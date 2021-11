Cinq points de discussion du Celta Vigo 3-3 Barcelone

Barcelone a eu du mal à aller à Balaidos ces dernières années et cela s’est avéré être le cas une fois de plus samedi alors que les géants catalans ont pris une avance de 3-0, puis ont rapidement jeté les trois points.

La première mi-temps a été formidable à regarder avec Ansu Fati marquant un autre beau but, Sergio Busquets saisissant une frappe rare, tandis que Memphis Depay a terminé un beau mouvement d’équipe avec un but qui semblait avoir terminé le Celta.

Cependant, les choses ont commencé à mal tourner lorsque Fati a malheureusement été contraint à l’arrêt en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, suivi d’Eric Garcia à la mi-temps, puis de Nico Gonzalez. Fati et Nico ne sont peut-être encore que des adolescents, mais le Barça semblait s’effondrer sans le duo sur le terrain.

Alejandro Balde, Ronald Araujo, Riqui Puig et Ez Abde sont tous arrivés mais le Celta a senti le sang à la mi-temps et a pleinement profité de la fragilité des visiteurs. L’égalisation est finalement arrivée à la 97e minute par Iago Aspas et s’est sentie cruelle mais certainement pas imméritée.

La vue de Sergio Busquets marquant un but réel a conduit beaucoup à croire que «l’effet Xavi» était en plein essor. Le milieu de terrain a doublé l’avance du Barça avec une frappe douce pour seulement son 16e but en près de 650 apparitions pour les géants catalans.

C’est également le premier but du capitaine depuis 20 mois depuis qu’il a marqué lors de la victoire 3-2 contre le Real Betis.

Le Barça a été timide toute la saison, donc la vue d’un joueur qui vise réellement le but et trouve le fond des filets était la bienvenue. Peut-être devraient-ils le faire plus souvent. Juste une pensée.

Ce n’est un secret pour personne, le Barça a lutté pour les buts du milieu de terrain. C’était évidemment le premier de la saison de Busquets, alors que Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, Riqui Puig et Nico n’ont pas encore réussi à gérer une seule frappe entre eux.

De Jong a presque ouvert son compte pour la saison après une excellente course, mais a vu son tir effleurer la barre transversale et voler vers la sécurité. Le Barça n’a pas été en mesure de tirer le meilleur parti de ses milieux de terrain de manière cohérente, mais espère que l’arrivée de Xavi pourra changer tout cela.

Photo de Juan Manuel Serrano Arce/.

La perte de trois autres joueurs sur blessure soulève de sérieuses questions sur les méthodes du Barça qui doivent sûrement être traitées en priorité. Les Catalans ont déjà vu 15 joueurs différents blessés cette saison et ce n’est que début novembre.

Le rapport de MD note également qu’il y a eu 20 blessures différentes et 14 d’entre elles ont été musculaires. Il y aura sans aucun doute une surveillance accrue du personnel médical de l’équipe et des méthodes d’entraînement actuelles après le match de samedi.

Pendant ce temps, l’ancien ailier du Barça Konrad de la Fuente a été le dernier joueur à sortir récemment et admet qu’il a été surpris par l’intensité des séances d’entraînement à Marseille par rapport à ce à quoi il était habitué à Barcelone.

Il a déjà été signalé que Xavi souhaite réorganiser les services médicaux du club et souhaite ramener le Dr Ricard Pruna, qui a quitté le club en 2020 après 25 ans à la tête du service médical.

La seule bonne nouvelle sur le front des blessures est que Barcelone ne rejouera plus pendant deux semaines, en raison de la pause internationale, ce qui laisse le temps à certains des joueurs blessés de récupérer.

Un joueur qui est revenu de blessure mais n’a toujours pas joué samedi était Philippe Coutinho qui a de nouveau été exclu du onze de départ par Sergi Barjuan.

Le Brésilien semblait vouloir remplacer Ansu Fati à la fin de la première mi-temps, mais le remplacement n’a pas eu lieu.

Ce qui s’est passé n’est pas tout à fait clair non plus, mais diverses rumeurs circulent. Une théorie est que Coutinho a simplement refusé de venir bien que l’on ne sache pas pourquoi.

Une autre suggestion est que Barjuan n’a pas été impressionné par la réponse de Coutinho lorsqu’il lui a demandé de s’échauffer et l’a donc laissé sur le banc à la place.

Barjuan a été interrogé sur l’incident après le match mais n’a pas voulu y entrer lors de sa conférence de presse d’après-match lors de son dernier match à la tête de la première équipe. Il retournera maintenant au Barca B.

Pourtant, ce n’est pas un bon look pour le Brésilien qui a l’air complètement fini à Barcelone. La seule question semble être de savoir si les géants catalans pourront trouver une nouvelle maison pour le joueur de 29 ans dans la fenêtre de transfert de janvier.

Coutinho n’était pas le seul joueur sous surveillance, le gardien Marc-André ter Stegen ayant concédé trois fois sur seulement quatre tirs cadrés.

Il y a eu de plus en plus de critiques à propos de l’international allemand auparavant intouchable cette saison et il ne fait aucun doute qu’il a gâché le premier but du Celta d’Aspas qui a permis aux hôtes de revenir dans le match.

Le joueur de 29 ans semble certainement avoir du mal lorsqu’il se heurte à Aspas qui semble aimer affronter le gardien de Barcelone.

Il y a certainement des questions à poser à Ter Stegen cette saison avant l’arrivée de Xavi. Le gardien de but est l’un des cinq joueurs de l’équipe qui ont partagé un vestiaire avec le nouveau patron qui a déjà parlé de ce que ce sera de gérer ses anciens coéquipiers.

« Je connais très bien cinq joueurs parce qu’ils étaient coéquipiers et je le vois comme un point positif parce que je sais comment ils s’entraînent », a-t-il déclaré à Mundo Deportivo. «Je sais comment ils sont, et ce sont les capitaines d’équipe. Je le vois comme un avantage.

Il sera intéressant de voir comment Xavi gère les vétérans de l’équipe, en particulier avec autant de talents jeunes et passionnants, et sa feuille d’équipe pour le derby contre l’Espanyol le 20 novembre sera très attendue.