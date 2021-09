Cinq points de discussion du GP de Russie · .

Lewis Hamilton a une opportunité significative de reprendre la tête du championnat à Max Verstappen lors du Grand Prix de Russie ce week-end. Voici les points de discussion pour la course.

L’opportunité d’Hamilton

Verstappen a quitté Monza avec une avance de cinq points sur Hamilton en tête du classement du championnat, mais aussi avec une pénalité de trois places sur la grille pour avoir causé la dernière collision entre les deux. Hamilton a donc de fortes chances de démarrer la course de dimanche devant son rival pour le titre et donc de renverser son avance.

Historiquement, Sotchi a été l’un des sites les plus puissants de Mercedes. Aucune autre équipe n’a remporté de course sur le circuit depuis son ajout au calendrier en 2014. Ils peuvent ne pas profiter de la marge de conquête dont ils ont bénéficié au cours de nombreuses saisons passées, mais Mercedes sera l’équipe à battre.

Verstappen prendra-t-il un changement d’unité de puissance

Comme Verstappen aura probablement besoin d’une nouvelle Honda avant la fin de la saison, la course de ce week-end offre une opportunité utile de le faire à moindre coût que d’habitude, car il est déjà peu probable qu’il commence plus haut que quatrième.

Peut-être plus important encore, Sotchi est une piste avec beaucoup de place pour qu’un pilote rapide sélectionne des voitures plus lentes, comme Alexander Albon l’a démontré en 2019 lorsqu’il a changé de groupe motopropulseur et a couru à la cinquième place (aidé par une voiture de sécurité opportune).

Cela dit, si Verstappen est le plus rapide samedi et gagne donc une place sur la deuxième ligne de la grille, il préférera peut-être commencer par là. La longue course de Sotchi jusqu’à la première zone de freinage, le virage deux, offre aux pilotes d’importantes opportunités de s’adapter et de prendre la tête au départ. La pole position est sans doute moins avantageuse ici que partout ailleurs dans le calendrier F1.

Bottas en forme

Bottas volait à MonzaAvec son avenir réglé et ses jours Mercedes comptés, Valtteri Bottas était en pleine forme à Monza, se qualifiant et dépassant son coéquipier. Il a certainement été assez rapide pour gagner sans sa pénalité de changement d’unité de puissance.

Sotchi est aussi une piste pour laquelle Bottas a une grande affinité. Il a remporté sa première victoire sur le site en 2017, en a marqué une autre l’année dernière, et l’aurait probablement également fait en 2018 s’il n’avait pas reçu l’ordre de remettre la victoire à Hamilton. Mais avec Mercedes et Red Bull s’appuyant sur les coéquipiers de leurs prétendants au championnat pour jouer des rôles de soutien, il n’est pas difficile de prévoir une répétition ce week-end.

Plus de grip, plus d’action ?

Le tracé répétitif et sans caractère de Sotchi et le dégagement généreux sur l’asphalte n’ont jamais été une recette pour des courses mémorables. Cependant, sa surface de piste, autrefois extrêmement lisse, a finalement commencé à développer le type d’abrasivité nécessaire pour augmenter l’adhérence et l’usure des pneus, encourageant la variabilité nécessaire pour encourager un peu plus d’action.

Cela devrait être aidé ce week-end par une liste de soutien étonnamment chargée. La Formule 2 et la Formule 3 organiseront des épreuves à trois têtes, augmentant considérablement la quantité de caoutchouc Pirelli sur la piste, améliorant ainsi l’adhérence.

Cependant, il y a aussi une possibilité de pluie, particulièrement en début de week-end, ce qui peut compliquer le tableau.

Les jours de Sotchi sont comptés

Il s’agit de l’avant-dernier Grand Prix de Russie que Sotchi organisera avant que la course ne se déplace sur la piste permanente d’Igora Drive à l’extérieur de Saint-Pétersbourg à partir de 2023. Il a toujours produit des courses de procession, mais l’intrigue de l’un des meilleurs combats de championnat depuis des années sera sûrement faite pour un week-end important, même s’il s’avère court en drame.

La foule a un nouveau favori local sous la forme de Nikita Mazepin. Mais exceptionnellement, il n’est pas autorisé à courir sous le drapeau russe, comme cela a été le cas toute l’année, à la suite d’une décision de l’Agence mondiale antidopage.

