembre 2021

Il ne fait aucun doute que le Barça est loin. Les Catalans n’ont marqué que deux fois en phase de groupes, n’ont battu que le Dynamo Kiev et ont terminé avec un maigre sept points.

Le Barça a également perdu cinq de ses neuf dernières sorties en Ligue des champions et les lourdes défaites sont malheureusement devenues monnaie courante.

Ce soir, c’était la 10e (!) défaite de Barcelone en UCL par 3 buts ou plus depuis février 2017. Supervisé par 5 entraîneurs différents. PSG 4-0 Barça

Juve 3-0 Barca

Rome 3-0 Barça

Liverpool 4-0 Barça

Bayern 8-2 Barça

Barça 0-3 Juve

Barça 1-4 PSG

Barça 0-3 Bayern

Benfica 3-0 Barça

Bayern 3-0 Barça – Colin Millar (@Millar_Colin) 8 décembre 2021

Pourtant, Xavi a beaucoup de jeunes talents dans l’équipe avec lesquels travailler. Il a également beaucoup de joueurs dont le temps au club est écoulé. Le nouvel entraîneur doit être impitoyable à l’avenir, mais il dispose également de très peu d’argent pour peaufiner son équipe dans la fenêtre de transfert de janvier. Personne n’a dit que ça serait facile.

S’il y a des points positifs à tirer de la défaite contre le Bayern, c’est que Xavi semble bien conscient que le Barça doit recommencer à zéro. C’est quelque chose que nous savons tous devoir arriver depuis des années, mais finalement, peut-être, cela pourrait-il vraiment être le début de quelque chose ?