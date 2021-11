Cinq points de discussion du Dynamo Kiev 0-1 Barcelone

La victoire de Barcelone sur le Dynamo Kiev n’a peut-être pas été convaincante, mais les trois points étaient essentiels et signifient que les espoirs du club de se qualifier pour les huitièmes de finale sont de nouveau entre leurs mains.

Les Catalans ont commencé brillamment contre le Dynamo Kiev, mais ont de nouveau échoué et semblaient à court d’idées en seconde période lorsqu’ils ont fini par simplement lancer des centres dans la surface de réparation des hôtes.

Heureusement, un moment de magie d’Ansu Fati a vu le Barca enfin sortir de l’impasse et remporter une victoire cruciale qui le place au-dessus de Benfica et à la deuxième place du groupe E.

Une victoire contre l’équipe portugaise au Camp Nou la prochaine fois en Ligue des champions garantira la qualification, et sera sûrement nécessaire aussi, car le dernier match du groupe du Barca est contre le Bayern Munich à l’Allianz Arena.

Le vainqueur du match, Ansu Fati, était de retour en force après avoir raté les deux derniers matchs de Barcelone après avoir reçu un coup au genou contre le Real Madrid.

Le joueur de 19 ans était loin de son meilleur mais a quand même réussi une finition brillante pour saisir une chance rare et collecter les trois points.

Une célébration chic destinée à Sergio Aguero a suivi et il a également dédié la victoire à l’Argentin après le match. Fati n’a eu que 19 ans il y a trois jours, mais son humilité et sa maturité sont à la hauteur de ses talents sur le terrain.

En parlant de talent, Fati semble déjà complètement à l’aise en Ligue des champions.

Barcelone ne voudra pas compter sur Fati, compte tenu de ses jeunes années, mais l’enfant est tout simplement si bon qu’il n’aura peut-être pas le choix. En termes simples, le garder en forme s’avérera crucial pour les espoirs de succès du Barça cette saison

L’importance de Fati a été soulignée dans un moment effrayant lorsqu’il est tombé et a remporté un penalty, qui a ensuite été annulé par VAR, en seconde période. On pouvait presque sentir des soupirs de soulagement lorsqu’il se remit enfin sur pied.

Les célébrations sincères de l’attaquant sur le banc au coup de sifflet à temps plein en disaient également long sur la passion de Fati pour son club.

Ansu était l’un des trois adolescents de Barcelone dans le onze de départ, avec Nico Gonzalez et Gavi, alors que les géants catalans ont établi un autre jalon dans la meilleure compétition européenne. Un autre adolescent, Alejandro Balde, est également arrivé tard sur le banc.

Les adolescents faisaient partie de sept joueurs locaux pour commencer le match pour Barcelone avec Eric Garcia, Oscar Mingueza, Sergio Busquets et Jordi Alba également depuis le début. Ce n’est pas très loin du rêve de Joan Laporta d’une équipe entièrement composée de La Masia.

Les enfants n’ont pas laissé tomber le Barça non plus. Nico continue d’impressionner et a été un peu malheureux de ne pas marquer avec un effort qui a fini par être bloqué par Memphis Depay.

Gavi a été employé sur l’aile droite, avec Sergino Dest abandonnant tard avec un coup, et a fait un travail décent, bien qu’il soit clairement plus efficace au milieu.

Il semble de plus en plus probable que Xavi sera le prochain manager du Barça et le nouvel entraîneur a des tas de talents à valoir. Encourager les jeunes à réaliser leur potentiel sera une priorité pour Xavi et est peut-être l’une des raisons pour lesquelles la légende du club est maintenant prête à rentrer à la maison.

Le crédit photo doit se lire Pavlo_Bagmut/Ukrinform/Barcroft Media via .

L’étourdissant de Fati a peut-être assuré la victoire, mais le manque de buts du Barça est une véritable inquiétude. Les Catalans n’ont réussi que deux matchs sur quatre en Ligue des champions et, étant donné leur capacité à abandonner des buts bon marché, vous pensez qu’ils pourraient en avoir besoin de plus d’un pour éliminer Benfica.

Les blessures ont bien sûr joué leur rôle, mais cela reste une préoccupation pour Barcelone. Les Catalans n’ont marqué que deux fois à l’extérieur toute la saison dans toutes les compétitions et n’ont trouvé le fond du filet que quatre fois lors de leurs cinq derniers matchs.

Le but de Fati a porté son total à trois pour la saison, deux derrière le meilleur buteur de Barcelone Memphis Depay sur cinq, tandis que Sergi Roberto, Gerard Pique et Martin Braithwaite (tous blessés) en ont deux.

Un joueur qui offre un véritable espoir de pouvoir aider l’attaque de Barcelone est Ousmane Dembele, qui a fait son retour tant attendu de blessure contre le Dynamo Kiev.

Le Français est apparu comme remplaçant en seconde période, portant le Barca n°7 pour la première fois, et a contribué à ouvrir le jeu avec sa vitesse et sa volonté de courir avec le ballon.

Il ne fait aucun doute que le retour de Dembele sera un énorme coup de pouce pour le Barça, à condition qu’il puisse rester en forme et offrir une dimension supplémentaire à l’attaque qui lui a fait défaut.

L’entraîneur par intérim Sergi Barjuan a fait l’éloge du joueur de 24 ans après le match et a même laissé échapper qu’il avait été envoyé plus tôt que prévu.

« Nous l’avons mis plus tôt que nous ne lui avions dit qu’il le ferait après si longtemps », a-t-il déclaré. « Mais il fait une telle différence – il joue à un tempo différent, il est très direct, il étire les choses. »

La ligne de front du Barca a vraiment eu du mal jusqu’à présent cette saison, principalement à cause de blessures, mais trois attaquants de Memphis Depay, Ansu Fati et Ousmane Dembele sont pleins de promesses.